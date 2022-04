Met Ronald Koeman keert de grondlegger van dit Oranje terug

De grondlegger van dit Nederlands elftal keert terug bij zijn team. Ronald Koeman was de onvermijdelijke kandidaat om Louis van Gaal na het WK in Qatar op te volgen als bondscoach. Geen andere coach voldeed aan het profiel van Koeman, die geen werk had sinds zijn ontslag bij FC Barcelona eind oktober. Ervaring, successen, overwicht – hij neemt het allemaal mee.

Niemand ook kent dit Oranje beter. Hij was het zelf die de contouren schetste van dit team. Niet alleen van de selectie, maar ook de omgangsvormen en hiërarchie werden in de vorige periode van Koeman als bondscoach (2018-2020) in de grondverf gezet. Een verrassing is het daarom niet dat voetbalbond KNVB de aanstelling van Koeman, per 2023, woensdagochtend bevestigde. Het is de bedoeling dat Koeman met het Nederlands elftal het EK 2024 in Duitsland gaat spelen en het WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

Koeman is er blij mee, liet hij weten in een reactie: „Een kleine anderhalf jaar geleden ben ik bepaald niet uit onvrede bij het Nederlands elftal vertrokken. Mijn verblijf voelde goed, de resultaten waren goed en de klik met de internationals was goed. We gaan straks op die ingezette weg verder. Dat staat vast voor mij.”

Van luxe naar professionaliteit

De ‘ingezette weg’ begon Koeman in 2018 met een verhuizing. Het Nederlands elftal koos voor hotel Woudschoten in Zeist als ‘thuisbasis’, vlak naast de KNVB Campus waar moderne topsportfaciliteiten en goede velden liggen. Symbolisch was het, vooral omdat het chique en dure hotel Huis ter Duin, in Noordwijk, werd verlaten. Geen ouderwetse luxe meer, maar moderne professionaliteit. Het was een keuze, zei Ronald Koeman destijds, „voor het voetbal.”

Het was ook een manier om het Nederlands elftal opnieuw uit te vinden. Oranje was in verval geraakt. Dick Advocaat, Danny Blind en Guus Hiddink mislukten in de jaren voor het tijdperk-Koeman. Het Nederlands elftal miste het EK van 2016 en het WK van 2018. Er was chagrijn rond de nationale ploeg – spelers kwamen er minder graag dan voorheen. De generatie van Rafael van der Vaart, Arjen Robben, Wesley Sneijder en Robin van Persie moest definitief worden vervangen. „Spelen voor Oranje mag geen tussendoortje meer zijn”, zei Koeman bij zijn presentatie in 2018.

Meteen al maakte Koeman daarna een beslissende keuze: Virgil van Dijk werd door hem als aanvoerder benoemd. Van Dijk werd in de jaren erna een echte leider van Oranje. Tijdens de coronaperiode, zonder publiek op de tribune, was goed te horen hoe hij non-stop medespelers coachte, op hun plek zette, bij de les hield. Het komt bij geen speler op om te protesteren als hij iets zegt.

Ook maatschappelijk laat Van Dijk van zich horen: hij nam bijvoorbeeld het initiatief om zich namens de spelersgroep uit te spreken in de Black Lives Matter-discussie. Het maakte Oranje hechter. Zelfs tijdens een lange blessureperiode was Van Dijk nog zeer nauw betrokken bij het Nederlands elftal. Hij woonde teambesprekingen bij en belde met coaches en spelers. Door hem aanvoerder te maken, schiep Koeman ineens een nieuwe – en goed werkende – hiërarchie.

Koeman gaf na een aantal wedstrijden ook duidelijkheid over het spelsysteem. Hij speelde een moderne variant van het vertrouwde 4-3-3-systeem. De finale van de Nations League – een opgewaardeerd oefentoernooi – werd ermee bereikt. Duitsland werd verslagen, Frankrijk, Engeland. In de finale werd in juni 2019 verloren van Portugal, maar het nieuwe Nederlands elftal stond er. Toen ook de kwalificatie voor het EK relatief eenvoudig werd doorlopen, was het vertrouwen in een succesvolle periode-Koeman compleet.

Toen kwam FC Barcelona. De droomclub van Ronald Koeman. De club ook waarvoor hij een clausule in zijn contract met de KNVB had opgenomen. Als Barcelona zich zou melden, kon Koeman zijn contract verscheuren. Dat gebeurde. Frank de Boer nam het over bij Oranje en stelde zeer teleur tijdens het EK. Het Nederlands elftal werd uitgeschakeld door Tsjechië in de achtste finale, kansloos. De sfeer in het team was nog wel goed, maar de duidelijkheid – Koemans specialiteit – over spelsysteem en onderlinge afspraken, was verdwenen. Koeman was er openlijk kritisch over op televisie, de spelers lieten na het ontslag van De Boer ook doorschemeren dat ze de duidelijkheid én het 4-3-3-systeem misten.

Lees ook: het aangekondigde einde van Ronald Koeman bij FC Barcelona

Ontslagen in de nacht

Zelf belandde Koeman bij FC Barcelona in totale chaos. Financieel ging het slecht met de club, maar van hem werd verwacht dat hij meedeed om alle grote prijzen. Het lukte niet. De populaire spits Luis Suárez werd al snel door Koeman gebeld: hij mocht vertrekken. De Uruguayaan vertrok naar Atlético Madrid en werd met die club kampioen.

Hij maakte de winnende goal in de beslissende wedstrijd. Symbolisch was het voor de keuzes van Koeman bij FC Barcelona, waar hij steeds kritisch is benaderd door media en fans. Veertien maanden bleef Koeman er uiteindelijk. Een groot deel van die tijd werd hij opzichtig aan het lijntje gehouden door bestuurders die publiekelijk duidelijk maakten dat ze van hem af wilden. Toen Barcelona eind oktober 2021 verloor van Rayo Vallecano, werd Koeman in het vliegtuig terug naar Barcelona – middenin de nacht – ontslagen.

Het bleef daarna een tijdje relatief stil, maar de laatste weken werd steeds duidelijker dat een terugkeer bij het Nederlands elftal waarschijnlijk was. Louis van Gaal, de huidige bondscoach, had al eerder gezegd na het WK in Qatar afscheid te nemen. Deze week werd ook bekend dat Van Gaal lijdt aan een ernstige vorm van prostaatkanker – volgens de KNVB heeft dat de benoeming van Koeman niet bespoedigd.

Van Gaal is groot voorstander van zijn eigen opvolger, zei hij kortgeleden al tijdens een persconferentie: „Ik heb het de KNVB zelf gezegd. Ik was een jaar geleden de enige beschikbare coach met ervaring in dit vak. Dat geldt nu voor Koeman. Hij zou een goede opvolger zijn.”