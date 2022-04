Franse opsporingsdienst onderzoekt belastingontduiking door adviseurs Macron

De Franse financiële opsporingsdienst heeft een vooronderzoek geopend naar mogelijke belastingontduiking en witwaspraktijken van adviesbureaus die door de regering onder president Emmanuel Macron regelmatig zijn ingeschakeld. Dat melden Franse media woensdag. Het onderzoek volgt op een rapport van de Franse senaat over het gebruik van dure particuliere consultancykantoren door de Franse regering.

In het onderzoeksrapport dat vorige maand werd uitgegeven stond dat privé-adviseurs, zoals het Amerikaanse bedrijf McKinsey, sinds ten minste 2011 geen vennootschapsbelasting hebben betaald in Frankrijk. McKinsey ontkent dat. De regering had in 2021 meer dan 1 miljard euro uitgegeven aan het inhuren van die adviesbedrijven, twee keer zoveel als drie jaar eerder. Volgens de senaatscommissie was er sprake van een „afhankelijkheidsrelatie” tussen de kantoren en de regering.

Verkiezingen

De Franse financiële opsporingsdienst specificeerde woensdag echter niet om welke adviesbureaus het gaat. Het aangekondigde vooronderzoek is voor Macron een zoveelste onaangename verrassing omtrent dit onderwerp tijdens de verkiezingscampagne. Tegenstanders van Macron beschuldigen hem ervan belastinggeld uit te geven aan internationale bedrijven die in Frankrijk betalingen ontduiken. Bovendien doet de oppositie er alles aan de kwestie, die in Frankrijk de McKinsey-affaire wordt genoemd, onder de aandacht te houden.

Vorige week zei de Franse regering stellig „niets te verbergen” te hebben over het gebruik van de adviesbureaus. Woensdag reageerde een woordvoerder van de regering op het vooronderzoek van de financiële opsporingsdienst: „McKinsey zal alle belastingen betalen die het zou moeten betalen”.