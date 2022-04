Nieuwe stikstofregeling om boeren uit te kopen lijkt averechts te werken

De minister houdt boeren die willen stoppen een vette worst voor, maar happen ze ook? Tot nu toe niet.

De nieuwe regeling, die „woest aantrekkelijk” is volgens minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal (VVD), compenseert boeren die sneller stoppen ruimhartiger, maar heeft ook een averechts effect: boeren die al via een provinciale uitkoopregeling overwogen te stoppen, besluiten nu te wachten, omdat ze bang zijn geld mis te lopen.

„Early birds”, noemde minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal (VVD) boeren die snel willen stoppen in een beleidsbrief van ruim twintig kantjes die ze afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. Donderdagavond spreekt Van der Wal met de Tweede Kamer over haar brief en legt ze het landbouwbeleid voor de komende jaren uit. Met extra geld hoopt ze boeren over de streep te trekken om te stoppen of hun bedrijf te verplaatsen. Hoeveel extra is nog niet bekend, volgens Van der Wal, dat wordt nog uitgezocht.

Een van laatste troeven

Het is een van de laatste troeven die Van der Wal in handen heeft om de stikstofproblemen op te lossen zonder dwang. In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat Nederland jarenlang te weinig heeft gedaan om de stikstofuitstoot terug te dringen. De natuur is er de dupe van en verslechtert, en dat mag niet. Duizenden bouwprojecten zijn stilgezet.

Door boeren op vrijwillige basis uit te kopen, of hun bedrijf te verplaatsen, hoopt de minister dwang te kunnen vermijden. Als dit plan mislukt, volgt mogelijk onteigening. Dit is een maatregel die de minister liever niet gebruikt, omdat dit ingrijpend en tijdrovend is (een onteigening kost vaak jaren) en bovendien voor veel weerstand onder boeren zorgt.

Maar de early birds-regeling, waarvan de financiële details nog onbekend zijn, heeft een averechts effect. Ze is namelijk van invloed op een provinciale opkoopregeling, die november 2020 is gestart en gefinancierd wordt door het Rijk, voor boeren die veel stikstof uitstoten en dicht bij kwetsbare natuurgebieden zitten. In Drenthe, Overijssel en Limburg merken gedeputeerden dat boeren met wie zij al langer in gesprek zijn omdat ze willen stoppen zich na de brief van Van der Wal ineens terugtrekken. Het gaat hier om boeren die veel stikstof uitstoten (‘piekbelasters’).

Sinds het verschijnen van de brief hebben „tien à vijftien agrariërs” contact opgenomen „met de provincie of met mij persoonlijk” zegt Gert Harm ten Bolscher (SGP), landbouwgedeputeerde in Overijssel. Ze twijfelen of het nog wel „zo’n goede deal” is, zegt hij, „omdat er wellicht iets beters gaat komen”.

Ook in Limburg leidde de brief tot „onzekerheden’’ bij boeren die overwogen gebruik te maken van de provinciale regeling, volgens Geert Gabriëls, gedeputeerde voor stikstof in Limburg. „Ondernemers verwachten zekerheid en willen weten dat er op een later moment niet alsnog een financieel aantrekkelijkere regeling komt.” Hetzelfde speelt in Drenthe – exacte aantallen heeft de provincie niet. Een woordvoerder van minister Van der Wal zegt dat hij begrijpt dat boeren even wachten. „Het zijn ondernemers, ik zou zelf ook kijken welke regeling het voordeligst is.”

Nog meer vertraging

Het probleem is: als boeren nog even willen wachten, leidt dat tot nog meer vertraging. En dat terwijl minister Van der Wal juist haast wil maken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in Nederland in 2030 gehalveerd is, en provincies moeten hiervoor zorgen. Per provincie wordt de komende tijd vastgesteld hoeveel minder stikstof ze moet uitstoten. Deze doelen worden uiterlijk in juli 2023 juridisch bindend voor de provinciebesturen. Als een provincie het doel niet haalt, „kan ik zelf ingrijpen en de aanpak overnemen”, zei Van der Wal hierover in NRC. Dat moet ook wel, want wettelijk is vastgelegd dat de natuur in Nederland niet mag verslechteren.

Vanuit eigen kring kreeg Van der Wal kritiek op haar brief. Vooral haar optreden bij actualiteitenprogramma Op1, afgelopen vrijdagavond, wekte wrevel. Mirjam Nelisse, VVD-Statenlid in Zuid-Holland en zelf boerin, vindt dat Van der Wal een te negatief beeld schetst van de boeren. In een video die zij op Twitter postte, zegt zij dat boeren de afgelopen dertig jaar ontzettend veel hebben gedaan om de stikstofuitstoot te verminderen: „maar nog steeds wordt er naar ons gekeken als de grootste vervuiler”.

De VVD in Drenthe plaatste een opiniestuk op de eigen website. Willemien Meeuwissen, fractievoorzitter VVD Provinciale Staten Drenthe, schrijft dat Van der Wal een te negatief beeld schetst van de slechte staat van de natuur en de rol van de stikstofuitstoot van boeren hierin overdrijft. Deze uitspraken kloppen niet, schrijft Meeuwissen, „en beschadigen opnieuw onze boeren”.