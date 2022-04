Indrukwekkend toneelstuk over Auschwitz-trompettist

In een overvolle wagon, waar lichamen tegen elkaar plakken en alleen al op de been blijven een prestatie is, klampt Lex zich vast aan de cadans van de trein. Hij wiegt mee met het geboemel van de wielen op het spoor, humt bij iedere schok. Zijn muzikaliteit sleept hem door de reis naar Auschwitz, zoals muziek hem door de hele, helse oorlog zal slepen.

Toneelstuk Trompettist in Auschwitz vertelt het waargebeurde verhaal van muzikant Lex van Weren, die Auschwitz overleefde door zijn muzikale capaciteiten. De kampleiding wilde dat er een orkest, bestaande uit gevangenen, speelde bij marsen of op kerstdag. Trompettisten waren zeldzaam, dus Lex had geluk. Gedurende de oorlog verloor hij zijn ouders, vrienden en broer, maar zelf ontliep hij de gaskamers.

Acteurs Thomas Cammaert en Soy Kroon spelen alle personages. Zij laten Lex’ gedachten over elkaar buitelen tijdens de ontberingen in het kamp of als hij – jaren later – met zijn vrouw naar Auschwitz terugkeert. De acteurs wisselen elkaar af als protagonist, spelen kampbeulen of medegevangenen. In regie van Eddy Habbema volgen de rollen elkaar in een doorstampend tempo op: de spelers draaien van het ene personage naar het andere, steunen of martelen elkaar.

Het decor onderstreept de grauwheid en leegte, die uit veel scènes spreekt: tussen palen is prikkeldraad gespannen, in de verte vormen de lijnen een notenbalk. Lex reist van Westerbork naar Auschwitz, werkt in mijnen, treedt op en belandt in een ziekenboeg. De wreedheden die hij doorstaat, zijn onvoorstelbaar en na de oorlog wordt de muzikant geplaagd door nachtmerries. Cammaert speelt hem als een afbladderend man, die voortploetert en doorstaat; in Kroon zie je de trompettist die zich vastklampt aan de muziek. Te midden van alle ellende maken intieme scènes, waarin soms plots een sprankje hoop oplicht, indruk.

Voor deze voorstelling baseerde schrijver Allard Blom zich op een boek van Dick Walda, die Van Weren eind jaren zeventig overtuigde om zijn verhaal te delen. Deze tekst werd een sobere voorstelling, die je snoeihard in de geschiedenis terugwerpt en benadrukt dat we de vrede nooit voor lief moeten nemen.

Theater Trompettist in Auschwitz van Theater BV. Gezien: Leidse Schouwburg - maandag 4/4/22. Te zien t/m 6/5/22. Inl. trompettist.eu ●●●●●