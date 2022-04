Eigentijdse muziek: ‘Dé Afrikaanse componist bestaat niet’

Denk aan een willekeurige componist. De kans is groot dat het een man is – een witte man, om precies te zijn. Westerse klassieke muziek is eeuwenlang beschouwd als een bolwerk van witte mannen, met uitzonderingen als Samuel Coleridge-Taylor – ‘de zwarte Mahler’ – om de regel te bevestigen. Maar waarom zijn er nú zo weinig componisten van kleur, terwijl zwarte makers wel hun stempel drukken op film, beeldende kunst, popmuziek? De vraag stellen is inzien dat het de verkeerde vraag is. Natuurlijk zijn die componisten van kleur er wel. De echte vraag is: waarom kennen we ze niet?

Voor het begin van een antwoord op die vraag moet u donderdagavond naar het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam, waar de Duitse nieuwemuziekspecialisten van Ensemble Modern het programma Afromodernism in de hedendaagse muziek uitvoeren, met van zes levende componisten werken, allemaal Nederlandse premières. Het concert is ook live op NPO Radio 4. Behalve wortels op het Afrikaanse continent hebben de zes weinig gemeen, ze komen van over de hele wereld en hanteren heel verschillende idiomen. Maar stuk voor stuk schrijven ze muziek die ertoe doet, die prikkelt en verrast, vanuit ervaringen die gerepresenteerd moeten worden. Zij vormen levend bewijs dat de canon van naoorlogse modernistische muziek, met kopstukken als Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez en Helmut Lachenmann, een ontoereikende beschrijving van de werkelijkheid is. Er ontbreekt iets in onze concertzalen en dat is een gemis voor iedereen.

Programma Afromodernism in hedendaagse muziek door Ensemble Modern o.l.v. Lin Liao, 7 april Muziekgebouw Amsterdam. Het concert wordt live uitgezonden op NPO Radio 4. Inl: muziekgebouw.nl

Het goede nieuws: de laatste jaren laten een kentering zien. De eigenzinnige minimal-componist Julius Eastman (1940-1995) is aan de vergetelheid ontrukt en erkend als originele en belangrijke stem.

Het Concertgebouworkest programmeerde begin dit jaar het enerverende Short piece for orchestra van Julia Perry (1924-1979).

Naar aanleiding van herontdekte manuscripten van Florence Price (1887-1953) beschreef Alex Ross in The New Yorker hoe een componist die niet voldoet aan het stereotype zonder pardon vergeten wordt, en hoe onterecht dat is; Price wordt nu volop gespeeld.

Toch is een concert als dit zonder precedent, constateert de zwarte Amerikaanse componist en trombonist George Lewis, die het programma voor Ensemble Modern heeft gecureerd. Reden genoeg om zes componisten aan u voor te stellen.