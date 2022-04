Ook in Nederland Kinder-producten teruggeroepen vanwege mogelijke salmonellabesmetting

Ferrero, het Italiaanse moederbedrijf van Kinder-chocolade, heeft ook in Nederland producten teruggeroepen vanwege een mogelijk verband met een aantal gerapporteerde gevallen van salmonella. Dat meldt het bedrijf woensdagochtend. Ferrero zegt in Nederland geen klachten van consumenten te hebben ontvangen, maar de producten uit voorzorg terug te halen.

Het gaat om producten met een specifieke houdbaarheidsdatum waaronder Kinder Surprise, Kinder Schokobons en Kinder Happy Moments. Hoeveel chocoladerepen en -eieren er precies worden teruggeroepen is niet bekend.

In het Verenigd Koninkrijk raakten meer dan zestig mensen besmet met de salmonellabacterie na het eten van een chocolade-ei van Kinder. De besmette eieren zijn mogelijk afkomstig uit de Ferrero-fabriek in het Belgische Aarlen. België en Frankrijk riepen maandag en dinsdag al meerdere producten uit deze fabriek terug.

Nederlandse besmettingen

Dinsdag bestigde het RIVM aan NRC dat in ieder geval twee kinderen in Nederland de afgelopen maanden een besmetting hebben doorgemaakt met de stam van een salmonellabacterie die gelinkt wordt aan besmette chocolade-eieren van Kinder in België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Dat bleek uit labonderzoek nadat de kinderen een huisarts bezochten met symptomen die aan salmonella worden gelinkt. Het is niet duidelijk of deze kinderen ook besmette chocolade-eieren hebben gegeten.

Ferrero zegt dat geen van de Kinderproducten die op de Nederlandse markt zijn gebracht, positief zijn getest op salmonella. Ook volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn er tot nu toe „geen aanwijzingen” dat de besmette producten uit de Ferrero-fabriek in het Belgische Aarlen ook in Nederland zijn verspreid.