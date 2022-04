Toekomst islamitisch Haga Lyceum onzeker – aantal aanmeldingen gehalveerd

De toekomst van het veelbesproken Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam staat op het spel nu de populariteit van de school flink afneemt. Voor komend jaar zijn op het Haga ruim veertig groep-achtleerlingen geplaatst, melden ingewijden aan NRC. Dat is ongeveer een halvering ten opzichte van vorig jaar (88) en een derde van de 136 leerlingen die zich in 2020 inschreven. Donderdag krijgen Amsterdamse kinderen te horen op welke middelbare school ze komend jaar zijn ingedeeld.

Door de beperkte aanwas stagneert of krimpt het huidige leerlingenaantal op het Haga (478) en haalt de school de voor haar gestelde norm (488) niet; ruim veertig kinderen doen dit jaar eindexamen en een onbekend aantal vertrekt naar andere middelbare scholen. Als het Haga nóg twee jaar onvoldoende leerlingen trekt, kan onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) de school sluiten. Bovendien doemt concurrentie op: Wiersma bepaalt in mei of twee andere Amsterdamse islamitische schoolinitiatieven vanaf 2023 open mogen.

De terugloop op het Haga volgt op eerdere problemen voor de school – en houdt daar mogelijk verband mee. De Onderwijsinspectie bestempelde de school in februari als ‘zeer zwak’ en Wiersma kondigde „forse bekostigingssancties” aan als het Haga niet binnen een jaar zou verbeteren, in aanvulling op een tussentijdse sanctie waarover de Inspectie zich nu beraadt.

En het Amsterdamse gerechtshof bepaalde vorige week dat het Haga oud-directeur Soner Atasoy 100.000 euro verschuldigd is vanwege diens onrechtmatige ontslag in 2020. Atasoy had aanvankelijk vijf ton geëist, maar verlaagde dat bedrag fors toen bleek dat zo’n schadevergoeding Haga’s faillissement zou betekenen. Op de vraag van NRC of dit lagere bedrag de school óók in het nauw brengt, reageren huidige bestuurders Mohammed Laamimach en Kudret Çamdere niet, evenmin op vragen over de inschrijfaantallen.

AIVD-waarschuwingen

De geschiedenis van het Haga – één van de twee islamitische middelbare scholen in Nederland – is een roerige. Kort nadat voorganger het Islamitisch College Amsterdam in 2010 was gesloten vanwege een leegloop na slechte inspectiebeoordelingen, vroeg het Haga-bestuur bekostiging aan voor een nieuwe school. Zes jaar van procederen tegen de overheid volgde en toen de school in 2017 eindelijk open mocht, duurde het niet lang voordat de AIVD waarschuwde voor salafistische invloeden. Ondanks uitgebreid onderzoek vond de Onderwijsinspectie die niet. Wel schreef ze een zeer kritisch rapport over onder meer de financiën, waarop toenmalig onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) het aftreden eiste van het voltallige bestuur (met Atasoy en Laamimach).

De rechter floot Slob terug, omdat zijn beschuldigingen onvoldoende gefundeerd waren. Daarmee leek de kous af, maar al snel barstte een interne machtsstrijd los en werd Atasoy ontslagen door Laamimach. Vier (interim-)directeuren volgden elkaar in rap tempo op, terwijl een deel van de school Atasoy bleef steunen. Die probeert nog altijd via rechtszaken zijn plek te heroveren.