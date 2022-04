Muzikale Valentina Tóth wint jury- en publieksprijs op Amsterdams Kleinkunst Festival

Valentina Tóth heeft dinsdagavond in een volle Kleine Komedie zowel de jury- als de publieksprijs van de 35e editie van het Amsterdams Kleinkunst Festival gewonnen. De jury prees haar „virtuoze pianospel, fantastische zangstem en goed gecomponeerde nummers”. Ook werd ze gecomplimenteerd voor haar snelle en soepele schakelingen tussen verschillende typetjes en nummers.

Tóth liet zien over een fijne komische timing te beschikken en ze oogstte veel gelach met haar ‘ode aan de hysterische vrouw’, waarbij ze met de piano als middelpunt vier excentrieke vrouwen speelde. Een aspirant K3-sterretje, een Spaanse femme fatale en een hoogst emotionele Friezin passeerden de revue. Alle dames belandden in een kleine Griekse tragedie, uitmondend in een gepassioneerd lied. De vierde hysterica was Tóth zelf, die zich kwetsbaar toonde door het bezingen van haar lichamelijke onzekerheden. De climax was een letterlijk blootgeven, een niet volstrekt originele act maar doorgaans wel een garantie voor de absolute aandacht van het publiek. Dat was ook nu het geval.

Handleiding voor het leven

De andere twee finalisten stelden zich eveneens kwetsbaar op, wat ze naar het oordeel van de jury deden „door zichzelf als inspiratiebron te gebruiken, dat uit te vergroten en tegelijkertijd toch bij zichzelf te blijven.” Britt van Tooren vertelde in een prettig vol half uurtje over haar behoefte aan een handleiding voor het leven. De jury prees haar „bruuske, spontane energie en originele observaties”, maar vond dat ze af en toe wat meer tijd mocht nemen voor „de verschillende onderdelen” van haar voorstelling.

Collin Edson sprak over homofobie en de relatie met zijn ouders op Curaçao en kreeg complimenten over zijn expressieve blik en „oprechte manier van contact leggen met de zaal”. Zijn voorstelling was soms wat warrig, maar terecht merkte de jury op dat Edson een „talentvolle verhalenverteller” was. Hij kreeg de AKF Shaffy Cheque toebedeeld, een aanmoedigingsprijs ter waarde van 2.500 euro.

Cabaretier Thomas van Luyn praatte de avond aangenaam vilein aan elkaar. De techniek en organisatie werden liefdevol bespot en ook de drie finalisten werden kortstondig geroast: „Voorrondes, nog meer voorrondes, een tournee, halve finale, verschillende masterclasses: klaarblijkelijk konden ze voordat ze meededen helemaal niéts.” Het was natuurlijk een compliment, de ironie lag er huizenhoog bovenop: de avond was van een heel behoorlijk niveau.