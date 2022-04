De Vrij krijgt 4,75 miljoen schadevergoeding van oud-management

De Nederlandse topvoetballer Stefan de Vrij heeft recht op 4,75 miljoen euro schadevergoeding van zijn voormalige zaakwaarnemer. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag geoordeeld. De Vrij spande in februari een zaak aan tegen zaakwaarnemerskantoor Sports Entertainment Group (SEG) omdat hij zei benadeeld te zijn tijdens zijn transfer van Lazio Roma naar Internazionale in 2018. De voetballer eiste een schadevergoeding van 10 miljoen euro.

Volgens de rechtbank heeft SEG de mededelingsplicht geschonden over een flinke commissie van 7,5 miljoen euro en een aanvullende vergoeding die het kantoor ontving voor de overstap van De Vrij. SEG verdiende, zonder medeweten van De Vrij, aan de transfer. De centrale verdediger hoorde daar vorig jaar pas over. Ook zegt De Vrij dat Inter hem oorspronkelijk een veel hoger salaris wilde bieden, in plaats van de 37,5 miljoen euro bruto voor vijf jaar die hij nu ontvangt.

„Ik ging ervan uit dat SEG de beste deal voor mij zou uitonderhandelen”, zei de international van het Nederlands elftal in februari tegen de rechter. De Vrij liet al jaren zijn belangen door SEG behartigen. Sinds het conflict is hij gebrouilleerd met het kantoor.

SEG zegt de commissie wel te hebben gemeld bij De Vrij. Maar volgens de rechtbank heeft het kantoor toch de mededelingsplicht geschonden en moet het „transparant zijn hoe de afspraken onderling liggen, met name als sprake is van een eigenbelang bij de bemiddelaar (SEG) die zelf overeenkomsten over haar verdiensten sloot met Internazionale”. Of Inter De Vrij meer zou hebben betaald, en hoeveel, is volgens de rechtbank niet te achterhalen.