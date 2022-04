Een kat die afstand neemt

In de beelden van vluchtelingen uit Oekraïne vangen we af en toe glimpen op van ontredderde katten en honden. Hun kopjes steken verwilderd uit jassen en tassen die daar niet op berekend zijn. Eén kat, een forse cyper, zat in de armen van haar bazin, terwijl die naar de gedode lichamen van haar man en haar broer keek.

Op zulke momenten moet ik onvermijdelijk aan mijn eigen poes denken, een Britse korthaar van bijna drie jaar die we eind vorig jaar hebben gekregen. Ik heb niet eerder over haar geschreven omdat ik nog niet goed wist wat ik van haar moest denken. Eén ding weet ik inmiddels heel zeker: zij zou de toestanden in Oekraïne nog geen dag overleven.

Anna heet ze, een voor een kat iets te deftige naam die we om praktische redenen hebben overgenomen van de cattery waar we haar kochten. Ze had twee worpen achter de rug, een derde was niet wenselijk, omdat ze te snel afstand nam van haar kittens; ze kon beter naar een nieuwe eigenaar vertrekken, in dit geval naar ons dus.

Afstand nemen bleek een beetje in haar karakter te zitten. Toen we haar na de autoreis thuis uit de mand lieten, kroop ze achter elk bureau en elke kast die ze maar kon vinden – als ze maar niet zichtbaar was. Ze eindigde in de kleerkast op de slaapkamer waar ze zich drie dagen bleef verschuilen, zonder het voer en het water te accepteren dat we haar steeds aanboden.

Mijn vrouw en ik keken elkaar aan en dachten er precies hetzelfde over, wat in de echtelijke context altijd mooi meegenomen is: dit kan zó niet doorgaan. Ik kreeg al visioenen van een treurige terugreis naar de cattery. Toch besloten we haar een faire kans te geven, want hoe zouden we zelf gereageerd hebben als we in de bloei van ons leven plotseling waren overgeplaatst van een gezellig tehuis met veel soortgenoten naar het stille huis van een ouder echtpaar?

De meeste katten konden daar goed tegen, wisten wij uit ervaring, maar Anna toevallig niet. Was ze daar minder om? Dus gingen we uiterst behoedzaam aan de gang: op vaste tijden voedsel neerzetten, geen aaipogingen wagen, onverwachte bewegingen vermijden. Anna sloeg het vanuit verre hoeken gereserveerd, maar niet onwelwillend gade – toch aardig dat zulke oudjes zich zó voor je willen uitsloven.

Het duurde weken voordat we elkaar stapje voor stapje nader kwamen. Ze liet zich zelfs terloops aaien, mits er voldoende armlengte tussen ons bleef, en ze kon ook wel enige waardering opbrengen voor een simpel balspelletje. Maar verder: handjes thuis graag! Dus geen gekam en geen geflikflooi op schoten, laat staan onverwachte pogingen om haar op te pakken. Asjeblieft zeg, welke vrouw wil dat nog?

Zo groeide er, bijna ongemerkt, tussen ons toch een goede verstandhouding: we respecteerden elkaars zwakheden en besloten ermee te leven. Terug naar de cattery? We moesten er niet meer aan denken. Je stuurde als ouder toch ook niet zomaar een moeilijk kind naar een tehuis?

Bovendien laat Anna ’s nachts een heel andere kant van zich zien. Dan betreedt ze in het duister ongegeneerd het echtelijk bed, gooit zich op haar zij, laat zich bijna ontuchtig betasten en ploft ten slotte voldaan tussen ons neer.

De volgende dag doet ze alsof er niets gebeurd is en hangt ze weer de waardige madam uit. Wij laten haar graag in die waan.