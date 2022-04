Oorlogsregels zijn een rookgordijn, verzinsels

Steeds opnieuw zie ik beelden uit Boetsja. Honderden lichamen zonder leven. Lijven van mensen die zijn afgemaakt in hun dagelijkse doen. Nagellak, een fiets, een tas met boodschappen – vergeefse tekens van de levens die uit die lichamen weggeroofd zijn. World Press Photo kom maar door, de foto’s zullen schitterend zijn. Want dat is de opdracht van oorlogsfotografen. Zij vangen met hun camera’s de beste beelden, de klap van wat ze meemaken kunnen ze zich nu niet veroorloven. Die horror komt later pas, als ze hun eigen foto’s bekijken.

Weer die beelden. Elke dode staat voor een mens en een veelvoud aan rouw, van familie, vrienden, geliefden. En steeds hoor ik hetzelfde commentaar: hier zijn de regels van het internationaal oorlogsrecht geschonden. Regels? Zijn dat regels? Hoezo? Ik ken geen oorlog waar die regels níét zijn geschonden.

Ik wil verdoofd worden. Ik ga naar de bioscoop en zoek naar de langste film. Drive My Car van de Japanse filmer Ryusuke Hamaguchi duurt drie uur, dus die doe ik. Hij blijkt intens mooi te zijn, helder van beeld, vol stiekem verhaal en ijle motieven. Een lijn treft me in het bijzonder, hij gaat van start met een autorit. Een man en zijn vrouw. Zij stuurt. Hij zegt tegen haar: ik houd verschrikkelijk veel van je, maar ik haat hoe je autorijdt. Haar antwoord: Ik houd verschrikkelijk veel van jou. Hij wacht op een ‘maar’, wij ook. Maar die maar komt niet. Ze houdt van hem. Heel veel. Geen voorbehoud.

Ze verdwijnt, hij blijft achter met een oogkwaal en met de auto. Die wordt nu bestuurd door een vaste chauffeur, een afstandelijke jonge vrouw. Hij houdt niet van haar. Maar… zij rijdt volmaakt. Het is of ze hem een puzzelstukje levert, dat hij zelf in de puzzel moet zien te leggen, om zich te verlossen, niet van zijn lief, wel van zijn verdriet.

Drive My Car is een rijke film, er gebeurt heel veel en tegelijk heel weinig. Ik denk aan de kunstenares Sophie Calle, die in paniek het niet-komen-opdagen van een trouweloze ex-geliefde beschrijft, elke dag weer, naast een foto van de telefoon die niet rinkelt. Tot ze er, op dag 98, nog maar enkele woorden voor nodig heeft. Nu kan ze Douleur Exquise maken, een van de mooiste kunstwerken over verlies en liefde die ik ken.

Ik woon een uitvaart bij. De buurman. Zijn echtgenote spreekt. Ze houdt het kort. „Ik blijf jouw vrouw”, besluit ze. Waarmee ze expliciet het spel van hun liefde handhaaft – en zijn dood overwint. En dat met zijn graf in zicht, ik had bijna geapplaudisseerd.

Oorlogsregels zijn verzinsels, een rookgordijn, want oorlog is geen spel, dus wat moet je met regels? Oorlog is een bittere vorm van bruut sterven, meer niet.

De liefde is wel een spel. Een ingewikkeld spel, met regels die voor iedereen anders zijn. Maar houd je eraan en alle partijen winnen.