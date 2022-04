De vriendin vertrok naar het noorden voor een interview, ze bleef slapen in een tot hotel verbouwde abdij in of bij Dokkum. Tot op het laatst kreeg ik opdrachten. De biobak buiten zetten, Frida van Roosmalen (0) driemaal daags een fles, twee fruithapjes en haar mee laten eten met de gezonde maaltijd die ik voor Lucie van Roosmalen (6) en Leah van Roosmalen (5) zou bereiden. Iets met kip en groenten, met de nadruk op groenten. Niet te veel televisie, geen troep maken, afwasmachine uit- en inruimen, een was draaien, extra dekentje in het wiegje, babyvoedsel en fruit halen. Het laatste wat ik hoorde na het emotionele afscheid was een flard uit het autoraam: „Melk is ook bijna op.”

Tussen alles door zou ik gewoon doorgaan met mijn werkzaamheden. Ik wist dat ik ging falen. Ik moest denken aan de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg waar docent Harry ons hele denken voor de rest van ons leven terugbracht tot ‘wie?, waar?, wanneer?, hoe? en waarom?’

Hoe erg ik mijn best ook zou doen, er kwam een moment dat iemand of iets mijn zorgvuldig opgebouwde kaartenhuis ineen zou doen storten.

De aftrap was indrukwekkend, ik verbaasde mezelf hoe ik zoveel ballen tegelijkertijd in de lucht hield. Hoogtepunt qua multitasking was toen ik me in de supermarkt met drie verwilderde dochters om me heen door een kort radio-interview sloeg.

Ze probeerden me te helpen, gaven de katten te veel voer, gooiden een glas melk over mijn laptop, deden boeken in de afwasmachine, poepten toiletten en luiers vol en schreven de woordjes die ze op school geleerd hadden met een watervaste stift op de ramen.

Ik schreef columns, nam een podcast op en probeerde mijn belastingaangifte af te ronden, allemaal zaken die geen uitstel duldden. Natuurlijk werd er af en toe gevochten, geslagen, gehuild en met speelgoed op elkaar ingeslagen, zoals in ieder gezin waarvan een van de ouders een nachtje van huis is.

Ik zou pannekoeken bakken, tot voor kort hun lievelingseten. Met woedetranen in haar ogen zei Lucie van Roosmalen dat ik niet goed had opgelet omdat het sinds kort broodje knakworst is. Toen het beslag klaar was, ging de deurbel.

Ze kwamen het braaf zeggen.

„Papa, er staat een boswachter voor de deur.”

Het was een van de boa’s die ons dorp veilig houden, hij vroeg zich af waarom er ‘help’ op een van de ramen stond. Ik zei dat de moeder een nacht van huis was, hij begreep het wel.

In de keuken hadden ze elkaar ondertussen ingesmeerd met pannekoekenbeslag, gelukkig likten onze poezen alles op.

We aten toch nog knakworst, iedereen blij.

