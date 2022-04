Een paar duizend mensen liggen woensdagavond languit op het gazon voor de Bondsdag in Berlijn. Het is stil, op een tikkende klok op het podium na, en twee vrouwen die de Oekraïense plaatsnamen voorlezen die symbool zijn geworden voor Russische oorlogsmisdaden. „Marioepol. Cherson. Irpin. Boetsja, Boetsja, Boetsja.”

„I am Butsha”, staat er op een kartonnen bordje bij een jongetje, dat op zijn zij op een deken ligt. Zijn moeder plakt een pleister op zijn mond.

De mensen die zich woensdagavond verzamelen voor de Bondsdag willen herinneren aan de doden in de Oekraïense straten. Velen houden elkaars hand vast.

Even tevoren was het luidruchtiger op het grasveld. De mensen eisen een compleet energie-embargo, scandeerden „Em-bar-go, em-bar-go”, en iedere lettergreep galmde terug van de gevel van het Bondsdaggebouw. Op borden en spandoeken schreven mensen teksten als „Russia kills, Germany pays”.

Lees ook: Duits ongemak over ‘naïeve’ gasdeals Rusland

De Groenen-prominent Ralf Fücks vat het sentiment van de aanwezigen samen: „Olaf Scholz, waar wacht u nog op? Oekraïne heeft geen tijd meer.” Duitsland is medeverantwoordelijk voor de oorlog in Oekraïne, vindt Fücks, omdat het de afgelopen twintig jaar de bewapening van Rusland financierde. Voor iedere dag dat Duitsland wacht met een importstop van gas en olie, betaalt Oekraïne met verdere mensenlevens, aldus Fücks.

In Duitsland wordt de roep om een compleet energie-embargo steeds luider, ook binnen de coalitie. Bondskanselier Olaf Scholz (SPD) sprak zich de afgelopen weken stellig uit tegen zo’n embargo, maar heeft steeds meer moeite zijn standpunt vol te houden.

Dinsdag kondigde de Europese Unie een importverbod op Russische steenkool aan, een maatregel die voor de Duitse economie te verteren lijkt. Woensdag leek ook een importverbod op olie bespreekbaar te worden in Brussel, wat voor Duitsland al beduidend moeilijker op te vangen zou zijn, om niet te spreken van een stop op Russisch gas. Het ministerie van Economie en Klimaatzaken onder leiding van Robert Habeck (Groenen) mikt erop om aan het eind van dit jaar onafhankelijk te zijn van Russische olie, maar pas in de zomer van 2024 van gas. In 2021 betaalde Duitsland in totaal 21,5 miljard euro aan Rusland voor steenkool, olie en gas.

Duitsland is beduidend afhankelijker dan de meeste andere Europese landen van Russische energiebronnen – het land importeert 55 procent van het gas uit Rusland – en een complete invoerstop nú zou een zware wissel trekken op de Duitse industrie en economie. Ook Italië is zeer afhankelijk van Russisch gas – ongeveer 40 procent wordt uit Rusland geïmporteerd – maar de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio zei een Europese sanctie op de import van gas niet te zullen vetoën. Naast Duitsland zijn nog Oostenrijk, Hongarije en Slowakije nadrukkelijk tegen een gasembargo.

Op de Duitse houding klinkt ook van EU-partners steeds luider kritiek. In het Europese Parlement verweet Guy Verhofstadt, oud-premier van België, dat Duitsland sancties ophoudt en geen leiderschap toont. In het Litouwse Vilnius demonstreerden zelfs mensen voor de Duitse ambassade voor een energie-embargo - ook liggend op de grond, met de handen gebonden op de rug.

Schade aan Duitse economie

Duitsland importeert meer dan de helft van de steenkool uit Rusland, maar steenkool valt ook elders in te kopen en is makkelijk te vervoeren. Gas uit Rusland is niet zo makkelijk te vervangen. Habeck was eind maart al op missie in Doha om in de toekomst meer vloeibaar gas, LNG, uit Qatar te importeren. Duitsland beschikt nog niet over eigen LNG-terminals, die nu met spoed zullen worden aangelegd.

De schattingen over de schade aan de Duitse economie bij een stop van Russisch gas lopen uiteen. Een instituut berekende dat het bbp in 2022 met 6 procent zou dalen, een ander instituut kwam uit op 2,5 procent. Kanselier Olaf Scholz kapittelde publiekelijk de economen die tot het mildere scenario kwamen – in een talkshow vorige week noemde hij hun modellen „onverantwoordelijk”.

Econome Veronika Grimm, die deel uitmaakt van het belangrijkste economisch adviesorgaan van de Duitse regering, waarschuwde de afgelopen dagen herhaaldelijk dat de afweging niet alleen op economische gronden moet worden gemaakt. Het zuivere economische argument noemde Grimm „onbegrijpelijk”. Op Twitter schreef ze: „Er zijn economische, veiligheidspolitieke en ethische argumenten om de betalingen aan Poetin te reduceren.”

Bestuursvoorzitter Martin Brudermüller van chemieconcern BASF, een van de grootste energieverbruikers in het land, waarschuwde er daarentegen voor dat Duitsland met een boycot „zienderogen de gehele economie zou kapotmaken”. Hij vindt dat vele Duitsers de risico’s van een dergelijke boycot onderschatten.