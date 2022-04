‘Hugo’, appt de ambtenaar. ‘Op jouw verzoek ben ik gaan knuffelen met Sywert. Dat is bijna een dagtaak.’

Na twee weken van steeds meer negatieve publiciteit besloten het ministerie van Volksgezondheid en oud-minister Hugo de Jonge woensdag een deel van het berichtenverkeer over de ‘mondkapjesdeal’ te openbaren. Volgens verantwoordelijk minister Conny Helder (Medische Zorg, VVD) gaat het om de appjes en e-mails tussen de politieke hoofdrolspelers en Sywert van Lienden, die ook zijn verstrekt aan accountantskantoor Deloitte, dat de deal momenteel onderzoekt.

Helder waarschuwt in een brief aan de Tweede Kamer dat de geopenbaarde berichten slechts „een deel van de feiten” rond de deal betreft en dat Deloitte in het uiteindelijke onderzoeksrapport „de bredere context” zal schetsen. De Tweede Kamer gaat deze donderdag al met Helder en De Jonge in debat, vooral over de persoonlijke betrokkenheid van de laatste bij de deal. Welke nieuwe inzichten geeft het berichtenverkeer?

Meer betrokken dan beweerd

„Nee”, antwoordde coronaminister De Jonge vorig jaar juni voor de camera’s van RTL op de vraag of hij had aangedrongen op een deal met Van Lienden. Uit de gepubliceerde appjes blijkt nu dat De Jonge en zijn politiek assistent Bart van den Brink al vanaf het eerste weekend dat De Jonge het coronadossier van voorganger Bruno Bruins overnam, contact hadden over en met Van Lienden.

Dat contact loopt vooral via Van den Brink. De Jonge en Van Lienden appen in die eerste weken persoonlijk weinig. Op Van Liendens aanbod om het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in de crisis te helpen, reageert De Jonge met: „Thanx Sywert – let you know.”

Als Van Lienden op 22 maart 2020 bij Van den Brink klaagt dat hij geen contact krijgt met het inkoopteam mondkapjes van VWS, appt Van den Brink hem: „Ik ga aan de slag!”, waarna Van Lienden contact krijgt met een topambtenaar. Die appt op 25 maart aan De Jonge: „Hugo. Op jouw verzoek ben ik gaan knuffelen met Sywert. Dat is bijna een dagtaak.”

Weken later, vlak voor Pasen, komt Van Lienden „diep gefrustreerd” bij Van den Brink terug dat hij nog altijd geen deal heeft met het ministerie. Opnieuw regelt Van den Brink contact, dit keer met meer succes. „Je link heeft eea in gang gezet”, appt Van Lienden aan Van den Brink, die reageert met: „Fijn! Hopelijk nu structureel”. Van Lienden raakt in gesprek met (toenmalig) minister Martin van Rijn, in het kabinet portefeuillehouder mondkapjes, en sluit een paar weken later een deal: hij levert de overheid 40 miljoen mondkapjes voor 100 miljoen euro.

In een brief aan zijn collega Helder schrijft De Jonge woensdag dat hij „betreurt” dat er „verwarring” is ontstaan over zijn betrokkenheid. De appjes laten niet zien dat De Jonge persoonlijk veel contact had met Van Lienden of intensief onderhandelde over de deal. Wel drong hij via contact met Van den Brink en ambtenaren duidelijk aan op gesprekken met Van Lienden en hield hij rond de deal intensiever vinger aan de pols dan hij eerder aan de Tweede Kamer meldde.

De Jonge bezig met beeldvorming

Een belangrijke vraag voor het Tweede Kamerdebat is waarom De Jonge zo aandrong op een deal met Van Lienden. Uit een recente publicatie van de Volkskrant bleek al dat De Jonge een ambtenaar had geappt dat je een type als Van Lienden beter „inside pissing out kan hebben dan outside pissing in” in zo’n crisis. Van Lienden twitterde destijds kritisch over het tempo waarin VWS mondkapjes voor de zorg regelde.

Ook uit andere appjes blijkt dat De Jonge zich over die beeldvorming zorgen maakte. Op 10 april appt hij zijn politiek assistent Van den Brink over de uitspraken van Van Lienden: „De kritiek is te massief.” Van den Brink beaamt dat met: „Ja, eens.” Later die dag krijgt Van den Brink te horen dat Van Lienden die dag na een ruzie is weggestuurd bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), vermoedelijk de verklaring voor zijn harde kritiek op Twitter die dag. „Oei”, appt De Jonge aan Van den Brink, die zijn minister terugappt: „Maar heb reden daarna niet meer gehoord. Dag daarvoor had jij ’m gekoppeld en het leek goed te gaan.” Waarop De Jonge terugstuurt: „Raar zeg!”

Begin mei, als de deal al gesloten is, hebben De Jonge, Van Rijn en Van den Brink nog contact over een nieuw aanbod van Sywert van Lienden, die nóg meer mondkapjes aan de overheid wil verkopen. Van Lienden is opnieuw ontevreden over het tempo waarin VWS dit oppakt. Als hij op 5 mei wordt aangekondigd als gast in tv-programma Nieuwsuur, heeft De Jonge nog een advies voor Van Rijn, die Van Lienden nog zou bellen. Van Rijn appt De Jonge: „Die Sywert is echt losgeslagen. Heel Nederland aan medisch mondkapje.” De Jonge reageert: „Als je hem voor Nieuwsuur belt, helpt het misschien nog een beetje.”

Van Rijn had al twijfels

Een van de prangende vragen die nog in de Tweede Kamer leeft, is waarom het bedrijf van Van Lienden überhaupt een miljoenendeal kreeg, terwijl topambtenaren van het LCH al sceptisch waren en de politieke top waarschuwden. Over het precieze contact tussen De Jonge en Van Rijn rond de deal was tot nu toe niet veel bekend.

Uit hun onderlinge appjes blijkt dat de laatste meer ontvankelijk lijkt geweest voor de waarschuwingen van de ambtenaren. Eind april, na de eerste deal, deelt De Jonge met Van Rijn het nieuwe voorstel van Sywert om nog meer mondkapjes te leveren. De Jonge appt Van Rijn of hij het wil lezen en merkt alvast op: „Als men 120 mln kon leveren en we hebben maar 40 mln willen hebben… snap ik niet.”

Van Rijn reageert even later uitgebreid en zegt dat Van Lienden met zijn 40 miljoen mondkapjes al „een grote deal” heeft gekregen, terwijl hij „nog geen productie-ervaring had” en andere leveranciers „verder waren dan hij”. Desondanks heeft hij een deal gekregen. Van Rijn vindt het van Van Lienden „heel teleurstellend dat hij vervolgens zo negatief doet over het LCH.” Van Rijn merkt nog op richting De Jonge: „Hij heeft een hele goede deal kunnen sluiten en moet zich echt nog bewijzen.”