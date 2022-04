Ultra-nationalist en bullebak Zjirinovski bond nooit in

Ruslands kampioen schelden en beledigen is niet meer. Zo luid als hij was bij leven, zo stil overleed Vladimir Zjirinovski op 75-jarige leeftijd in een Moskous ziekenhuisbed aan complicaties opgelopen na een coronabesmetting. Dit maakte de voorzitter van het Russische parlement, de Doema, woensdag bekend.

Met zijn heengaan verliest Rusland een van haar meest controversiële, eigenzinnige en tegenstrijdige politici. Zjirinovski was een uitgesproken antisemiet met joodse wortels en een Turkoloog met een hekel aan de islam. Onder de noemer ‘liberaal-democraat’ leidde hij dertig jaar lang Ruslands ultrarechtse, nationalistische partij LDPR.

Zjirinovski’s populistische scheldkanonnades werden zijn handelsmerk en leverden hem altijd overvloedige media-aandacht op. De LDPR vormde een van de belangrijkste pijlers van de zogenoemde Kremlin-gezinde ‘systeemoppositie’ in de Doema. Hoewel de LDPR bij de laatste verkiezingen vorig jaar 21 zetels behaalde, dankt zij haar bestaan vooral aan haar nut voor Poetin.

Zjirinovski richtte de Liberaal Democratische Partij in 1991 op als eerste officiële oppositiepartij van de Sovjet-Unie. In het nieuwe Rusland plakte de partij de R van Rusland erachter. Dat jaar behaalde Zjirinovski meteen de grootste verkiezingswinst van zijn carrière. Volgens voormalig Politburo-lid en bondgenoot van Jeltsin Aleksandr Jakovlev was de partij een gezamenlijk project van de communistische partij en de KGB. Zelf ontkende Zjirinovski een KGB-marionet te zijn geweest, en diende zelfs een klacht wegens smaad in tegen Financial Times-journalist Charles Clover, die erover schreef in een boek.

Antisemitische uitspraken

Hoewel hij eind jaren 80 zeer actief was binnen de Moskouse Joodse gemeenschap, ontkende Zjirinovski zijn joodse wortels en grossierde hij in antisemitische uitspraken. Met de zinsnede ‘Mijn moeder was Russisch, mijn vader een jurist’, snoerde hij vragenstellers de mond. Pas in 2001 schreef hij openlijk over zijn joodse afkomst in een boek over zijn vader. De Pools-Joodse Wolf Isaakovitsj Eidelstein verliet het gezin in 1949 om zich in Israël aan te sluiten bij de rechtse Herut-partij. Zjirinovski zou hem nooit kennen, en dat zijn vader in 1983 stierf bij een busongeluk zou hij pas veel later ontdekken.

Kennis over zijn achtergrond verminderde zijn haat tegen het Joodse volk in eerste instantie niet. „Waarom zou ik afstand moeten doen van Russisch bloed, van de Russische cultuur, het land en verliefd worden op het Joodse volk enkel vanwege die ene bloeddruppel, die mijn vader in mijn moeders lichaam achterliet?” Desondanks reisde hij vaak mee in politieke delegaties naar Israël en zette hij zich in voor goede betrekkingen. In 2013 ontdekte hij in Yad Vashem dat vier familieleden tijdens de Holocaust waren vermoord.

Bommen op Kiev

Bommen op Kiev, kernwapens op Grozny, de verovering van Alaska en het opnieuw inlijven van voormalige Sovjet-republieken – voor Zjirinovski waren alle middelen geoorloofd om een groot Russisch imperium te bouwen. Kazachstan, zijn geboorteland, verklaarde hem om die reden in 2014 tot persona non grata. Zijn ideeën voor binnenlandse politiek waren niet minder buitenissig. Hoewel hij zich maar liefst vijf keer kandidaat stelde voor de presidentsverkiezingen, vervreemdde hij kiezers van zich door bevolkingsgroepen in Rusland aan de lopende band te verketteren. Hij noemde inwoners van de Oeral ‘debielen’ en sprak zich uit voor grondonteigening van andersdenkenden door de Orthodoxe Kerk.

Zijn scandaleuze uitspraken zaten een politieke carrière dicht bij het Kremlin niet in de weg. Integendeel. Zirinovski ontving meerdere onderscheidingen van Poetin en kon de president, binnen bepaalde grenzen, vrijelijk bekritiseren. Poetins democratische tegenstanders pakte hij hard aan. Tijdens een televisie-uitzending in 1995 overgoot hij de liberale, in 2015 vermoorde, democraat Boris Nemtsov met sinaasappelsap. „Wil je sap?”, werd een gevleugelde uitspraak.

Ook zijn afkeer van het Westen stak Zjirinovski niet onder stoelen of banken. Bij de terreuraanslagen in 2016 in Brussel, waarbij 35 mensen om het leven kwamen, merkte hij in een talkshow op: „Dat is gunstig voor ons. Laat ze maar creperen en omkomen.” Toen Donald Trump datzelfde jaar de verkiezingen won, ontkurkte Zjirinovski de champagne „op betere relaties met Rusland”. Die droom zou uitlopen op een deceptie.

Ook vanwege zijn enorme omvang was ‘Zjirik’ (Vetzakje) zoals zijn aanhangers hem liefkozend noemden, moeilijk te negeren. Zijn pakken werden zo ruim gemaakt dat zijn pantalon vorig jaar pardoes van zijn billen gleed tijdens een tv-debat op de Russische staatstelevisie. Zonder zijn woordenstroom te onderbreken, hees hij doodgemoedereerd zijn broek weer op. Op de vraag van de beroemde Russische zangeres Alla Poegatsjova, of hij zich als president misschien iets netter zou moeten gedragen, schreeuwde hij haar toe: „Zwijg! U moet zwijgen! Ik ben zoals ik ben. Daarin schuilt mijn schoonheid.”