‘Wat in het stadhuis gebeurt, is zo voorspelbaar en weinig creatief’

Er is een ex-PvdA’er. Een ex-GroenLinks-stemmer. Een bijna-SP’er. Wat Stemwijzer-invullers. Een man die zegt „nog nooit een stemhokje van binnen” te hebben gezien. Een jonge vrouw die zich „vrij mens” voelt en „niet vertegenwoordigd wil worden”. Een andere jonge vrouw die zich „overweldigd voelde” toen ze voor het eerst in het stemhokje het enorme stembiljet zag.

Twintig Almeerders. Ze hebben één ding gemeen: vorige maand gingen ze niet stemmen voor de gemeenteraad. Nu, dinsdagavond, zitten ze samen in Casa Casla, een nieuw debatcentrum in Almere. Om te praten over waarom ze niet gingen stemmen - iets dat ze delen met 60,2 procent van hun stadsgenoten. Een van de aanwezigen merkt op: „Als je de niet uitgebrachte stemmen zou meetellen, zouden er dertig raadszetels [van de 45] leeg blijven.”

De Almeerders in Casa Casla zijn niet de afgehaakten of de kiezers uit groepen die ‘moeilijk’ te bereiken zijn – als politici het over de lage opkomst hebben, hebben ze het vaak over die mensen. Misschien wel ernstiger voor de lokale democratie: Casa Casla is gevuld met politiek geïnteresseerden. Ze weten waar het stadhuis is, spraken wel eens in op een gemeenteraadsvergadering. Ze wonen soms al in Almere sinds de stad werd gebouwd. Ze zijn betrokken bij wat er speelt. Ze kómen naar een avond als deze, georganiseerd door de huis-aan-huiskrant Almere Deze Week.

Zoals Roel van Rijnsoever (62). Als hij enthousiast over David Van Reybrouck en diens Tegen verkiezingen begint, waarin de Vlaamse schrijver betoogt dat de democratie niet goed meer functioneert, wordt er instemmend geknikt. Dat boek hebben ook anderen gelezen. Iemand begint over Zwitserse referenda, dat hoeft niet eens verder uitgelegd.

Onzichtbare politici

Deze niet-stemmers geloven wel in politiek, maar niét in politici. Ze hebben het over de onzichtbaarheid van raadsleden. Eugenie van Ommeren, oud-ambtenaar bij de provincie Noord-Holland, vertelt dat mensen uit de buurt háár benaderen als ze niet weten waar ze moeten aankloppen. „In het verleden hadden alle partijen spreekuur in de wijk. Dat motiveerde mensen”, zegt ze.

Tineke Ras zag op verkiezingsdag als voorzitter van een stembureau hoe laag de opkomst was. Zij stemde wel. Ze zegt: „Mensen zeiden tegen me: ‘Er wordt toch nooit naar me geluisterd. Ja in de campagne, dan zie je politici. Daarna niet meer’.”

Jan Tiemens (61) ziet iets anders. Hij zegt „sterk het idee te hebben, ook landelijk, dat politici moeten scoren. Dan moet er een project of wet worden verzonnen waar ze hun naam op kunnen plakken.” Of dat nu goed voor de stad en haar bewoners is of niet. Als hij die stelling poneert, wordt opnieuw instemmend geknikt.

Er is ook onvrede met de manier hoe politiek wordt bedreven, over coalitievorming en compromissen. Over lokale afdelingen van landelijke partijen die zich vasthouden aan landelijk beleid, ook al is dat voor Almere misschien niet van toepassing.

In de zaal zitten een paar wél-stemmers. Student politicologie Martijn Collard (31) zegt het bijna verontschuldigend. „Stemmen voelt beter dan niet-stemmen”, zegt hij. Maar ook: „Ik weet meer van de landelijke politiek dan van de lokale, terwijl ik het gevoel heb dat die er juist voor mij meer toedoet.”

Van Rijnsoever vraagt: „Ben je dan nog nooit teleurgesteld?”

„Daar ontkom je niet aan”, zegt Collard. „Er moet altijd water bij de wijn gedaan. Dat is inherent aan ons systeem.” Maar dat is wat een aantal van de aanwezigen juist van stemmen afhield.

Weinig creatief

Joop Dorresteijn (70) heeft nog nooit gestemd, zegt hij. „Ik wil weten wie de persoon is en zijn perspectief op een mooiere samenleving. Ik ga wel eens naar het stadhuis: het is zo tweedehands wat daar gebeurt, zo voorspelbaar en weinig creatief.”

Er ontspint zich een discussie. Een deel van de aanwezigen vindt dat politici wel goede ideeën hebben, maar dat ambtenaren die dan in de kiem smoren. Of dat burgers ideeën hebben, die dan ook door ambtenaren worden tegengehouden. „De vierde macht is te groot”, zegt Alexandra Roelans (61).

Ze draait zich om naar Jay van der Welle (20), de geluidstechnicus van de avond. Eigenlijk wilde die zich helemaal niet met de discussie bemoeien. Ook Van der Welle blijkt een niet-stemmer. Roelans zegt: „Ik ben zo nieuwsgierig wat jij als oplossing ziet. Ik ben al op leeftijd, maar jij..”

Van der Welle heeft verteld dat voor haar en haar vrienden de stap om te stemmen te groot was. „Ik zag twee jaar geleden al die namen, en dacht ‘oh shit, wat nu’. Stemmen is iets waar je je op moet voorbereiden. Je moet nadenken over wat politici zeggen en wat ze hebben gedaan.” Het „doorspitten” van programma’s is moeilijk.

In de zaal met deels zestigers wil ze „niet te hard” overkomen. Maar: „De wereld is ingericht op witte veertigers met kinderen. Ik val buiten alle normen.” Dus als politici ook oog zouden hebben voor jongeren, of alleenstaanden, of niet-witte Almeerders…

Er worden meer oplossingen aangedragen: Vakwethouders zonder partijkleur bijvoorbeeld, en raadsleden die verplicht een wijk moeten. Gemeenteraadsvergaderingen op locatie. Daar is Almere weer mee gestopt: te weinig belangstelling van bewoners.

