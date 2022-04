Elf jaar lunchinterview leerde: de lunch is ongemak

Eerlijk jatwerk lag elf jaar geleden aan de basis van het lunchinterview in NRC. Redacteur Arjen Ribbens was door toenmalig hoofdredacteur Peter Vandermeersch gevraagd een nieuw katern bij de zaterdagkrant te bedenken, één waarin verhalen zouden landen die niet alleen het „hoofd” van de lezer beroerden, maar ook „de buik en het hart”. Rubrieken werden bedacht, columnisten gezocht, verhalen uitgezet, en natuurlijk moest er ook een interview in komen, dat niet zou concurreren met de newsy interviews in de dagkrant en een ‘eigen’ karakter zou hebben dat zich leent voor een weekendbijlage.

Redacteuren van de zaterdagse Life & Arts-bijlage van de Financial Times hadden jaren eerder voor eenzelfde opdracht gestaan. Zij bedachten, balorig geworden na ellenlange brainstorms, Lunch with the FT. Het idee was simpel: nodig een geïnterviewde uit voor de lunch en schrijf alles op wat er ter tafel komt. Echt alles: waar er gegeten wordt en waarom daar, wat er wordt gezegd, gegeten, gedronken en wat het kost. De eerste FT-lunch verscheen in 1994, bestaat na dertig jaar nog steeds en groeide uit tot een instituut waar al heel snel presidenten, tycoons en royalty aanschoven. Internationale Beroemdheden prikten een vorkje mee, Grote Schrijvers, Beroemde Acteurs, Belangrijke Politici. Hilary Mantel, Jimmy Savile, Donald Trump. Er werd geluncht in de Ward Room van het Witte Huis, in sterrenrestaurants in Hongkong, hotellobby’s in Londen en eettentjes in Eritrea.

Ruim 400 lunchers Bekijk onze top vijf lijstjes van de duurste en goedkoopste lunches, de oudste en jongste geïnterviewden en de meest voorkomende beroepen. De duurste lunches 1. Astrid Joosten, tv-presentatrice (360 euro, De Librije in Zwolle) 2. Fred de la Bretonière, modeontwerper (248,40 euro, De Doelen in Muiden) 3. Onno Hoes, burgemeester (188,45 euro bij Château Neercanne in Maastricht) 4. Erwin Roebroeks, schrijver (165,75 euro, eveneens bij Château Neercanne) 5. Armando, kunstenaar (150,00 euro in het Okura Hotel in Amsterdam) De goedkoopste lunches 1. Jelle Brandt Corstius, tv-maker (3,75 euro in de kantine van het IISG in Amsterdam) 2. Teun Toebes, verpleegkundige/activist (6,05 euro in Woonzorgcentrum Voorhoeve in Utrecht) 3. Frans Pointl, schrijver (6,45 euro in Atrium Restaurant Sarphatihuis in Amsterdam) 4. Liesbeth van Rossum, arts (8,75 euro in de kantine van het Erasmus MC in Rotterdam) 5. Erwin Kamp, humanistisch verzorger (9,02 euro in de mess van de Houckgeestkazerne in Doorn) Oudste geïnterviewde 1. Drs. P (dichter/liedjesschrijver, 92) 2. Friso Kramer (ontwerper, 90) 3. Anton Philips (relatietherapeut, 89) 4. Bob Smalhout (medicus, 87) 5. Yvonne Keuls (schrijver, 86) Jongste geïnterviewde 1. Martin Garrix (dj, 15) 2. Floor van Liemt (student/schrijver, 20) 3. Ammar Bozoglu (zanger, 24) 4. Max van Doorne (privévliegtuigondernemer, 25) 5. Tommie Koenen (bierbrouwer, 25) De tien meest geïnterviewde beroepen 1. schrijvers/dichters (49) 2. kunstenaars/ontwerpers (20) 3. acteurs/cabaretiers (16) 4. ceo’s (14) 5. sporters (12) 6. artsen/psychiaters (12) 7. wetenschappers (11) 8. fotografen/filmmakers (8) 9. musici/zangers (5) 10. koks (5)

De NRC-bijlage werd Lux gedoopt, en vanaf 12 maart 2011 stond daar wekelijks een vernederlandste versie van ‘lunchen met’ in. Twee vliegen in één klap, misschien wel drie: denken, voelen en eten in één rubriek. In tegenstelling tot FT koos Arjen Ribbens ervoor ‘de lunch’ niet uit te besteden aan verschillende redacteuren van de krant, maar die, voorlopig, in één hand te laten, de mijne. Om het geheel behapbaar te houden, spraken we af dat we niet zouden streven naar alleen Bekende Nederlanders. Nee, de Interessante Nederlander werd onze gast. Wetenschappers, cabaretiers, prinsessen (2), Tweede Kamervoorzitters (2), acteurs, een rabbijn (Marianne van Praag), een dominee (Nico ter Linden) en een humanist (Erwin Kamp). Olympisch kampioenen, dirigenten en fotografen. Oud (Drs P, 92) en jong (Martin Garrix, 15). Broers, zussen, vaders met hun zonen, een vader en een dochter (Jan en Sanne Terlouw), maar geen moeder en haar dochter/zoon.

De twee voorwaarden die de FT-bedenkers hadden opgesteld namen we over. 1: de geïnterviewde kiest altijd de locatie en 2: de krant betaalt. De laatste voorwaarde werd, net als bij FT, bij de eerste lunch al geschonden. Bram Moszkowicz, toen nog advocaat, liet de lunch in het Amstel Hotel alleen voor zich betalen als hij mij daarna op een diner mocht trakteren. Het compromis: één alcoholische avondconsumptie in hotel The Dylan. Wij, de krant, zouden niet kinderachtig doen over de locatie: alles mocht, van snackbar tot sterrentent. Hoewel? CPNB-directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer informeerde vooraf of „de landsgrenzen” de beperking waren bij de keuze van een lunchlocatie. „Of is er wellicht te boeken op de maan?” Hij koos uiteindelijk de Bagels & Beans lunchroom bij boekhandel Selexyz Scheltema-in Amsterdam.

‘Gastroporno’ zoals in de Britse variant werd de lunch vrijwel nooit – tot verdriet van de Vlaamse hoofdredacteur. De FT kon in 2012, na 18 jaar ‘Lunch with’, een tussenstand geven van de duurste lunches, de meest copieuze, de langdurigste en de vloeibaarste. Rond de eeuwwisseling kwam daar een omslag in, en na de economische crisis van 2008 helemaal. Overdaad veranderde in soberte. Er kwam een rookverbod in restaurants, wat nadelig was voor lang natafelen. Vervolgens raakten ‘liquid lunches’ en daytime drinking uit de gratie. En daarna werd overvloedig eten door bijna iedereen afgezworen, want ongezond.