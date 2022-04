Van een kantelpunt is geen sprake, maar de oververhitting van de woningmarkt neemt wel iets af

Een kantelpunt op de woningmarkt door de oorlog in Oekraïne? „Ik merk er helemaal niks van”, verzucht de zwangere Simone van Duin (30), die met haar vriend een huis met tuin zoekt in Hoofddorp. Vier biedingen, allemaal boven de vraagprijs, nul keer succes.

„Binnen een jaar tijd zijn de prijzen nog zoveel verder gestegen”, zegt Duin. „Voor hetzelfde huis betaal je nu wel anderhalve ton meer.” Terwijl óók de maandlasten voor een hypotheek inmiddels hoger zijn, door de gestegen rente. „Daardoor denken we bij elk bod wel vier keer na: willen we dit bedrag wel echt bieden voor dit huis?”

Van een ‘kantelpunt’ is inderdaad geen sprake, zeggen makelaars tegen NRC. Maar de over-, óververhitting van de markt, die neemt volgens hen wel wat af. De economische situatie is onzekerder: energierekeningen zijn hoog, een volle autotank is duur. Het consumentenvertrouwen is op het laagste niveau sinds 2013 en intussen stijgen de hypotheekrentes rap.

„Mensen zijn terughoudender geworden”, ziet Gyvan Pooters van Pooters Makelaardij in Maastricht en Valkenburg. „Er zijn minder biedingen en mensen zeggen een bezichtiging vaker af. Ze plannen zo’n afspraak snel in, want ze zijn bang dat ze er niet meer tussen komen. Maar dan zetten ze thuis alles nog eens op een rijtje en concluderen ze: het past financieel toch niet.”

„Ik denk dat het sentiment zich aan het bijstellen is”, zegt ook Robert van Oossanen, makelaar in Amersfoort en voorzitter van de regionale tak van de NVM. „Kijkers hebben niet meer het gevoel dat ze per se boven de vraagprijs moeten bieden. Het gebeurt nog wel, maar minder vaak. En waar er voorheen met gemak dertig à veertig kijkers waren voor een woning, zijn het er nu twintig à dertig. Het zijn er dus minder, maar nog altijd veel.”

Meer vraag dan aanbod

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) presenteert donderdag haar nieuwste cijfers over de woningmarkt. Een écht grote knik door de oorlog zal daar niet in te zien zijn. Deels omdat het daarvoor te vroeg is – de inval in Oekraïne was eind februari, de cijfers gaan over het eerste kwartaal van dit jaar. Maar een enorme afkoeling van de markt wordt ook niet verwacht: er is nog altijd veel meer vraag dan aanbod.

„We zitten nog steeds in een heel luxe positie”, zegt Pooters. „Een woning wordt misschien niet meer in de eerste bezichtigingsronde verkocht, maar we verkopen nog steeds goed.”

Sven Heinen, makelaar in Amsterdam Zuid, komt net van een bezichtiging van een woning van 72 vierkante meter met enkel glas. Vraagprijs: 6,5 ton. „Daar stonden gewoon weer veertig, vijftig man”, zegt hij. „Misschien zijn het wat minder mensen, maar nog steeds willen mensen de hoofdprijs betalen.” Toch ziet ook hij „de eerste contouren van een markt die wat minder spectaculair is”. „De eerste twee maanden ging het als een speer door, in maart zag ik een verandering. Minder bezichtigingen. En ik merk het bij panden van boven een miljoen: daar is men wat kritischer.”

Lees ook: Zijn er wel een miljoen woningen nodig? Het kan ook minder zijn, of meer

„Alles heeft te maken met de schaarste”, vat Jerry Wijnen, voorzitter van de NVM-regio Amsterdam, de situatie samen. „Stel: je bent econoom en je zit aan een tafel met allemaal knopjes waar je aan kunt draaien, zoals het consumentenvertrouwen en de koopkracht. Dan zou je denken dat er nu iets met de huizenprijzen moet gebeuren. Maar dat zien we nog niet. Schaarste is het storende element in de marktwerking. Als er iets minder mensen willen kopen, dan zijn er nog steeds genoeg mensen die het wél willen. Bovendien: de rente is gestegen, maar is nog steeds historisch laag. Geld is nog steeds goedkoop.”

Veel onzekerheid

Ook de Rabobank verwacht niet dat de oorlog in Oekraïne direct voor een omslag zal zorgen. Om van grote prijsstijgingen in één keer naar dalende prijzen te gaan, is wel een héél grote economische schok nodig, zegt woningmarkteconoom Stefan Groot. Zoiets veroorzaakt de oorlog in Oekraïne niet. Vooralsnog: er zou een diepe recessie kunnen komen. Of de gaskraan wordt dichtgedraaid, waardoor de inflatie nog wat verder stijgt, en de koopkracht nog meer afneemt. „Er zijn veel scenario’s denkbaar”, zegt Groot. „Oorlog maakt de onzekerheid groot.”

Maar voor nu denkt de bank – net als andere banken – dat de markt alleen iets zal afkoelen. Dat was ook al de verwachting vóór de oorlog. „De belangrijkste krachten achter de enorme prijsstijgingen worden kleiner”, legt Groot uit. „We horen al langer geluiden over een afnemend aantal bezichtigingen, de rente daalt niet meer en de economische groei vlakt af. Maar: de tekorten zijn nog steeds groot en nieuwbouw blijft achter. En de werkloosheid is historisch laag. We verwachten daardoor dat de prijzen niet zullen dalen, maar minder hard zullen stijgen.” Dat betekent nog altijd een verwachte prijsstijging van 17 procent. „Heel erg hoog dus”, zegt Groot.

Pessimisme onder starters

Starters merken dan ook weinig van een afgekoelde markt. Hypotheekverstrekker Viisi bevroeg vorige week ruim duizend mensen tussen de 22 en 35 jaar die hun eerste huis willen kopen; slechts één op de vijf verwacht dat dit binnen een jaar lukt. Een kwartaal eerder was dat nog een kwart.

Ook leeftijdsgenoten mét koopwoning zijn pessimistisch. Steven Klusener (30) woont samen met zijn vriendin in een koophuis van 56 vierkante meter in Amsterdam. Sinds hij het in 2018 kocht, is het flink in waarde gestegen. „Dat brengt mij ten opzichte van leeftijdsgenoten in een gunstige positie”, zegt hij. Maar een spekkoper voelt hij zich niet. „Als ik wil verhuizen, dan is dat naar een groter huis, en dat kost nu zo rond de miljoen euro. Ik zie die waardestijging als een gigantisch probleem voor iedereen van mijn generatie die bijvoorbeeld ooit een gezin wil stichten”, zegt hij.

Met een schuin oog houden zijn vriendin en hij Funda in de gaten. Daar zagen ze twee weken geleden een leuk, schattig huis in Baambrugge. Nog dezelfde dag belden ze de makelaar, die zei: jullie zijn veel te laat, je komt op de reservelijst. „Tegen die makelaar zeg je eigenlijk: hier ben ik met een grote zak geld, maar dan nog word je totaal niet serieus genomen.”

Door langs te gaan bij de huidige eigenaren, die hun interesse „superleuk” vonden, kregen ze van een mokkende makelaar alsnog een afspraak.

Net als, zo hoorden ze later, zestig andere geïnteresseerden. „We zijn er daarom verder maar niet meer op ingegaan. Dat geeft voor mij wel aan dat de woningmarkt totaal niet is afgekoeld.”