Geluidsoverlast

Harde radiomuziek schalt mij tegemoet in de wachtkamer van de huisarts. Als slechthorende verbaas ik mij hierover totdat ik op een prikbord de tekst lees: ‘I.v.m de gehorigheid van de wachtkamer en de assistentenkamer zal het volume van de radio harder aanstaan dan wat u gewend bent. Dit om uw privacy beter te kunnen waarborgen.’

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl