Zelfs oorlog maakt hier geen grote woorden los

Weer deed de redenaar zijn huiswerk. In het Lagerhuis bracht de Oekraïense president Zelensky de taal van Churchill binnen en in de Franse Assemblée de herinnering aan Verdun. Vorige week in de Tweede Kamer vergeleek hij de gruwelen in Marioepol met het bombardement op Rotterdam in 1940. De heerlijke verrassing was de Tachtigjarige Oorlog: „Morgen viert Nederland het 450ste jaar van de gewapende opstand tegen de tirannie.” Acute verwarring bij de toehoorders. Wat gebeurde er toen ook alweer? Een Willem-van-Oranje-episode? Het Plakkaat van Verlatinghe? Verslaggevers zagen een lesje geschiedenis voor de Tweede Kamer, door een buitenlands staatshoofd.

Toch waren de Watergeuzen bij Den Briel niet de echte historische les van Zelensky. Zijn punt is wezenlijker: de geschiedenis is nu. Niet generaties terug, maar vandaag. Daarom, zei hij in een veronachtzaamd bijzinnetje, „praat ik er uitsluitend over als over een gebeurtenis in de tegenwoordige tijd”. Den Briel is nu, Rotterdam is nu. Via de band van het veelvuldig genoemde Europa – geschiedenis, plek, Unie – trekt hij ons zijn verhaal binnen. En dan is Marioepol ook hier.

In Duitsland zei bondskanselier Olaf Scholz op dag vier van de Russische invasie tot zijn parlement en publiek: we treden een nieuw tijdperk binnen, een ‘Zeitenwende’. Om de ernst te onderstrepen kwam de Bondsdag voor het eerst sinds 1949 op zondag bijeen.

Zeker valt op deze wending af te dingen. Duitslands gasafhankelijkheid en exportmodel zijn niet zomaar af- en omgebouwd. Komende dagen en weken – zoals nu na ‘Boetsja’ – zal de druk op Scholz toenemen om met een gasboycot in te stemmen, de laatste grote sanctie. Maar de kanselier zette tenminste een baken uit waaraan zijn eigen pers en buitenlandse partners hem zonodig zullen herinneren. Een nieuwe tijd.

In Den Haag is deze inslag van de Geschiedenis nog niet met grote woorden begeleid. Kamerdebatten, zeker, maar geen grote tv-rede van de premier, geen dramatische besluiten die tonen dat het ook ons menens is. Zoals Zelensky’s concrete verzoek: sluit uw havens (Rotterdam!) voor Russische schepen.

Ook deze grote gebeurtenissen worden in Den Haag dempend en stapsgewijs opgevangen, bijna polderend. Toevallig brachten de drie belangrijkste coalitieleiders vrijwel gelijktijdig een verhaal over Nederland en de wereld na de invasie: premier Rutte (VVD) en de vicepremiers Kaag (D66) en Hoekstra (CDA). Alle drie ongeveer tien dagen na Scholz’ Berlijnse optreden.

Sigrid Kaag sprak op 8 maart in Maastricht, de stad van het EU-verdrag (1992). „Europa’s vakantie van de geschiedenis is voorbij”, zei ze helder. Na de Russische invasie is voor deze minister van Financiën het geopolitiek handelingsvermogen van Europa de eerste prioriteit; pas daarna komt de financiële stabiliteit van de munt. Een kleine Zeitenwende in de Haagse verhoudingen.

Hiermee plaatst Kaag het Europese debat over het stabiliteitspact in een breder plaatje. Zeker: evenmin als haar voorgangers op Financiën tekent Kaag blind voor EU-financiering van nieuwe projecten of voor het buiten de staatsschuld laten van investeringen in defensie of klimaat. Maar wel bood zij openingen voor hervorming van de in Den Haag onaantastbare regels van het begrotingspact – voldoende voor haar Maastrichtse gastheer Mathieu Segers om in een NRC-podcast te spreken van een „historische toespraak in dertig jaar Nederlandse Europa-politiek”.

Ook op 8 maart zond minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra een stevige beleidsbrief naar de Tweede Kamer. Een ander genre. Maar ook hij leest de invasie als een „geopolitiek sleutelmoment”, dat vraagt om de „volwassenwording van de EU als geopolitieke speler”, in een steeds onveiliger omgeving. De taal jegens Rusland („begrenzing, afschrikking en verhoging van de weerbaarheid”) was er harder dan in Berlijn.

Korter van stof was premier Rutte, de volgende ochtend voor een Parijs studentengehoor. Hij zocht aansluiting bij Scholz („ook Nederland gaat de defensieuitgaven bekijken”) en Macron („een leider op militaire samenwerking”) – bij wie hij na afloop met de kern van Rutte IV op het Elysée te gast was. Toch ging Rutte de nieuwheid van het moment minder vol aan dan zijn beide ministers.

Allemaal goed: een toespraak in het voor velen verre Maastricht, een brief voor de Haagse binnenwereld en een premier die zijn Europa-verhaal, na optredens in Berlijn, Zürich en Straatsburg, ditmaal nabij de Eiffeltoren hield. Maar kan de politieke leiding al deze stukjes en beetjes van historische herpositionering spoedig voor ons samenballen tot één indringend verhaal over de nieuwe tijd? Den Briel is nu.

Luuk van Middelaar is politiek filosoof en historicus.