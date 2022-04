Geruststelling voor Europese virologen: Duitse reeën hebben geen corona

Reeën in Duitsland en Oostenrijk zijn niet in contact geweest met het virus SARS-CoV-2. Ook andere hertachtigen in die landen vertonen daar geen tekenen van. Deze uitkomsten die onderzoekers rapporteren in het blad Microorganisms zijn een geruststelling voor virologen in Europa.

De belangstelling voor mogelijke besmetting van reeën en ander roodwild werd gewekt nadat uit de Verenigde Staten meldingen kwamen van witstaartherten die besmet waren met SARS-CoV-2. De in het wild levende dieren hadden het daar waarschijnlijk opgepikt van de mens en bleken de infectie ook aan elkaar te kunnen doorgeven.

De onderzoekers konden in het bloed van ruim 200 reeën, edelherten en damherten die zij gedurende 2020 en 2021 bemonsteren geen antistoffen vinden tegen SARS-CoV-2. Ze gebruikten daarvoor dezelfde techniek die eerder ook bij witstaartherten in de VS was gebruikt; daar was 40 procent van de dieren positief.

In gevaar brengen

Dat het pandemische coronavirus kan rondgaan in wilde dieren, in ieder geval dus in de VS, is een extra zorg voor virologen. Het virus heeft namelijk de neiging zich door genetische veranderingen aan te passen aan de nieuwe gastheer. Dat kan een bron zijn voor nieuwe varianten van corona die de mensheid opnieuw in gevaar brengen, wanneer eerder opgebouwde weerstand (door vaccinatie of besmetting) niet goed meer zou beschermen.

Waarom het coronavirus in de VS wel in wilde dieren belandde en in Europa niet, is niet duidelijk. Feit is wel dat witstaartherten in de VS dichter bij mensen in de buurt komen dan herten in Europa. De auteurs van de studie opperen dat ook de manier van jagen een rol kan spelen. In Europa is dat kleinschalig en lokaal georganiseerd, terwijl dat in de VS een taak is van de federale overheid. In de VS is het daarbij ook toegestaan de herten te lokken met voer en dan af te schieten, iets wat in Europa meestal verboden is.