Het tonen van zelfreflectie gaat Hugo de Jonge niet gemakkelijk af

Hugo de Jonge was niet van plan op zijn rug te gaan liggen om vervolgens iedereen over zich heen te laten walsen. Het was rond de zomer van 2021, en De Jonge bereidde met ambtenaren een gesprek met de Tweede Kamer voor. Eerder had de Algemene Rekenkamer hard geoordeeld over de uitgaven van het ministerie van Volksgezondheid, een deel ervan was als ‘onrechtmatig’ beoordeeld. Ambtenaren maakten zich zorgen: Kamerleden hadden veel vragen voordat ze de uitgaven wilden goedkeuren. De Jonge, toen nog coronaminister, was niet van plan zich deemoedig op te stellen. Hij zou „vol in de aanval” gaan, en „uitleggen waarom het toen zo moest, met welke reden”.

Wie veel met hem werkte, hoorde die woorden niet voor het eerst. Er waren periodes, in de bijna twee jaar waarin hij coronaminister was, dat coronadebatten een aaneenschakeling leken van furieuze Kamerleden en een getergde Hugo de Jonge. Drie keer werd een motie van wantrouwen tegen hem ingediend, geen enkele daarvan kon rekenen op steun van een meerderheid. Dat gold ook voor de vier moties van wantrouwen die vanwege het coronabeleid tegen het hele kabinet werden ingediend – beleid waar hij verantwoordelijk voor was. De Kamer wilde meer, sneller, beter. En Hugo de Jonge, die beklaagde zich over de hoeveelheid debatten. Die gingen, vond hij, ten koste van de tijd die hij aan het oplossen van de crisis kon besteden. En die moties? De Jonge, geboren in Zeeland, herhaalt vaak de Zeeuwse wapenspreuk: luctor et emergo. Ik worstel en kom boven.

Lees ook over de openbaar gemaakte appverkeer rond de deal met Sywert van Lienden

Overal mee bemoeien

De Jonge stond er als coronaminister om bekend dat hij zich met alles wilde bemoeien, soms tot in detail. En op zijn departement wisten ze dat hij tegenspraak of kritiek niet van iedereen duldt. Deze week waren er Kamerleden die zeiden te verwachten dat De Jonge zich in het debat van donderdag deemoedig zal tonen, dat hij zal toegeven dat hij in de mondkapjesdeal een fout heeft gemaakt.

Sommige CDA’ers vonden dat De Jonge niet terug moest keren in Rutte IV

Het tonen van zelfreflectie lijkt De Jonge tot nu toe niet gemakkelijk af te gaan. Tekenend was het optreden in een tv-programma over het vertrouwen in de politiek, samen met D66-leider Sigrid Kaag en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Hoe hadden zij het vertrouwen geschaad, wilde de presentator weten. De Jonge wist als enige geen concreet voorbeeld te noemen. Aan hem had het niet gelegen.

Met die houding wekt hij irritatie op het Binnenhof. De opsomming van wat hij niet goed deed in de coronacrisis is daar al erg lang. Maar bijna altijd volgt óók de verzuchting dat mensen een zwak voor hem hebben. Hij is een vechter, klinkt dan.

Een beetje meer erkenning

De getergde houding die De Jonge de afgelopen jaren in de Tweede Kamer toonde is terug te leiden tot een grote frustratie die, hoe verder de coronacrisis vorderde, alleen maar leek te groeien. Hij zei vaak dat hij „liever in de storm dan uit de wind” staat. Daar moest hij wel veel offers voor brengen. Hij werkte dag en nacht, zijn beveiliging moest ernstig opgeschroefd worden, dat raakte ook zijn gezin. De Jonge leek soms een beetje erkenning te missen. In januari, rond de kabinetswissel van Rutte III naar Rutte IV, kreeg hij die toch soms op Twitter. Tussen zijn likes van die tijd, staan complimenten, respect en dankwoorden voor zijn inzet in de crisis.

De Jonge wilde door als minister van Volksgezondheid. In het CDA klonk in de formatie: dat moeten we niet laten gebeuren. Er werd gedacht dat het te veel zou worden voor De Jonge, maar er werd ook met zorg gekeken naar evaluaties op zijn beleid die zouden volgen, een parlementaire enquête die was aangekondigd. Er waren CDA’ers die vonden dat De Jonge überhaupt niet terug moest keren in een nieuw kabinet. Maar De Jonge, eerder lijsttrekker geworden nadat er vanuit het CDA een beroep op hem was gedaan en weer opgestapt nadat er vanuit de partij druk was uitgeoefend, wilde weer minister worden. Het werd Volkshuisvesting.

Het contrast is groot. Als coronaminister had hij in het middelpunt van de belangstelling gestaan. Er zijn ministers, even gevangen in een golf van ophef, die daar grote moeite mee hebben en dat uitstralen. Daar was bij De Jonge geen sprake van. Nu blijft de perstribune bij debatten met de Tweede Kamer vaak een stuk leger. En ook het aantal mediamomenten nam in korte tijd snel af.

Maar de afgelopen weken, na nieuwe onthullingen over de mondkapjesdeal, leek alles weer even bij het oude. De Jonge wandelde in een wolk van journalisten door het Tweede Kamergebouw – woensdag weer. Hij staat weer vol in de wind.

Lees ook dit profiel dat NRC eerder schreef: Hugo de Jonge lijdt voor Nederland. En iedereen mag meekijken