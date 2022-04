Wim Helsen:‘Ik heb niet zo’n talent voor trots zijn op mezelf’

‘In dit trotse, bescheiden land ben ik op gegroeid”, zei hij plechtig. „Als ik mijn kant van het verhaal nu ook eens mag vertellen”, zei hij geagiteerd. „Ik vind het nu al spijtig dat iedereen die hier zit uiteindelijk dood zal gaan!”, zei/ lachte hij. En zalvend zei hij: „Zoals u ziet ben ik alléén gekomen vandaag.”

Wim Helsen - Niet mijn apen, niet mijn circus. Première 9 april, Arenbergschouwburg Antwerpen. Van 13 april t/m 31 mei en in 2023 in Nederland. Inl: wimhelsen.be

Het zijn de openingszinnen van de cabaretprogramma’s van de Vlaamse cabaretier, acteur en televisiepresentator Wim Helsen (53), van Er wordt naar u geluisterd (2016-2018), via Spijtig, Spijtig, Spijtig (2012-2014) en Het uur van de prutser (2008-2010) naar Bij mij zijt ge veilig (2005-2007). Stuk voor stuk voorstellingen waarmee Helsen je zijn even grappige als bizarre gedachtewereld in zuigt.

Alleen zijn nieuwste show Niet mijn apen, niet mijn circus mist nog, maar dat mag een verrassing blijven. En de eerste Heden Soup!, waarmee hij in 2002, twintig jaar geleden, voor het eerst solo op het toneel stond.

Weet je het eerste woord uit je allereerste show nog?

„Smeerlappen! Maar ik zing eerst een lied eigenlijk, King Kong Five van Mano Negra. Ik denk dat ik van elke voorstelling die ik gespeeld heb de eerste verstaanbare zin nog weet, want weten hoe je begint is belangrijk. Dan weet je hoe je het podium op moet komen. De eerste belangrijke zin van Spijtig, spijtig, spijtig was: „Als ik mijn kant van het verhaal nu ook eens mag vertellen?!” Met zo’n zin doe je meteen veel vermoeden. Daar kwam iemand het podium op die zich kwam verdedigen, en niemand in de zaal wist nog waartegen.”

Ik spreek altijd met mezelf af: vanavond ga ik in ieder geval zélf veel plezier aan de voorstelling beleven

We zitten eind maart aan het water op een zonovergoten terras van het Middelheimmuseum in Antwerpen. Bovenaan mijn vragenlijst staat een notitie: sorry. Vorig jaar zei Helsen in een podcast dat hij niet houdt van kranteninterviews, omdat het gesprek meestal leuk is, maar de geschreven neerslag bijna altijd een reconstructie met behoorlijk ingedikte antwoorden blijkt. De avond ervoor zag ik in Maasmechelen Helsens nieuwe show. Belangrijk thema: schuld bestaat niet. Hoe dat zo, dat kunnen we Helsen het best laten uitleggen in zijn karakteristieke parabel-stijl in de vorm van ‘een enorme mop’. Maar toch maar geen sorry dus. Laten we terugkijken.

Hieronder een behoorlijk ingedikte reconstructie van een leuk gesprek.

Kun jij goed terugkijken naar je eigen shows?

„Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan, maar ik wil het wel eens proberen. Alhoewel, mijn eerste drie shows zijn nadien ook als boek verschenen. Daarvoor heb ik de tekst tot iets leesbaars moeten samenpuzzelen. Mijn uitgever wilde dat met de vierde en vijfde voorstelling ook, maar dat kon ik niet meer opbrengen. Als een show uitgespeeld is, dan interesseert het me eigenlijk niet meer. Die show is afgerond. Maar er gewoon naar kijken, ah dat kan tof zijn. Soms hebben mensen het over een mop uit mijn show en dan denk ik: waar hebben ze het over? Dan laten ze me het zien op YouTube en dan denk ik pas: ah ja dat, das eigenlijk wel goed gevonden ja. Dat is plezant.”

Het viel me gisteren ook op dat je in je nieuwe voorstelling voor het eerst verwijst naar eerdere shows. Brood halen bij de bakker. Weinig hulpvaardige dienstverleners. De kever Gregor.

„Ah ja dat is waar. Dat viel mij ook op bij het maken van de voorstelling. Dat is geen bewuste keuze geweest, dat gebeurde gewoon zo. Er zitten zelfs letterlijke citaatjes in van vorige voorstellingen. Ik heb even gedacht: oei, mag dat wel? Maar het zijn bouwstenen die blijkbaar nog steeds iets voor me betekenen. Ik schik ze anders, geef ze een andere lading, zo ervaar ik het.”

Had de kleine Wim vroeger de ambitie om cabaretier te worden?

„Vanaf mijn vijftiende wel ja. Of nou ja, niet noodzakelijk om cabaretier te worden, maar wel om dingen te verzinnen en die te spelen voor publiek. In welke vorm wist ik nog niet.”

En als die vijftienjarige nu twintig succesvolle jaren zou zien?

„Die zou alles aan de ene kant logisch vinden, maar hij zou ook zeker verrast zijn. Ik droomde er wel van, maar het heeft toch tot mijn dertigste geduurd voor ik eraan begon. Die vijftienjarige zou denken: hoe ben je daar dan aan begonnen? Mijn wereld is zo klein, ik kent niemand.”

Hij zou trots zijn op zichzelf?

„Mwah. Ik heb niet zo’n talent voor trots. Ik begrijp ook niet wat mensen bedoelen als ze trots op me zijn. Je kunt wel blij zijn voor iemand als die blinkt en schittert. Maar trots voelt alsof je iets van iemand anders van jezelf maakt. Mensen die trots op me zijn kunnen beter trots zijn op zichzelf, op wat ze aan mij hebben bijgedragen. Maar trots zijn op mezelf, nee, ik heb daar niets aan.”

Aan terugkijken en trots heeft een mens dus niet veel. Waaraan wel?

„Aan beweging. Jij bent gisteren uit Nederland naar Maasmechelen gekomen, toen vanochtend naar Antwerpen. In de trein had je tijd om na te denken, te schrijven, iets te luisteren. Je had waarschijnlijk wat problemen, misschien was de bus te laat, dat heb je moeten oplossen. Dat had ik ook wel willen doen. Dan voel je dat je deel uitmaakt van alle bewegingen. Het doel is de beweging.”

Dat klinkt een beetje als wat Midas Dekkers zei toen hij te gast was in Winteruur [het tv-programma dat Helsen sinds 2015 presenteert op Vlaamse televisie, waarin bekende Vlamingen en Nederlanders een favoriet stukje tekst komen voorlezen, red.]. Weet je nog wat dat was?

Lacht. „Moedig zijwaarts! [naar wat er op de luifel stond van de voormalige Amsterdamse boekhandel Schimmelpennink, red.]. Ja, dat is eraan verwant. Het idee dat je niet vooruit hoeft, daar ben ik het erg mee eens.”

Maar je zal je toch wel op de een of andere manier ontwikkeld hebben in die afgelopen twintig jaar?

„Natuurlijk. Maar ik ben daar niet graag mee bezig. Het is nefast om jezelf met anderen, of je vroegere zelf te vergelijken. Je kunt alleen maar uitkomen op meer dan of minder dan, maar je wordt er niemand mee.

„Dat betekent niet dat het altijd lukt om me niet met mezelf te vergelijken. Na een voorstelling waar je je de hele avond begrepen voelt, dat je in je element bent, sta je de volgende dag toch weer voor een ander publiek en het is zelden twee keer na elkaar magisch. Dan zit het vergelijken in elke cel van mijn lichaam. Terwijl ik speel ga ik denken: ik speel minder vrij, het publiek reageert minder. En elke keer dat dat gebeurt zit dat juist nog meer in de weg.”

En als ik je nu vraag tóch iets te noemen?

„Ik kan wel antwoorden verzinnen, die misschien niet volkomen onwaar zijn, maar dat formuleer ik dan meer om jou ter wille te zijn dan dat ze beantwoorden aan een realiteit.”

Oké. Maar ik als toeschouwer merkte gisteren bij mezelf wel een ontwikkeling. Eén van de zaken waar jij in je shows voor staat, met rare geluidjes, dansjes, persona’s, is dat ongemakkelijkheid mag bestaan. In je eerdere shows voelde ik me super ongemakkelijk als je zo’n dansje begon. Nu deed je het weer en dacht ik: ja, nu een dansje, logisch.

Lacht. „Meen je dat? Oh maar dat is goed!”

Alles waarmee je je identificeert verdwijnt eens. In mijn geval mijn artiest-zijn

Het nieuwe programma Niet mijn apen, niet mijn circus had eigenlijk eind januari in Amsterdam in première moeten gaan, maar corona verhinderde dat. Daardoor zijn de lopende voorstellingen nu een soort bonus try-outs, tot de uitgestelde officiële première op 9 april in Antwerpen.

Gebruik je die extra tijd om nog te schaven aan de voorstelling?

„Een voorstelling blijft altijd veranderen. Er komt bijvoorbeeld altijd een moment dat ik een show vanzelf begin te spelen omdat alles in mijn lijf zit. Dan lekt het enthousiasme over wat ik vertel druppelsgewijs weg en ben ik alleen maar de avond ervoor aan het imiteren. Terwijl wat ik vertel ook de honderdste keer tot leven moet komen, wáár moet zijn. Dat leven haal ik terug door met nieuwe woorden het gevoel terug te vinden dat ik eigenlijk bedoelde.”

Al je vorige voorstellingen waren successen in Vlaanderen en Nederland. Houdt angst dat een volgende show niet in de smaak valt je nog bezig?

„Sowieso. Ik stel me ook altijd een worst case scenario voor om die angst te bezweren. Als ik dat heel serieus neem, dan kom ik uit bij een punt dat ik denk dat ik dit werk niet meer kan doen. Dan herinner ik me dat ik vóór ik op het podium stond ook van alles graag deed. Ik heb dan de rust al gevonden, mocht het gebeuren dat ik dit niet meer kan. Dat is heel bevrijdend.”

Zeg je nou dat je voor elke nieuwe show mentaal afscheid hebt genomen van je cabaretier-zijn?

„Ja. Het is een ‘this too shall pass’. Een memento mori. Alles waarmee je je identificeert verdwijnt eens. In mijn geval mijn artiest-zijn. Maar ik spreek altijd met mezelf af: vanavond ga ik er in ieder geval zélf veel plezier aan beleven. En als de voorstelling dan toch een succes is, dan vergeet ik dat allemaal meteen weer.”