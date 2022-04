Peru trekt binnen een dag avondklok in, massale protesten tegen stijgende prijzen

Nog geen dag nadat de Peruaanse president Pedro Castillo een avondklok voor hoofdstad Lima had afgekondigd, trok hij deze dinsdag weer in. Dat meldt persbureau Reuters woensdag. Reden: het brede verzet van duizenden inwoners tegen het besluit dat volgens hen een inperking van grondrechten zou betekenen. Duizenden Peruanen, veelal boeren en vrachtwagenchauffeurs, demonstreren sinds vorige week door het hele land tegen de oplopende inflatie. Bij die protesten vielen vorige week volgens de minister van Binnenlandse Zaken Alfonso Chávarry Estrada vier doden.

Opkomende economieën zoals die van Peru worden hard geraakt door Westerse sancties tegen Rusland. Hoewel het Zuid-Amerikaanse land nog voor de oorlog in Oekraïne werd geconfronteerd met stijgende inflatie, hebben de oorlog en de daaropvolgende sancties onder meer voedsel- en brandstofprijzen opgedreven. De inflatie steeg in maart tot het hoogste niveau in 26 jaar, het land zag de consumentenprijzen met 1,48 procent stijgen in vergelijking met de maand ervoor. De inflatie over het afgelopen jaar staat op bijna 7 procent, ruim boven de jaarlijkse doelstelling van de centrale bank van 1 tot 3 procent.

Platteland

De plattelandsbevolking die president Castillo vorig jaar zomer aan een verkiezingsoverwinning heeft geholpen, demonstreert nu massaal door het hele land naar aanleiding van de stijgende prijzen. In de centraal gelegen regio Junín vielen vorige week vier doden. Maar volgens binnenlandminister Chaváry Estrada zou dit niet aan de politie hebben gelegen. Twee van hen zouden door een verkeersongeluk zijn overleden, één kind zou in een rivier zijn verdronken. Een vierde persoon zou zijn gestorven omdat hij niet op tijd kon arriveren bij een geplande dialyse, vanwege door demonstranten opgeworpen wegblokkades.

Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde de voormalige basisschooldocent en oud-vakbondsleider dat de bevolking meer zou profiteren van de winst op Peruaanse bodemschatten, veelal metalen zoals zilver en goud. Inmiddels blijven zijn populariteitscijfers op 25 procent steken. Ook ontkwam hij vorige week nog aan een tweede afzettingspoging van de oppositie, wegens „moreel onvermogen” en het, naar verluidt, oogluikend toestaan van corruptie in zijn kring.

