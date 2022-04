Levenslang voor oud-president Burkina Faso in historisch proces

Bij een historisch proces dat ruim drie decennia op zich liet wachten is oud-president Blaise Compaoré van Burkina Faso dinsdag bij verstek tot levenslang veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op zijn voorganger, de revolutionaire leider Thomas Sankara. Samen met twaalf kameraden werd Sankara in 1987 bij een staatsgreep gedood, een gebeurtenis die diepe littekens naliet in het West-Afrikaanse land.

Lees ook: Thomas Sankara, de ‘Afrikaanse Che Guevara’, inspireert een nieuwe generatie in Burkina Faso

Een militair tribunaal acht Compaoré onder meer schuldig aan het „in gevaar brengen van de staatsveiligheid”. De militair gold als Sankara’s revolutiebroeder, degene die in 1983 zijn charismatische vriend met een staatsgreep aan de macht hielp. Maar de twee raakten gebrouilleerd over welke richting de door hen ontketende revolutie op moest gaan. Na Sankara’s dood regeerde Compaoré Burkina Faso 27 jaar met harde hand. Hij ontkent iets met de moord te maken hebben.

Ook twee andere hoofdverdachten - Hyacinthe Kafondo, die het moordcommando leidde, en generaal Gilbert Diendéré, destijds legerbaas en vertrouweling van Compaoré - zijn tot levenslang veroordeeld. Van de drie was alleen Diendéré aanwezig bij het proces in de hoofdstad Ouagadougou. Hij zit een gevangenisstraf van twintig jaar uit voor een mislukte poging tot staatsgreep in 2015. Kafondo is sinds 2016 voortvluchtig.

Compaoré woont sinds 2014 in Ivoorkust, waar hij na een volksopstand naar toe vluchtte. Hij weigerde deel te nemen aan het volgens hem „politieke proces”. Ivoorkust gaf geen gehoor aan verzoeken hem uit te leveren. Maar zelfs als Compaoré aan zijn celstraf weet te ontkomen, is het uniek dat een Afrikaanse staatshoofd op deze wijze in eigen land door een tribunaal is veroordeeld. Het arrestatiebevel tegen hem blijft van kracht.

In totaal stonden veertien mannen terecht voor de moord op Sankara, die op een middag in oktober 1987 tijdens een vergadering met kogels werd doorzeefd. Bij die aanslag kwamen ook twaalf andere aanwezigen om. Hun lichamen werden haastig begraven. Volgens de officiële lezing stierf Sankara ‘een natuurlijke dood’. Twee verdachten werden dinsdag vrijgesproken, tegen de andere negen zijn straffen van drie tot 20 jaar geëist. Toen het vonnis werd uitgesproken, barstte in de zaal applaus los.

Afrika’s Che Guevara

Thomas Sankara was pas 33 toen hij aan de macht kwam, maar groeide al snel uit tot een van Afrika’s meest iconische leiders. Niet alleen keerde hij zich tegen de bemoeienis van oud-kolonisatoren als Frankrijk („We moeten ons denken dekoloniseren!”), als president voerde hij ook vooruitstrevende hervormingen door, waaronder een vrouwenquota en het planten van miljoenen bomen om verwoestijning tegen te gaan.

Sankara was een Marxist die geïnspireerd raakte door de Cubaanse revolutie, wat hem de bijnaam ‘Afrika’s Che Guevara’ opleverde. Uiteindelijk zou zijn revolutie slechts vier jaar duren. Na zijn dood, Sankara was 37, werden zijn hervormingen stopgezet. Zijn opvolger Compaoré deed vervolgens alles eraan om de herinneringen aan Sankara te wissen. Een juridisch proces, een wens van de nabestaanden, was onder zijn bewind taboe.

Met zijn val kwam daar verandering in. Toch duurde het nog tot oktober vorig jaar voor het proces van start ging. In totaal werden meer dan honderd getuigen gehoord.

Aanklagers in het proces hadden dertig jaar cel tegen Compaoré geëist. De rechters verhoogden dat in hun vonnis tot levenslang.

De gedaagden hebben 15 dagen om in beroep te gaan.