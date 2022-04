De Jonge: ik had contact met Van Lienden eerder moeten melden

Oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) vindt achteraf gezien dat hij de Tweede Kamer eerder had moeten informeren over zijn contacten over Sywert van Lienden omtrent een omstreden mondkapjesovereenkomst twee jaar geleden. Dat schrijft De Jonge, in het huidige kabinet minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, in een woensdag gepubliceerde brief aan Minister Conny Helder (Langdurige Zorg, VVD) die naar de Kamer is gestuurd.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de omstreden mondkapjesdeal. In aanloop naar het debat zijn woensdag diverse documenten over de kwestie gepubliceerd, waaronder honderden pagina’s aan WhatsApp-gesprekken tussen De Jonge, diens politiek assistent Bart van den Brink en Van Lienden. Daaruit blijkt dat De Jonges rol groter is dan hij tot nu toe had geopenbaard. Zo had Van den Brink regelmatig contact met Van Lienden over het sluiten van een eventuele mondkapjesovereenkomst.

In de brief aan Helder benadrukt De Jonge dat hij niet betrokken is geweest bij de onderhandelingen of besluitvorming over de mondkapjesdeal met Van Lienden. Alle aanbiedingen voor persoonlijke beschermingsmiddelen, zo schrijft hij, vielen onder verantwoordelijkheid van de toenmalige minister voor Medische Zorg Martin van Rijn (PvdA).

Eind vorige maand onthulde de Volkskrant dat De Jonge in 2020 bij de top van het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn heeft aangedrongen op samenwerking met Van Lienden, in tegenstelling tot wat hij eerder beweerde. De Jonge „betreurt” de gang van zaken, schrijft hij woensdag, omdat hij middels voldoende openheid over dergelijke contacten „verwarring” over zijn betrokkenheid bij de mondkapjesdeal had kunnen voorkomen.

De Jonge zal donderdag ook bij het Kamerdebat aanwezig zijn. Dat is staatsrechtelijk ongebruikelijk, omdat de mondkapjesovereenkomst is gesloten terwijl hij nog minister van Volksgezondheid was en hij nu niet meer verantwoordelijk is voor dat departement.

