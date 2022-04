Raven van Dorst: ‘Ik heb een hoop aan mezelf moeten uitvinden’

Van voor naar achter, van achter naar voor wuiven de haren van de vier gitaristen op het podium. De tweede van links, met zwarte vleermuismouwen, zwarte broek en zwarte gitaar is Raven van Dorst, muzikant en tv-presentator. Hier in Het Patronaat, Haarlem, spelen Raven en band Dool hun vierde optreden na twee jaar stilte. Dool staat bekend als een rockband, maar de muziek klinkt eerder dromerig dan ruig. Ravens melodieuze zang is ingebed in nevelige gitaarlijnen en doorboord door joyeuze solo’s. Nu en dan ronkt de bas.

In ‘God’s Particle’, temidden van blauw-rode lichtflitsen, herhaalt Raven de woorden als een smeekbede: „Can you relate to me.” De handen vragend naar voren gestoken, gracieus en macho tegelijk.

De band Dool met in het midden Raven van Dorst. Foto Andreas Terlaak

Een paar weken eerder, in een lunchroom in Rotterdam, vertelde Raven van Dorst over de werking van het geheugen: het verleden wordt niet onthouden door persoonlijke gebeurtenissen maar door concerten – concerten die Raven de afgelopen twintig jaar gaf met verschillende bands of als solo-muzikant. „Mijn geheugen gaat terug van show naar show. Ik weet bijna alles nog.”

De vorige keer dat we elkaar spraken was in 2005, Raven – toen Ryanne – was twintig, woonde nog in het ouderlijk huis in Maassluis en trad op onder de naam Elle Bandita. De avond tevoren was een optreden in Amsterdam uitgelopen op een bierballet, uit hun pot gerukte palmen en Elle Bandita zingschreeuwend tussen het publiek.

Ryanne zei destijds dat de meeste mensen „meesjokken in de kudde” en dat ze een nieuwe lesbische heldin voor Nederland wilde worden: „Ik ben precies zoals een Hollandse lesbische heldin eruit zou moeten zien.”

Lees het interview uit 2005: ‘Durf toch eens op te vallen, Nederland’

Zestien jaar later is er nogal wat veranderd. Van Dorst, nu 37, woont in Rotterdam en is behalve zanger/gitarist van Dool ook bekend als presentator van populaire tv-programma’s als Geslacht!, Nachtdieren, Boerderij van Dorst en Wie van de drie. Vijf jaar geleden verklaarde Van Dorst als hermafrodiet te zijn geboren en zichzelf als ‘derde geslacht’ te beschouwen, een combinatie van vrouw en man. Vorig jaar werd Ryanne Raven.

Op de vraag hoe het gaat met de ‘lesbische heldin’, maakt Raven een afwerend gebaar. „Van dat woord ben ik af. Op mijn twintigste had ik nog veel over mezelf te ontdekken.” En lesbisch zijn in Maassluis was ingewikkeld. „Laatst zag ik in een bushokje posters hangen voor gay dating. Ik dacht, hoe anders was mijn leven geweest als Maassluis toen al zo vrij was. In mijn tijd moest ik altijd voor mezelf opkomen. Vechtend en scheldend.”

Blik naar binnen

De opvallendste verandering vergeleken met toen, is Ravens stemming. Zowel persoonlijk als muzikaal: de grimmigheid is ‘weggeëbd’. Het gebeurde zo’n zes jaar geleden, tijdens het opnemen van het eerste album van Dool, zegt Raven. „Here Now, There Then (2020) ging niet meer over wat er mis is met de wereld, maar over wat er mis is met mezelf.” Door de blik naar binnen te keren, veranderde ook Ravens stem. „Ik durfde te zingen in plaats van te schreeuwen. Voor het eerst.”

Het was het resultaat van een persoonlijke zoektocht. „Ik heb een hoop aan mezelf moeten uitvinden in de afgelopen 37 jaar.” Raven kijkt quasi gekweld. „En het is nooit klaar, kan ik je nu al zeggen.”

Hoe ziet het hiernamaals er eigenlijk uit voor je? Hoe wil je dat het eruitziet?

Muziek helpt. Raven legt het uit aan de hand van de nieuwe nummers die niet zwaar zijn in geluid maar wel in sfeer. „Er zit veel melancholie in, vind ik. Die trekt me naar een serieus eilandje. Duisternis is heilzaam, het is de stemming die ik nodig hebt om dichter bij mezelf te komen.” Raven zoekt even naar woorden. „Ze noemen deze muziek ‘gothic’, dat kun je uitleggen als verering van het donker. Maar voor mij betekent het: niet om de hete brij heen draaien. Het leven is meer dan rozengeur en mane... dinges, hoe heet het ook al weer?” Raven lacht. „Kun je nagaan hoever het van me afstaat. Maneschijn.”

Melancholie is de verzamelnaam voor allerlei soorten donkere stemmingen, zoals somberheid en apathie. „Liefdesverdriet is ook melancholisch, dan verlang je terug naar hoe het was.”

Zo’n tien jaar geleden had Raven een moeilijke tijd, thuis verschanst achter de gordijnen en zelfs de liefde voor muziek was verdwenen. „Toen was er iemand die me wakker maakte en me betrok bij een nieuwe band. Zo kwam ik weer op gang.” Die band was punkband Bullerslug. Na het einde van Bullerslug ontstond het kwintet Dool (uitgesproken op zijn Nederlands), door Raven omschreven als een hechte groep vrienden. Hun tweede album heet Summerland, een weelderige verzameling liedjes met melodie in elk gitaarriff, elke solo en in Ravens zanglijnen.

De titel Summerland slaat op het hiernamaals. „De teksten op het album gaan over de dood, dat wat hierna komt. Ik realiseerde me ineens: je bent zo bezig met het leven en alles gaat maar door, dat je soms vergeet ‘Hee, ik ben sterfelijk’.”

Er was geen concrete aanleiding voor het onderwerp. „Ik zag het maken van Summerland als training en bewustwording. Het hiernamaals, hoe zie je dat eigenlijk voor je? Hoe wil je dat het eruitziet?”

CV 1984 11 september geboren in Vlaardingen 2000 Deelname meidenband Bad Candy 2005-2012 Treedt op als solo-act Elle Bandita, te zien op Lowlands, Noorderslag, The Great Escape 2012-2015 Zanger/gitarist bij Bullerslug 2015 Acteerdebuut in telefilm Dames 4, deelname realityshow Expeditie Robinson 2016 Oprichting Dool, met gitaristen Omar Iskandr en Nick Polak, bassist JB van der Wal, drummer Micha Haring 2017 Debuut als tv-maker/presentator van Geslacht!, daarna volgen o.a. Nachtdieren en Boerderij van Dorst 2018 Deelnemer aan tv-fotowedstrijd Het perfecte plaatje (Raven eindigde als derde) 2020-nu Panellid tv-quiz Wie van de drie Raven woont samen in Rotterdam.

De magie van Dool

Toen twee jaar geleden het album Summerland verscheen, had Raven het gevoel twintig jaar te hebben toegewerkt naar juist dit moment. Er was belangstelling uit China, Amerika, Duitsland en Frankrijk, de band stond klaar voor een internationale tournee. Toen werd alles afgezegd. „Ja, dat was even taai. Maar ook wel weer goed, het doet je beseffen hoe waardevol het is dat je dit mag doen.”

Nu ze weer live spelen, is er onderweg en backstage veel vrolijkheid. „Maar als we het toneel op stappen, gebeurt er iets met ons. Dat was er niet meteen toen we begonnen. Door zoveel samen te spelen, hebben we op het podium een gezamenlijk doel gekregen. Het is niet zomaar bier gooien en een moshpit bouwen, zoals vroeger. We zitten in een speciale sfeer die we over het publiek heentrekken”, Raven maakt een gebaar alsof een luifel wordt neergelaten. „Er ontstaat een ervaring waarbij tijd en ruimte geen rol spelen, lijkt het.”

Het is ‘de magie van Dool’. „Die komt voort uit de muziek. En omdat we alle vijf hetzelfde uit een show willen halen. Ik zie het als een terugkeren in jezelf, maar dan met zijn allen, als een gezamenlijk zelfonderzoek. Of meditatie? Het is de manier waarop ik contact maak met het publiek. Misschien is het spiritueel.” Dat klinkt als een vraag. „Maar dan niet zweverig.”

Het is niet zomaar bier gooien en een moshpit bouwen, zoals vroeger

Het podium is voor Raven een ‘katalysator’. „Ik weet eindelijk hoe belangrijk optredens voor me zijn. In de tijd van Elle Bandita dronk ik veel. Inmiddels weet ik: ik leef voor die shows, dat zijn de momenten die ik nuchter moet genieten, die me bij moeten blijven.”

Het publiek bij hun optredens is gevarieerd, zegt Raven. „Er staan rockers van 50+, die de gitaarsolo’s geweldig vinden, naast jonge gothics. Er zijn RTL-kijkers die Het perfecte plaatje hebben gekeken en denken ‘Leuk, Raven van Dorst, gaan we naartoe’. En er komen mensen uit de lhbt+-gemeenschap die Raven in het echt willen zien.”

Aan het eind van het gesprek vertelt Raven over ‘het gevecht’ dat gevoerd moet worden in de nog altijd heteronormatieve samenleving. „Er is veel verbeterd vergeleken met vroeger. Maar de blauwdruk van de maatschappij is moeilijk te veranderen. Die blijft wringen. En ik blijf het gevoel hebben dat ik strijd moet leveren. Het is niet per se vervelend, hoor, het is gewoon net even meer werk.”

Voor de leden van de lhbt+-gemeenschap lijkt Raven een voorbeeld te zijn. „Prima hoor, als ik dat voor mensen kan zijn. Ik zie wel dat ik een paar deuren heb geopend.”

Raven is even stil. „Maar eigenlijk voel ik me geen voorbeeld. Ik voel me ook gewoon een sukkel met onzekerheden. Behalve als ik op het podium sta.”

Het album Summerland van Dool is verschenen bij Prophecy. Concerten: 7 april Metropool, Hengelo; 14 april Doornroosje, Nijmegen; 15 april Burgerweeshuis, Deventer; 17 april Paaspop, Schijndel. Inl: allthosewhowanderaredool.com