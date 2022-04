Diep in de jungle trainen Myanmarezen voor de strijd tegen de junta

De maan hangt nog als een dunne sikkel boven het donkere exercitieveld als de eerste commando’s klinken. „Links, rechts, links, rechts.” Terwijl de hemel opbleekt, draven kortgeschoren rekruten door het stof. Allemaal in dezelfde legergroene shirts, zwarte knielange broeken en askleurige sportschoenen. In de afgelegen jungle van Oost-Myanmar beginnen zo’n tweehonderd nieuwkomers aan een spartaanse training die drie maanden lang van half vijf ’s ochtends tot negen uur ’s avonds zal duren. Na die periode wacht voor een deel van hen het front. Er zijn vooralsnog meer strijders dan geweren.

Het Bamar People’s Liberation Army (BPLA) werd in april vorig jaar opgericht door zeventien activisten uit centraal Myanmar. Nu, ruim een jaar nadat de junta met geweld begon op te treden tegen demonstranten die massaal protesteerden tegen de staatsgreep van 1 februari 2021, melden zich nog altijd jongeren die willen vechten.

Nadat de 29-jarige commandant Maung Saungkha, een van de oprichters van de BPLA, de rekruten heeft geïnspecteerd, zegt hij met een korte, weemoedige lach: „Ik was liever dichter gebleven. Dat is iets waar ik altijd trots op ben geweest.” Jarenlang zette hij zich in de grootste stad Yangon in voor vrijheid van meningsuiting en religieuze tolerantie. Alleen al de gedachte aan geweld maakte hem misselijk.

Maar toen leger en politie als een wrede bezettingsmacht tegen de eigen bevolking optraden, concludeerde hij dat gewapend verzet onvermijdelijk was. Zijn afgetrainde, ernstige verschijning in een onberispelijk uniform heeft weinig meer gemeen met de wat mollige goedlachse stadsjongen met lange haren en een ruimvallend houthakkersshirt, die hij was.

De jungle rond het kamp wordt inventief gebruikt. Zo zijn er halters van boomstammen en een irrigatiesysteem en wasrekjes van bamboe. Er zijn ook tastbare herinneringen aan het leven dat veel van de jonge kampbewoners achterlieten. Zo legde een vrouwelijke milieu-ingenieur er zonnepanelen aan. Op een slaapmatje in een barak prijkt J.D. Salingers The Catcher in the Rye.

Nauwelijks georganiseerd

Ook elders in het land ontstonden tientallen en mogelijk honderden gewapende groepen, al zijn die vaak nauwelijks georganiseerd en slecht bewapend. Ze vechten grotendeels los van elkaar. Een aantal van hen heeft hun bases in het midden van het land en voert in steden en grotere plaatsen aanvallen uit op het staatsapparaat.

Andere opereren vanuit of vlakbij het thuisland van etnische minderheden. Deze bevolkingsgroepen, zoals de Karen, de Karenni, de Shan en de Kachin, vormen een derde van de bevolking van ongeveer 53 miljoen inwoners en zijn met hun eigen legers al decennia met het centrale gezag verwikkeld in een conflict om meer autonomie en gelijke rechten.

Terwijl de pick-up over beboste bergkammen en door rivierbeddingen van de oostelijke Karen-staat slingert, laat Mahn Mahn, een van de oudgedienden in de strijd van de Karen met het regime, zijn gedachten gaan over de recente ontwikkelingen en de militaire situatie die na de staatgreep ontstonden. Een deel van het Karen-gebied in het oosten van het land wordt al decennia als een ministaat bestuurd door de Karen National Union met eigen leger, scholen en ziekenhuizen.

De KNU verloor in de jaren negentig veel terrein aan het Myanmarese leger en aan rivaliserende Karen-groepen. De afgelopen tien jaar bracht een wapenstilstand meer rust, maar sinds de staatsgreep is de oorlog net als in enkele andere etnische gebieden weer opgelaaid.

Het stemt Mahn Mahn hoopvol dat het leger van de junta nooit eerder in zijn geschiedenis op zoveel fronten tegelijk moest vechten, nu oude en nieuwe gewapende groepen actief zijn. „Bij gebrek aan grondtroepen valt het leger vaker vanuit de lucht aan”, stelt hij vast. Al maandenlang wordt de Karen-staat onder vuur genomen door artillerie en bommenwerpers. In de verte klinkt een enkele explosie. Af en toe kraakt de radio met berichten over een beschieting. De radio is vrijwel overal in deze afgelegen oorlogszone het enige communicatiemiddel.

Geïmproviseerde bouwsels

Nadat meerdere ziekenhuizen en scholen werden getroffen, verhuisden medische zorg en onderwijs naar de jungle. Een smal pad voert naar enkele geïmproviseerde bouwsels van hout en bamboe, verscholen onder gebladerte. Hier getuigen de gewonden met hun in verband gehulde gezichten en gehavende omzwachtelde ledematen van deze vergeten oorlog.

Een jochie van veertien zag begin februari hoe zijn ouders voor zijn ogen uiteengereten werden. Zelf werd hij in zijn rug geraakt. Het is onduidelijk of hij ooit weer goed zal kunnen lopen. Een vrouw van veertig werd een maand geleden door een granaat getroffen. Een bloederige wond loopt van haar rechteroog naar haar rechteroor. Het lijkt een wonder dat haar zicht en gehoor behouden zijn gebleven. Maar door een gebrek aan goede antibiotica is het gevaar van ontsteking nog lang niet geweken. Op de vraag of er ooit vrede komt, reageert ze gelaten. „Ik weet het niet”, zegt ze op vlakke toon.

De autoriteiten van de Karen melden dat in het district van ongeveer dertigduizend inwoners in de eerste helft van maart vijftien burgers door artillerie en gevechtsvliegtuigen omkwamen. Maar statistieken zijn schaars, onvolledig en niet onafhankelijk te verifiëren in deze geïsoleerde wereld.

In gebouwen verscholen onder gebladerte getuigen gewonden van de vergeten oorlog, Onder hen mensen die ledematen verloren door landmijnen. Foto Jeanne Hallacy

Ver buiten dit conflictgebied puzzelen internationale experts op duiding van de situatie. Dat er een humanitaire ramp gaande is met een armoedeval voor miljoenen, ingestort onderwijs en honderdduizenden ontheemden is duidelijk, maar de militaire analyse zorgt voor hoofdbrekens.

Anthony Davis, een veiligheidsdeskundige, voorspelde net als anderen vlak na de staatsgreep dat de junta het land binnen de kortste keren in zijn greep zou hebben. Daarop is hij inmiddels teruggekomen. Het krachtenveld is met de komst van nieuwe gewapende burgermilities aanzienlijk veranderd.

Balans van chaos

De junta heeft niet de mankracht en de middelen om met hen af te rekenen, zegt hij. Het weinige morele gezag dat de militairen nog hadden bij een deel van de bevolking, is sinds de staatsgreep volledig weg. Van alle gewapende groepen is het leger van de junta het best georganiseerd, het zwaarst bewapend en zonder twijfel het meest nietsontziend, zegt hij. „Maar het is nu ook simpelweg een van de gewapende groepen. Ze zijn geen onderdeel van de oplossing. Ze vormen de basis van het probleem.” Hij omschrijft de situatie als „de balans van chaos”.

In januari lekte een geluidsopname uit waarin de autoriteiten verklaren dat het de controle in zes van de 25 districten in de regio Magwe in centraal Myanmar nagenoeg is kwijtgeraakt aan de nieuwe burgermilities. Het hoofd veiligheid stelde voor ook hier Pya Lei Pya toe te passen, de beruchte tactiek in de strijd tegen etnische minderheden waarbij rebellen worden afgesneden van geld, voedsel, informatie en bevolking. Niet eerder werd deze vorm van geweld gebruikt in centraal Myanmar, een regio die overwegend wordt bevolkt door de Bamar, de Birmaanse meerderheid waaruit ook het leger grotendeels bestaat.

In het junglekamp diep in het binnenland bereidt Maung Saungkha zich voor op een strijd die drie tot vijf jaar gaat duren. „Mensen sterven in deze revolutie. Dat moet niet het leven van de volgende generatie zijn.”

In een van de jungleklinieken ligt de achttienjarige Aung Paing, met een warrige haardos en een schaduw van een snorretje op zijn bovenlip. De voormalige student techniek is een van de eerste gewonden uit het nieuw opgerichte leger BPLA. Tijdens het wachtlopen is hij op een mijn gestapt. Van zijn rechteronderbeen rest slechts een stomp. De huid van zijn linkerbeen is pokdalig van de wonden die ontstoken raakten. Hij wacht op een prothese in de simpele werkplaats naast het ziekenhuisje. „Daarna ga ik terug om te vechten”, zegt hij met bravoure. Enkele dagen later sneuvelt de eerste soldaat van het BPLA.