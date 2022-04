Toezichthouder beboet ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege privacyrisico

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een boete van 565.000 euro opgelegd vanwege het gebrekkig beveiligen van het systeem waarmee visa worden verleend voor reizen naar Nederland. Het ministerie heeft „jarenlang, op grote schaal en op ernstige wijze” de wet overtreden, aldus de AP in een persverklaring, met het risico dat onbevoegden dossiers konden inzien en wijzigen. Of er ook daadwerkelijk informatie is gelekt, is volgens een woordvoerder niet bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft in een reactie de bevindingen „ter harte te nemen”.

De afgelopen drie jaar heeft het departement gemiddeld zo’n 530.000 visumaanvragen per jaar behandeld. De persoonsgegevens die burgers daarbij verplicht moeten delen, zoals vingerafdrukken, nationaliteit en adres, worden vervolgens onvoldoende beveiligd. Buitenlandse Zaken is volgens de AP al langere tijd op de hoogte van de veiligheidsrisico’s van het systeem, maar heeft daar „niet snel genoeg” en onvoldoende tegen ingegrepen. Het ministerie moet per direct de beveiliging op orde brengen - voor iedere twee weken dat dat nog niet is gebeurd, moet het een boete van 50.000 euro betalen.

„Aangezien burgers verplicht zijn hun persoonsgegevens af te staan, had Buitenlandse Zaken direct de nodige maatregelen moeten nemen die gegevens goed te beschermen”, schrijft AP-vicevoorzitter Monique Verdier. Het ministerie is volgens de toezichthouder „ernstig nalatig” omdat het systeem al jarenlang ontoereikend is beveiligd.

Ook is het ministerie tekortgeschoten in het informeren van visumaanvragers wanneer hun persoonsgegevens werden gedeeld met derden, terwijl het daartoe wettelijk verplicht is. Overigens is de informatievoorziening volgens de toezichthouder inmiddels op orde. Het ministerie kan nog tegen de boete en de last onder dwangsom in bezwaar gaan.