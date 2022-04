Aangifte Jaime Vaes tegen rapper Lil Kleine

Jaimie Vaes heeft aangifte gedaan tegen haar ex-vriend, Jorik Scholten alias rapper Lil Kleine. Dat zei haar advocaat Kim Beumer donderdag in het tv-programma Khalid & Sophie. Scholten werd halverwege februari opgepakt op verdenking van mishandeling, nadat op sociale media beelden van de rapper werden gedeeld waarop te zien is dat hij een vrouw - vermoedelijk zijn verloofde Vaes - aan haar haren uit een auto trekt en het portier op haar dichtslaat.

Op de inhoud van de aangifte ging Beumer tijdens de uitzending niet in. „Het strafrechtelijk onderzoek neemt nu zijn koers”, stelde ze, waaraan ze toevoegde dat ook enkele „civiele zaken” tussen Vaes en Scholten moeten worden afgehandeld. Het gaat daarbij onder meer om afspraken over de zorg voor hun minderjarige zoon.

Vaes, zelf ook aanwezig in de talkshow om voor het eerst haar verhaal te doen, meldde dat ze een „rotte periode” heeft gehad na het incident. Volgens haar was de relatie met de rapper in het begin heel leuk: „We hadden veel mooie momenten samen. Je houdt van iemand en je bent verliefd. Die dynamiek verschuift vervolgens langzaam.”

Scholten werd in eerste instantie na drie dagen vrijgelaten, maar moest na een door het OM gewonnen hoger beroep in maart alsnog terug naar de gevangenis. Medio maart bepaalde de rechter dat zijn voorarrest onder voorwaarden kon worden geschorst. Sindsdien mag de rapper de zaak in vrijheid afwachten.