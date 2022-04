‘Met deze tarieven zijn journalisten genoodzaakt zijn om van onderwerpje naar onderwerpje te vliegen’

Hij had het eigenlijk al „geparkeerd”, de rechtszaak. Maar toen fotograaf Ruud Rogier (65) de stukken er vorige week nog eens op nasloeg, begon zijn bloed „toch weer te koken”. Als je vanaf 1981 dit werk doet, dan ben je op een gegeven moment „gewoon Ruud met de camera”, zegt hij. „Zien mensen je een keer zonder, zeggen ze: waar is je camera? En dat viel opeens allemaal, boem, weg.”

Terug naar 2019. Want hoewel Rogier zich nog altijd met fotografie bezighoudt – hij is inmiddels bestuurder van auteursrechtelijke organisaties als Pictoright – is hij definitief persfotograaf af. Dat dát de consequentie was toen hij DPG Media, uitgever van onder andere De Volkskrant, het Algemeen Dagblad en diverse regiobladen, ruim drie jaar geleden voor de rechter sleepte, wist hij. Maar dat er nog een hoger beroep zou volgen dat deze donderdag dient – dat had hij destijds niet verwacht.

1 Wat was er aan de hand?

In 2018 daagden persfotograaf Ruud Rogier en schrijvend journaliste Britt van Uem uitgeverij DPG, toen nog De Persgroep, voor de rechter. Van Uem kreeg 13 cent per woord voor haar artikelen in Tubantia, Rogier 42 euro voor een foto in het Brabants Dagblad. Te weinig om van rond te kunnen komen, vonden zij. Want ga maar na, legde Rogier destijds uit: redactie, reistijd, fotograferen en bewerken kostte hem gemiddeld twee uur, soms langer. Een tarief van 150 euro sloot volgens hem daarom beter aan bij de cao voor dagbladjournalisten, meegewogen dat hij als ondernemer zelf voor zijn verzekering, ziekteverlof, vakantie en pensioen zorgde.

Maar daarover wilde DPG niet onderhandelen. Rogier koos daarop voor een gang naar de rechter, omdat „journalisten onder deze tarieven genoodzaakt zijn om van onderwerpje naar onderwerpje te vliegen”, zegt hij nu. Ongezond voor het vak van (foto)journalist, vindt hij nog steeds, want „je moet inhoudelijk goed werk kunnen blijven leveren”.

2 Wat oordeelde de rechter?

De kantonrechter in Amsterdam achtte de tarieven van Rogier en Van Uem op basis van de Auteurswet niet „billijk”, maar ging ook niet mee met de door hen geëiste bedragen. Rogier had volgens de rechter voor dertien ingeleverde opdrachten 65 euro per foto moeten krijgen, Van Uem 21 cent per woord. Doorslaggevend was de beperkte onderhandelingsruimte van freelancejournalisten – naast DPG zijn er slechts enkele andere grote uitgevers op de markt – en de tarieven die zij bij andere regionale dagbladen zoals De Limburger (van NRC-uitgever Mediahuis) konden hanteren.

3 Waarom ging DPG tegen die uitspraak in hoger beroep?

Waar de uitgever aan Rogier en Van Uem na deze uitspraak slechts 300 euro per persoon verschuldigd was, zouden claims van andere freelancers op kunnen lopen tot een extra kostenpost van „ruim 25 miljoen euro per jaar”, zegt zakelijk directeur Bart Verkade. Daarnaast was DPG het niet eens met de uitleg die de kantonrechter van de Auteurswet gaf. „Een principekwestie”, zegt hij. Bij schrijven of fotograferen voor een regionaal dagblad met een zeer beperkte oplage hoort wat DPG betreft een ander honorarium dan bij een opdracht voor een landelijke krant. Er is volgens DPG niet één lat waarlangs je al hun freelancers kunt leggen. „Bovendien hebben Rogier en Van Uem hun opdrachten destijds onder dit tarief geaccepteerd en uitgevoerd. Dan is een naheffing niet fair”, zegt Verkade.

4 Wat gebeurde er in de afgelopen drie jaar?

DPG verhoogde hun tarieven voor schrijvende freelancers begin dit jaar met percentages tussen de 2 en 3,6 procent. Ook ging de Mediafederatie, de overkoepelende organisatie van uitgeverijen, in 2021 om tafel met de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ), maar die gesprekken liepen vast. De uitgeverijen wilden niet aan de tarieven waarmee de Nederlandse Publieke Omroep wél akkoord ging, en dat vond de NVJ onacceptabel. DPG en Mediahuis, de grootste krantenuitgevers in Nederland, kondigden in juli 2021 aan voortaan een ‘werkcode’ te hanteren, waarin de minimumtarieven voor freelancers die per uur worden betaald uitkwamen op 22 tot 39 euro bruto.

Mocht de uitspraak van de kantonrechter in de zaak van Rogier en Van Uem standhouden in het hoger beroep, dan betekent dat volgens algemeen secretaris Thomas Bruning dat de NVJ „meer freelancejournalisten kan aanmoedigen om ook een stap naar de rechter te zetten, om jarenlange onderbetaling te corrigeren.”

En Ruud Rogier? Die zou dit achteraf gezien „absoluut niet nog een keer doen.” Met zijn werk stopte hij, maar veel schoot zijn beroepsgroep met dat offer vooralsnog niet op. „Je gaat je toch een soort paria in je werkveld voelen, het is zeker niet de makkelijkste weg.” Het is nu aan de overheid om zelfstandigen zonder pensioen en verzekering te beschermen, vindt hij. En deze rechtszaak? „Die kan hoogstens aanstippen hoe hard dat nog steeds nodig is.” Het hoger beroep dient deze donderdag, een uitspraak volgt over enkele weken.