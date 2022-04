Texaanse prinses Rita: ‘Ik heb recht op de helft van de villa’

„De Villa Aurora is mijn thuis, al haast twintig jaar. Samen met mijn man Nicolò heb ik hier de mooiste jaren van mijn leven beleefd.” Prinses Rita Boncompagni Ludovisi (72), met geblondeerde lange lokken en een rimpelloos gaaf gelaat, slaakt een diepe zucht en ploft neer op een zeventiende-eeuwse stoel in de Landschapskamer. Het vertrek is zo genoemd naar de landschappen op het plafond, onder meer het werk van de Italiaanse barokschilder Guercino. Die schilderde in een ander vertrek ook De Dageraad of ‘Aurora’, een dramatische plafondschildering waaraan de fraaie villa haar naam ontleent.

Plafondschildering van Caravaggio in Villa Aurora. Foto Francesca Leonardi

Prinses Rita – geboren als Rita Carpenter in Texas, is de excentrieke weduwe van prins Nicolò Boncompagni Ludovisi, die in 2018 overleed. De Amerikaanse heeft een kleurrijk leven achter de rug, onder meer als actrice, televisiepresentatrice en vastgoedmanager van de rich and famous. „Ik verkocht het General-Motors-gebouw aan Donald Trump”, vertelt ze aan wie het horen wil. Rita Carpenter was getrouwd met John Jenrette, een lid van het Amerikaanse Congres, schreef een boek over politiek en seks, en prijkte tweemaal in Playboy. In 2003 ontmoette ze tijdens een vastgoeddeal de Italiaanse prins Nicolò. Ze werden verliefd en trouwden zes jaar later. Sinds de prins vier jaar geleden is gestorven, is de Amerikaanse verwikkeld in een bittere erfenisstrijd met zijn drie zonen.

Lees ook: Help, Caravaggio staat te koop

„Ik heb recht op de helft van de villa en mag erin blijven wonen”, zegt prinses Rita gedecideerd. Maar de zonen, die ook met elkaar overhoop liggen, betwisten dat. Omdat de juridische saga al jarenlang voortsleept, oordeelde een rechter dat de zestiende-eeuwse Villa Aurora openbaar wordt verkocht. In de Italiaanse cultuurwereld is dit groot nieuws, omdat de villa met haar talrijke kunstschatten op 471 miljoen euro is getaxeerd. Een eerste veilingdag in januari leverde niets op. Donderdag volgt een tweede poging, dan zakt de vraagprijs met twintig procent. Maar dat is nog steeds een fortuin.

De Dageraad of ‘Aurora’ van de Italiaanse barokschilder Guercino, een dramatische plafondschildering waaraan Villa Aurora haar naam ontleent. Foto Francesca Leonardi

Julius Caesar

Prinses Rita had gehoopt dat de Italiaanse overheid de villa zou kopen, maar het ministerie van Cultuur kan niet zo’n exuberant bedrag ophoesten. Professor Corey Brennan, hoogleraar klassieke geschiedenis van de Rutgers-universiteit in New Jersey, zegt dat vooral de Caravaggio op het plafond de prijs zo fors opdrijft. „Een expert van de Sapienza-universiteit in Rome heeft de Caravaggio op 310 miljoen euro geschat”, zegt Brennan aan de telefoon. „Al de overige zeer waardevolle kunstwerken zou ik samen nog schatten op zo’n 160 miljoen euro. De vraagprijs is hoog maar lijkt mij correct.”

De hoogleraar werkt sinds 2010 samen met prinses Rita aan het behoud van het culturele erfgoed van Villa Aurora. Met hulp van zijn universiteit heeft de professor 150.000 pagina’s aan historische documenten uit Villa Aurora gedigitaliseerd. De Villa staat op grond die ooit aan Julius Caesar, en later de geschiedschrijver Sallustius heeft toebehoord. „In 2019 heeft de universiteit van Indiana in de ondergrond van het domein een gigantische Romeinse ruïne ontdekt”, zegt Brennan.

In de tuin van de villa staat een zestiende-eeuws beeldhouwwerk van een sater, mogelijk van Michelangelo.

Foto Francesca Leonardi Uitzicht op de tuin van Villa Aurora

Foto Francesca Leonardi Prinses Rita’s privévertrekken.

Foto Francesca Leonardi Foto’s Francesca Leonardi

Romeinse goden

In de muren van de Villa Aurora zijn bas-reliëfs verwerkt uit de eerste en tweede eeuw (na Christus), opgedragen aan Romeinse goden. In de met palmbomen omgeven tuin, een oase van rust, pal in de drukke stad, staat een zestiende-eeuws beeldhouwwerk van een sater. „Zeer vermoedelijk het werk van Michelangelo, of anders van een zeer getalenteerde tijdgenoot van de renaissancemeester”, zegt Brennan.

Op de eerste verdieping van Villa Aurora zijn er tekenen van verval. Het plafond van de kleine ruimte die Caravaggio heeft beschilderd, wordt gestut met een ijzeren staaf. Op dezelfde verdieping hangt ook een deel van prinses Rita’s kunstcollectie, waaronder een vredesduif van Pablo Picasso en een handgetekende litho van Marc Chagall. In de hoeken van de ruimte zijn vochtplekken zichtbaar. De felblauwe muurdecoratie van een tussenvertrek is beschadigd. Op de grond in die ruimte staan schilderijen van twijfelachtige kwaliteit. Ertussen staat ook een ingekaderd certificaat uit 1998, met daarop: „Rita Jenrette, vastgoedmakelaar in de stad New York.”

Gelukkiger tijden

Prinses Rita’s privévertrekken liggen nog een verdieping hoger, maar zelf vertoeft ze liefst van al beneden, in de Landschapskamer. Misschien omdat die volstaat met oude familiefoto’s die herinneren aan gelukkiger tijden, toen het geslacht Ludovisi haar nog niet wilde verstoten. Aan de wanden hangen portretschilderijen van beroemde voorvaderen als de pausen Gregorius de Vijftiende en Gregorius de Dertiende, naar wie de gregoriaanse kalender is genoemd.

De Amerikaanse dreunt historische anekdotes af. Maar haar reactie op een vraag over een oude familiefoto lijkt spontaan en oprecht. „Ik was dol op Nicolò’s zonen en kleinkinderen. Het had allemaal nooit zover mogen komen”, klinkt het geëmotioneerd. „De kleinkinderen, hier op de foto in korte broek, gaan nu al naar de universiteit.”

Van haar stiefzonen hoort ze enkel via de rechtbank, en het enige kleinkind dat haar nog bezoekt, is Gregorio (26), de voortzetter van het geslacht. In de hoek van de kamer staat een foto van Gregorio als kind, wanneer hij van een bisschop het sacrament van het vormsel ontvangt.

Sinds enkele weken lopen er weer jonge kinderen in de Villa Aurora rond. Rita’s huishoudster Olga Kolkovska (62) komt uit Oekraïne, en haalde op uitnodiging van de prinses haar dochter Maria en haar drie kleinkinderen naar Rome. Het hele gezin woont nu in Olga’s appartement in Villa Aurora. Als het domein wordt verkocht, wil de prinses met haar deel van de opbrengst een huis kopen voor dit Oekraïense gezin: „Wat ben je met al je geld als je er anderen niet mee helpt?”

Een van de kamers van Villa Aurora Foto Francesca Leonardi