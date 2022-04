Bij elk besluit geldt vanaf nu: wat betekent dit voor het klimaat?

Het is ‘nu of nooit’. Er is nog een ‘laatste kans’ en ‘de deur staat op een kier’. De mensheid heeft ‘nog 8,5 jaar’ om een dreigend gevaar af te wenden. Ook het nieuwste rapport van het IPCC, het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties, liegt er niet om. Met een antwoord op de vraag wat we kunnen doen om de opwarming van de aarde te beteugelen, sluit het IPCC zijn zesde cyclus van rapporten af – met opnieuw een onverbiddelijke waarschuwing.

Geen plek op deze planeet ontkomt nog aan de gevolgen van klimaatverandering, waarvan ondubbelzinnig vaststaat dat die door de mens is veroorzaakt, schreef het IPCC in het eerste deel, dat in augustus vorig jaar verscheen. De impact is wijdverspreid en diepgaand, concludeerden de wetenschappers in februari in het tweede deel, en de mensheid past zich niet snel genoeg aan. En nu is er dus het derde deel, waarin het IPCC beschrijft dat het onmogelijke nodig is om de planeet min of meer veilig te houden.

Dat onmogelijke moet helaas vrij letterlijk worden genomen. Als de wetenschappers schrijven dat de mensheid „onmiddellijk” het gebruik van fossiele brandstoffen moet reduceren, bedoelen ze niet pas over een paar jaar, maar vandaag nog. En „vergaand” reduceren betekent iets heel anders dan het gebruik van olie en gas verminderen op de bescheiden schaal waarop sommige landen dat tot nu toe hebben gedaan.

Verder stelt het rapport dat ook op het gebied van landgebruik, mobiliteit, industrie, infrastructuur en wonen grote veranderingen vereist zijn.

Het goede nieuws is volgens het IPCC, dat alle mogelijkheden om dat te doen voor het grijpen liggen. Om het in de woorden van premier Mark Rutte (VVD) te zeggen: de klimaatdoelen van Parijs zijn haalbaar en betaalbaar. Punt. Daar hoeft niemand zich nog zorgen over te maken, zeker niet in het rijke Nederland.

Tot zover de theorie.

Maar wat betekent dit rapport dan concreet? Een simpel voorbeeld kan dat laten zien. Kan het kabinet, met dit rapport in de hand, nog steeds besluiten tot een verbreding van de rijksweg A27 bij landgoed Amelisweerd? Het kabinet zal wel moeten, zal minister Harbers (Infrastructuur, VVD) zeggen, want iedereen blijft autorijden.

Maar valt het aanschaffen van een nieuwe auto nog wel te rijmen met de boodschap van het IPCC? Wel zolang het een elektrische auto is, zullen veel automobilisten zeggen. Is er dan genoeg elektriciteit voor al die auto’s als de stroom tegelijkertijd dringend nodig is voor het verduurzamen van de industrie en het verwarmen van woningen waar nu nog kolen, olie en gas voor worden gebruikt? Daarvoor hoeft Nederland alleen maar kerncentrales te bouwen, dan is er elektriciteit in overvloed. Maar de bouw daarvan duurt tien tot twintig jaar, en volgens het IPCC staat de deur nu wel op een kier, maar gaat die binnen tien jaar dicht.

Kennelijk levert zelfs een simpel voorbeeld geen simpel antwoord op. Het gaat hier natuurlijk niet om de verbreding van de A27 (of misschien ook wel), maar om de boodschap van het IPCC. Die is gericht aan iedereen – aan landen, bedrijven en individuele burgers – en die luidt dat we ons bij elk besluit zullen moeten afvragen hoe zich dat verhoudt tot klimaatverandering.