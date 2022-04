Israëlische regering wankelt na overlopen parlementslid

De Israëlische coalitieregering onder leiding van premier Naftali Bennett is haar toch al wankele meerderheid in het parlement kwijt. Woensdag liep een parlementariër uit Bennets eigen Jamina-partij verrassend over naar Likud van oud-premier Benjamin Netanyahu, waardoor de regering en de oppositie elk zestig zetels in de Knesset hebben.

Omdat de Knesset tot 8 mei met reces is, hoeft Bennett nog niet onmiddellijk een stemming te vrezen die tot de val van zijn kabinet zou kunnen leiden. Zijn regering, die bestaat uit een bonte coalitie van conservatieve, orthodoxe en liberale partijen, is sinds vorige zomer aan het bewind. De deelnemende partijen vonden elkaar vooral in hun afkeer van Netanyahu, die al twaalf jaar aan de macht was.

Joodse karakter van Israël

Jamina-parlementariër Idit Silman, een orthodoxe jood, stak over naar Likud, omdat minister Nitzan Horowitz (Volksgezondheid, Meretz) weigerde om niet-koosjer voedsel in ziekenhuizen tijdens het aanstaande Pesach-feest te verbieden – in het bijzonder producten met gegist deeg. Onder orthodoxen is dat een gevoelige kwestie. Silman beschuldigde het kabinet ervan het joodse karakter van Israël te ondermijnen.

Het is onzeker wat de gevolgen van Silmans stap zullen zijn. De regering is weliswaar nog niet gevallen, maar ze is wel vleugellam geworden. Analisten houden er rekening mee dat minister Yair Lapid (Buitenlandse Zaken, Yesh Atid) een interim-kabinet zal leiden. Later dit jaar zouden er dan nieuwe verkiezingen voor de Knesset kunnen volgen. Dat zouden de vijfde in drie jaar zijn.

Bennett zelf reageerde niet direct op deze tegenslag. Dinsdag had hij nog voorspeld dat deze crisis wel zou overwaaien. Netanyahu daarentegen, die nog altijd is verwikkeld in enkele rechtszaken over kwesties die zich afspeelden tijdens zijn premierschap, feliciteerde Silman en „verwelkomde haar terug in de nationalistische familie”. Volgens sommige Israëlische media heeft Silman toezeggingen gekregen dat ze in een volgend kabinet met Likud zelf minister van Volksgezondheid zou kunnen worden.

