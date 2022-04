Ed Sheeran vrijgesproken van plagiaat in zaak over ‘Shape of You’

Popster Ed Sheeran heeft woensdag een plagiaatzaak over zijn hit ‘Shape of You’, het meest gestreamde nummer op Spotify ooit, gewonnen. De Britse artiest Sami Switch - echte naam Sami Chrokri - vond dat zijn nummer ‘Oh Why’ teveel gelijkenissen vertoont met Sheerans hit en spande daarop een rechtszaak aan, maar de rechtbank van Londen gaf hem ongelijk.

Chrokri, een relatief onbekende Grime-artiest uit het Verenigd Koninkrijk, bracht ‘Oh Why’ in 2015 uit, twee jaar voordat ‘Shape of You’ uitkwam. Hij noemde de Britse singer-songwriter een „ekster”, die ideeën „leent” en voor zijn eigen liedjes gebruikt. Chrokri en songwriter Ross O’Donoghue vertelden vorige maand in rechtbank dat zij vooral gelijkenissen horen in de refreinen: Chokri zingt „oh, why”, Sheeran zingt „oh, I”.

De rechter oordeelde woensdag dat er weliswaar overeenkomsten zijn tussen de twee refreinen, maar er zijn volgens hem ook significante verschillen. Hij oordeelde daarop dat Sheeran „noch opzettelijk, noch onbewust” een deel van Chrokri’s ‘Oh Why’ had gekopieerd. Sheeran zei eerder dat hij nooit van het nummer had gehoord en noemde de aanklacht woensdag „op niets gebaseerd”.

Eerdere schikking

In 2017 trof Sheeran nog een schikking over zijn nummer ‘Photograph’. Twee songwriters kregen toen 19 miljoen euro, omdat Sheeran onder meer de tekst en melodie zou hebben overgenomen van het nummer ‘Amazing’, van de Britse X-Factor winnaar Matt Cardle.

De afgelopen jaren zijn meerdere grote popsterren aangeklaagd vanwege vermeend plagiaat, onder wie Miley Cyrus en Katy Perry. Momenteel is de Britse zangeres Dua Lipa verwikkeld in een plagiaatzaak rondom haar nummer ‘Levitating’. De Amerikaanse nieuwssite Variety noemt het „bijna een model: als een nummer een hit is, volgen er copyrightzaken.”

‘Shape of You’ was in 2017 online het best verkochte nummer en heeft meer dan 5,6 miljard streams op YouTube. Op Spotify is de megahit meer dan 3 miljard keer gestreamd, waarmee het nummer 2 ‘Blinding Lights’ (2,9 miljard streams) van The Weeknd en nummer 3 ‘Dance Monkey’ (2,5 miljard streams) van Tones And I achter zich laat.