‘Ronald Koeman tekent voor 3,5 jaar als bondscoach’

Ronald Koeman is vanaf 1 januari 2023 weer bondscoach van het Nederlands Elftal, melden de Telegraaf en het AD. Hij heeft overeenstemming bereikt met de KNVB om na het WK in Qatar Louis van Gaal op te volgen en tekent een contract voor 3,5 jaar. Dat betekent dat hij met Oranje hoopt uit te komen op het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2026 in de VS, Canada en Mexico.

De 59-jarige Koeman was eerder bondscoach van Oranje tussen 2018 en 2020, maar vertrok vroegtijdig naar zijn droomclub FC Barcelona. Daar werd hij afgelopen najaar ontslagen vanwege matige resultaten. Onlangs lekte al uit dat hij in gesprek was met de KNVB om terug te keren bij het Nederlands Elftal. De huidige bondscoach Louis van Gaal zei toen dat Koeman een goede opvolger zou zijn. „Ze zijn bij mij te rade gegaan, ik heb daar inspraak in. Het is allemaal niet zo moeilijk. Een jaar geleden was ik de enige beschikbare coach met ervaring. Dat geldt nu voor Ronald Koeman.”

Koeman pakte als speler van het Nederlands Elftal in 1988 de Europese titel. Als bondscoach bereikte hij in 2019 de finale van de Nations League en plaatste hij zich voor het vanwege de coronapandemie tot 2021 uitgestelde EK. In zijn vorige periode bij Oranje had hij een goede band met een aantal sleutelspelers en die zouden dan ook hebben aangedrongen op zijn terugkeer.