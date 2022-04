Nee, niet ook nog een schuldencrisis

Het was al die tijd een licht in de duisternis van de coronacrisis: hoe groot ook het leed en de maatschappelijke ontwrichting, aan financiële steun was geen gebrek. Westerse overheden pompten een ongekende hoeveelheid geld in de economie – alleen al voor Nederland staat de teller op zo’n 80 miljard euro. De centrale banken bleven de staatsleningen opkopen die voor de coronafinanciering werden uitgegeven. En ze hielden hun rentes uiterst laag, in de veronderstelling dat de opleving van de inflatie die zich vanaf halverwege vorig jaar begon voor te doen van voorbijgaande aard was.

Corona was slechts een eindsprint in een ongekende opbouw van schuld op mondiale schaal die al een jaar of tien bezig is. Intussen zijn zo’n beetje álle schulden overál opgelopen. Van overheden tot bedrijven tot huishoudens. En van de VS tot Europa tot opkomende markten en China. De laatste telling van het International Institute of Finance van eind vorig jaar maakt niet vrolijk: de schuld van alle bedrijven, huishoudens, overheden en banken samen was toen 296.000 miljard dollar, gelijk aan bijna 370 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product – een record. Dat percentage was zes jaar geleden, in 2015, nog 210.

Huishoudens en de financiële sector nemen daar elk rond een vijfde van voor hun rekening. Overheden en bedrijven elk een procent of 30. De bedragen zullen nog groeien. Extra inspanningen voor het klimaat worden óók met schuld gefinancierd, zie de tientallen miljarden die Nederland ervoor uittrekt. Bestaande pakketten voor bijvoorbeeld infrastructuur lopen door in de VS én de EU. Militaire uitgaven lopen op, nu de oorlog in Oekraïne veel Europese landen heeft wakker geschud. En in weinig van deze gevallen is er sprake van dekking met extra belastinginkomsten. Het idee dat geld ‘gratis’ is – op zichzelf altijd al fout – is hardnekkig.

Het aanschouwen van dit beleid is inmiddels vergelijkbaar met het zien van een verre ster. Je kijkt naar het verleden. Want het tijdperk van ultralage, of soms negatieve, rentes is inmiddels snel aan het verdwijnen. De hoge inflatie, eerst het gevolg van krapte en transportproblemen na de afloop van de coronacrisis, krijgt nu een extra zet van de energie-, voedsel- en grondstofproblemen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

In de Verenigde Staten versnelt de centrale bank nu het laten stijgen van de rentes en de afbouw van de voorraad van opgekochte staatsleningen, om zo de inflatie tegen te gaan. In Europa lijkt de Europese Centrale Bank steeds verder achterop te raken bij het verkrappen van het monetaire beleid. De financiële markten nemen er alvast zélf maar een voorschot op. In de VS staat de rente op tienjarige staatsleningen inmiddels op 2,5 procent – een procentpunt méér dan begin dit jaar. Deze rentevoet voor Nederland is nu 0,9 procent – eveneens bijna een vol procentpunt meer dan begin dit jaar en het hoogst sinds 2014. De Nederlandse hypotheekrente is de afgelopen maand, zoals te verwachten viel, een procentpunt gestegen.

Er zijn redenen om, in theorie, niet bezorgd te zijn. Staat tegenover elke schuld van de een niet gewoon een besparing van een ander? Wordt schuld niet comfortabel uitgehold door inflatie, en lost het probleem zich dus vanzelf op? Zo eenvoudig is het niet. Oninbare schulden leiden tot waardeverlies van de besparing waarmee ze gefinancierd zijn. In elke door inflatie geholpen schuldenaar schuilt een door inflatie geteisterde mens bij de kassa van de supermarkt, woningbezitter, belegger of pensioenspaarder. En we zouden het bijna vergeten, maar schuld gaat op individueel niveau nooit weg. Bezit wel.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.