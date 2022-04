Hoe duur kan Netflix nog worden?

Tijdens het hardlopen zag ik hem. Een man met een metaaldetector scharrelde over de hondenuitlaatplek, op zoek naar iets kostbaars tussen de keutels. Ik wilde nog ‘succes!’ roepen, maar voor je het weet heb je een gesprek. In gedachten riep ik de man met de detector wel uit tot symbool van een avondje tv-kijken; wroetend tussen honderd zenders vol reclame, uitgekauwde formules en uitgekakte BN’ers. Zappen tot je een ons weegt en je iets van je gading vindt.

Sinds dit jaar hebben een miljoen van de 8,1 miljoen Nederlandse huishoudens geen regulier tv-abonnement meer. Het leger abonnementslozen groeit sinds 2014, een jaar nadat Netflix in Nederland met zijn videodienst was begonnen; tv-kijken zoals tv-kijken bedoeld was, on demand, zonder reclame, betaalbaar.

Netflix kostte in het begin 7,99 euro per maand en schroefde de prijzen op om te blijven investeren in nieuwe producties. Nu betaal je 12 tot 16 euro per maand – afhankelijk van de beeldkwaliteit. Er komen meer prijsstijgingen aan, zoals voor abonnees die hun account delen met mensen buiten hun huishouden. Tot nu toe zag de Netflixpolitie die grijskijkers door de vingers.

Uit de stokkende groeicijfers blijkt dat de streamingmarkt verzadigd raakt. Netflix kreeg goede – en goedkope – concurrentie, zoals Disney+ en HBO Max. En dan heb je nog Apple TV+ en Amazon Prime. Die spelen een andere wedstrijd; zij maken winst met andere producten en gebruiken hun videodienst als lokeend, eentje die Oscars oplevert.

Disney+ en HBO Max willen goedkopere abonnementen aanbieden met advertenties tussendoor. Die formule werkt. Videoland biedt al twee jaar een instaptarief met reclame. Vorig jaar groeide Videoland met 20 procent tot 1,1 miljoen abonnees – die kregen dit jaar prompt een prijsverhoging cadeau.

Netflix aarzelt – het wil geen advertenties tonen, maar kan de prijzen niet onbeperkt blijven verhogen. Er is product placement te zien (verstopte sponsors in series), maar reclameblokken zijn verboden. Totdat Netflix’ financieel directeur Spencer Neumann zich vorige maand liet ontvallen: „Zeg nooit nooit.” Als een cfo dat zegt, liggen de plannen waarschijnlijk al klaar.

Netflix beschikt over gedetailleerde gedragsdata van 222 miljoen abonnees en weet welke genres, acteurs en scènes je leuk vindt. Aanbevelingsalgoritmes delen kijkers op in hapklare smaakclusters; daar heeft de reclamebranche wat aan.

Adverteerders zien zich beperkt in de mogelijkheden om gericht te adverteren op telefoons en computers. Apple zette het mes in de manier waarop apps je gedrag op de iPhone volgen. Google wil op zijn beurt tracking terugschroeven in Android. Op het web worden cookies aan banden gelegd en de EU wil sociale media verbieden advertenties te tonen die gebaseerd zijn op informatie over iemands geslacht, huidskleur, geloof of politieke overtuiging.

Ook het populaire meetgereedschap Google Analytics ligt onder vuur. Als je niet meer nauwkeurig kunt meten wie je advertenties ziet, wordt reclame maken ouderwets gokwerk. Of op zijn best schieten met hagel – zoals adverteren op tv.

Videodiensten weten meer van hun internetklanten dan van gewone tv-kijkers. Die oude generatie is overigens niet uitgestorven. Nederland telt 3,9 miljoen huishoudens die via de kabel tv kijken, en nog eens 3,5 miljoen kijkers via glasvezel, dsl en satelliet. Een half miljoen mensen kijken online via NPO Plus. NLZiet, (NPO, RTL en Talpa), telde in 2020 200.000 abonnees. NLZiet overweegt trouwens ook een versie met reclame.

Ingewikkeld? Ja. Tv-kijken wordt er misschien goedkoper op, maar niet makkelijker. De tv van de toekomst is straks even onoverzichtelijk als voorheen, inclusief reclameblokken. Waarschijnlijk kom ik de man met de metaaldetector ook weer tegen, wanhopig op zoek naar iets waardevols. Niet zappend langs kanalen, maar speurend in alle streaming-apps. Succes!

Marc Hijink schrijft op deze plek over technologie. Twitter: @MarcHijinkNRC