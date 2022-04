Het asielzoekerscomplex bracht Ter Apel werk, maar ook veel overlast

Feestje in Ter Apel. De kapper is vijftig. Een gezellig avondje uit voor klant Reina Eilert. Tot ze onbekenden in de hal van de kapsalon ziet staan. Jonge knapen, twee stuks. Ze vraagt aan de feestgangers of dat vrienden zijn van iemands kinderen. Nee, niemand kent ze.

Terwijl ze de jongens aankijkt, grissen ze telefoons en portemonnees uit de jassen aan de kapstok. Reina springt voor de deur, kan één van de jongens tegenhouden. De ander wordt even later buiten opgepakt. Gelukkig niks gestolen. „Maar dat feestje was afgelopen”, verzucht ze.

Tot een paar jaar geleden maakte het verhaal veel indruk op Wim en Reina Eilert, bewoners van Ter Apelkanaal. Maar inmiddels is het slechts een van de vele verhalen in en rondom Ter Apel.

Reina: „Met Oudjaar zijn de snackbar én het tankstation leeggeroofd.”

Wim: „Ik zag laatst hoe twee jongens werden opgepakt in de bus na gedoe met de chauffeur.”

Reina: „Mijn broer, die steward is, is zelfs de trein uitgetrapt.”

Ze zijn het inmiddels gewend. Het intimideren, stelen, inbreken, de winkeldiefstallen. „Sinds een jaar of zeven hebben we echt te maken met overlast in Ter Apel”, zegt Wim over het Oost-Groningse dorp met bijna 10.000 inwoners, dat sinds 1996 de asielhoofdstad is van Nederland. „Het is niet te vergelijken met de jaren daarvoor.”

Al ruim 25 jaar is Ter Apel de gastheer van Nederland. Elke asielzoeker die Nederland voor het eerst binnenkomt meldt zich in Ter Apel, waar plek is voor maximaal 2.000 asielzoekers. Het bracht de van oudsher achtergestelde regio werk en reuring, maar van dat laatste nu iets te veel. Bewoners, ondernemers, ov-bedrijven, ze klagen al jaren over overlast. Bovendien was de afgelopen weken het aanmeldcentrum voor asielzoekers, waar maximaal 275 mensen mogen overnachten, voor de zoveelste keer overvol.

Inmiddels voelt gastheer Ter Apel zich in de steek gelaten door de rest van Nederland en begint het geduld op te raken.

Dreigende werkloosheid

Tot aan halverwege de jaren negentig hadden Wim en Reina nog nooit een asielzoeker gezien in Ter Apel. „Er waren wél Amerikanen in het dorp”, zegt Wim. „Die gingen er wel eens met een meisje uit het dorp vandoor”, weet Reina nog.

Die Amerikanen waren niet verdwaald in het veendorp aan de Duitse grens. Nee, zij waren de grootste werkgevers in Ter Apel. Midden in het dorp stond de spelletjesfabriek van Milton Bradley (MB) en erbuiten de loodsen van een NAVO-depot. De Amerikanen brachten jarenlang werk voor honderden gezinnen.

Ook Wim en Reina werkten voor de Amerikanen. Reina zo’n twintig jaar in de spelletjesfabriek, onder meer als heftruckchauffeur – „daarop werd ik wel eens aangekeken, van ga jij lossen? Maar ik stond mijn mannetje wel”. En Wim stond als vakantiekracht aan de lopende band. „De hele dag moest ik twee knopjes van het spel Dokter Bibber in elkaar drukken”, lacht hij.

Onverwachts besloten beide werkgevers in 1995 hun deuren te sluiten. Bij de spelletjesfabriek verloren 162 werknemers hun baan, bij het NAVO-depot 223. Een derde van de beroepsbevolking in Ter Apel was plotseling werkloos.

„Een grote klap was dat”, zegt Wim. „Want er was geen vervangend werk. De baantjes lagen hier niet voor het oprapen, en dat zou ook nooit meer gebeuren.”

Het detentiecentrum van het asielzoekerscomplex in Ter Apel. Foto Reyer Boxem

De komst van het asielzoekerscentrum (azc) in 1996 op het terrein van het oude NAVO-depot bracht uitkomst. Er kwam werk, eerst alleen bij de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, het zogenaamde Vertrekcentrum. In de loop der jaren kwam daar een gevangenis bij, een aanmeldcentrum, een school en nog vele andere instanties, die het asielcomplex maken tot wat het nu is: plek voor zo’n 2.000 asielzoekers en 1.100 banen.

„De vier supermarkten en een hotel-restaurant, waren er zonder het COA-complex niet geweest”, zegt Wim.

Poepen op de bril

Is er ergens oorlog in de wereld, dan merken ze dat in Ter Apel binnen een paar dagen. Elke dag melden zich nieuwe mensen, soms tientallen, soms honderden op een dag. Ze komen met bussen en auto’s, met het ov en sommigen lopend. Mensen met blote voeten in hun afgetrapte slippers, anderen met volgepakte koffers.

Bij aankomst zien ze langgerekte bruine aardappelvelden. In de verte, op zo’n drie kilometer, ligt het dorp Ter Apel. Voor hun neus: verschillende poorten. Er is een aanmeldcentrum van de Immigratie- en Neutralisatiedienst (IND) voor asielzoekers die voor het eerst Nederland inkomen. Een asielzoekerscentrum, een locatie voor alleenstaande minderjarigen en een vrijheidsbeperkende afdeling voor mensen die terug moeten naar hun land van herkomst. Elke dag nieuwe gezichten, elke dag afscheid.

Op hun sobere kamers, waar veelal niet meer dan een bed staat, hangen hygiënetips aan de muren: er wordt uitgelegd hoe een wc werkt. En dat is nodig, want het komt voor dat mensen op de bril staan en dan hurken of dat ze in het doucheputje poepen, vertellen COA-medewerkers.

En dan begint vaak het lange wachten. Wachten op doorstroming naar een ander azc, wachten op terugkeer naar het thuisland, wachten op überhaupt een antwoord op wat er gaat gebeuren. Sommigen zitten een paar dagen of uren in Ter Apel, anderen maanden. Dat wachten is zwaar, vertelt COA-medewerker Roel Knijnenburg. Hij beheert de Job Office, een klein kantoortje midden op het terrein, waar asielzoekers zich kunnen aanmelden voor vrijwilligerswerk: als host in blauwe hesjes nieuwe mensen de weg wijzen, groen onderhouden op het terrein, of schoonmaken.

„Ze willen allemaal graag iets doen”, zegt Knijnenburg. „Werken is voor iedereen beter, of ze nou in Nederland blijven of niet.” Voordat corona uitbrak had hij honderd mensen aan het werk gezet, en was er nog een lange wachtlijst. Zo fietste de Syrische Hosam ’s ochtends een halfuurtje naar het verzorgingshuis De Beukenhof in Musselkanaal, waar hij koffie en thee inschonk voor de ouderen. Eén bewoner hielp Hosam elke dag met zijn Nederlands, totdat hij overleed. „Hij was niet alleen mijn vriend, hij was als een opa voor mij”, zegt Hosam in tranen geroerd. „Ik zou elke dag wel naar het verzorgingshuis willen, maar ik mag slechts vijf dagen.”

Maar nadat corona uitbrak, hield dat werk op. Ook Reina, die sinds het vertrek van de spelletjesfabriek in een verzorgingshuis werkt, ziet geen asielzoekers meer tijdens haar werk. Wel staan ze nog bij de supermarkten, als host om iedereen te verwelkomen, en tijdens corona om mandjes en karretjes schoon te maken. Op die manier raken de asielzoekers verweven met de dorpelingen.

Veiligelanders

Maar er is ook overlast. In 2016 trokken de bewoners aan de bel. Er waren inbraken op klaarlichte dag, bewoners betrapten insluipers en op straat werden mensen bedreigd. Een groep potige inwoners richtte het Burger Preventie Team op en ging door het centrum patrouilleren bij gebrek aan politie. De groep is inmiddels opgeheven.

Daarna begonnen de ondernemers zich te roeren. In supermarkten werd veel gestolen, van winkelrekken buiten werden jassen gegrist. Er was overlast op buslijn 73, de verbinding van het asielcomplex met het dorp Ter Apel en het treinstation in Emmen. Zwartrijders, agressieve passagiers, spugen. Die overlast was er ook op het treintraject Zwolle-Emmen. Het leidde tot beveiligers in het ov en tijdelijk waren er pendelbussen voor asielzoekers. Bovendien moesten drie ketenmariniers de overlastgevers aanpakken.

De stewards zijn het geweld op het spoor bij azc Ter Apel helemaal zat

Maar zonder al te veel succes, zegt Wim Eilert, de man van Reina die later als bestuurder van de treinpersoneelsvakbond (VVMC) is gaan werken. En als gemeenteraadslid voor de PvdA al jaren met de overlast moet dealen. „Het zijn altijd de veiligelanders”, zegt hij – asielzoekers uit veilige gebieden die geen kans maken op een verblijfsvergunning, maar wel de asielprocedure doorlopen, voornamelijk uit Marokko en Algerije. „Die gasten gedragen zich waardeloos, en dat gaat ten koste van de mensen die echt opvang nodig hebben”, zegt Wim. Nederland heeft al jaren problemen om deze veiligelanders uit te zetten, vaak komen ze, na een uitstapje in het buitenland, na een paar maanden weer terug.

En in het najaar, toen er bovengemiddeld veel asielzoekers naar Ter Apel kwamen, doemde er een nieuw probleem op. De asielprocedure werkt te traag, er zijn te weinig opvangplekken, waardoor de doorstroom in Ter Apel stokt. Dat leidde tot een overvol aanmeldcentrum, waar plek is voor 275 mensen. Maar dat aantal werd herhaaldelijk overschreden, met honderden mensen, waardoor noodtenten nodig waren.

In het najaar waarschuwde de GGD voor ziekte-uitbraken: kinderen speelden in en met het afval en de urinoirs stonden „vol met urine/bruine drab”. Een situatie die gevaarlijk en onwenselijk was voor de asielzoekers.

Ook de afgelopen weken was er weer een overvol aanmeldcentrum. Het COA besloot zonder toestemming een extra tent te plaatsen, die het van de gemeente weer moest afbreken. En nu is ook het geduld van de gemeente op.

Tweede aanmeldcentrum

Wim is de afgelopen jaren harder geworden. Bij de veiligelanders, moet je hard ingrijpen, vindt hij. „Die gasten moeten opsodemieteren, wegwezen, vertrekken.” Op verzoek van de ondernemers zit hij nu ook in de app-groep waar ze elkaar met foto’s en camerabeelden waarschuwen voor dieven. „Het is elke dag raak met deze grapperij, bloedirritant.”

Wim Eilert , inwoner van Ter Apelkanaal, ondervond in de trein veel agressie van asielzoekers op het traject Zwolle-Emmen. Foto Reyer Boxem

De oorzaak van het probleem is volgens Wim duidelijk: „Ter Apel ligt heel erg ver weg van Den Haag. Als dit daar zou gebeuren, was alles zo opgelost. Soms denk ik: doe het hek dicht, regel bussen en lever de mensen af in Den Haag.”

Maar, onderbreekt Reina hem: „Het gaat om mensen.”

Wim: „Gezinnen met kinderen. En dat weten ze in Den Haag ook wel. Ze rekken het elastiekje zo ver op totdat het knapt, maar zolang het om mensen gaat knapt het nooit.”

Asielpiek leidt tot boosheid bij de gemeente, en ‘bruine drab’ in het azc

Het wrange is dat er al jaren een oplosing voor handen is: er moet een tweede aanmeldcentrum bij komen. Al in 2015 was er sprake van een extra aanmeldcentrum in het Noord-Brabantse Gilze, maar na drie jaar soebatten stak de gemeenteraad er een stokje voor. Eind vorig jaar beloofde toenmalig staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD) dat in januari de plek van een nieuw aanmeldcentrum bekend zou zijn. Die belofte werd nooit waargemaakt. En de huidige staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) wil zelfs drie nieuwe aanmeldcentra. Hij doet een beroep op andere gemeenten, maar sluit niet uit dat dwang nodig is.

„Maar waar dan en wanneer?”, reageert Wim op de drie nieuwe centra. Langzamerhand voelt Ter Apel zich in de steek gelaten door de rest van Nederland.

En dan licht de telefoon van Wim op: „Ah, we hebben weer een foto binnen in de appgroep.” Weer een dief gesnapt in de supermarkt.