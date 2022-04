Biënnale-effect: snelle doorbraak of herontdekking

De grootste tentoonstelling uit zijn lange loopbaan, maar herman de vries voelde zich enigszins verloren op de opening van de Biënnale van Venetië in 2015. In het Rietveldpaviljoen, het vaste onderkomen voor de Nederlandse bijdrage aan het internationale kunstevenement, stonden de vierhonderd genodigden met een glas in de hand met elkaar te praten. „Niemand leek oog te hebben voor mijn kunst”, herinnert de vries zich. „Niemand luisterde naar de musici. Niemand had interesse om met mij te spreken.”

Na die valse start pakte de Biënnale alsnog geweldig voor hem uit, zegt de inmiddels 90-jarige kunstenaar vanuit Beieren, waar hij sinds 1970 in een bos woont. Gewend aan vaak onbenullige besprekingen van zijn minimalistische, naar botanisme neigende natuurkunst verbaasde hij zich over de vele serieuze artikelen over zijn Biënnale-presentatie. De getoonde werken, waaronder twee enorme meerdelige installaties, werden alle verkocht. Na de Biënnale ontving hij van over de hele wereld uitnodigingen van galeries en musea. Vorig jaar had hij alleen al zeven solotentoonstellingen. Hij heeft het drukker dan ooit, zegt de vries, die zijn naam uit eerbied voor de natuur in kleine letters schrijft. „Een van mijn assistenten was gestopt, maar ik heb weer iemand moeten aannemen.”

De Biënnale van Venetië (opgericht in 1895) geldt wereldwijd als het belangrijkste podium voor hedendaagse beeldende kunst. Om het jaar barst de dogestad zes maanden lang bijkans uit zijn voegen van de tentoonstellingen. Van heinde en ver komen daar zo’n half miljoen bezoekers op af. Zoveel mensen worden ook dit jaar weer verwacht tussen 23 april en 27 november.

Wat is de impact voor de deelnemende kunstenaars? Kunnen zij net als herman de vries zeggen dat de Biënnale zo gunstig voor hen uitpakte? We keken naar de carrières van de zeventien beeldend kunstenaars die Nederland sinds 2001 in Venetië vertegenwoordigden. En vroegen een aantal van hen wat het evenement hen bracht.

Een spectaculaire solopresentatie op de Biënnale kan het startschot zijn voor een internationale carrièrre Marianne van Tilborgh Galeriehouder

Veilingresultaten

Een blik in de veilingdatabase van Artprice maakt duidelijk dat geen van die Nederlandse biënnaledeelnemers een kunstmarktkanon genoemd kan worden. Van de meesten is zelden of nooit werk geveild. Alleen het werk van Carlos Amorales, de Mexicaanse kunstenaar die Nederland in 2003 mede-vertegenwoordigde, duikt sindsdien met enige regelmaat op veilingen op.

Het is lastig om als individuele kunstenaar indruk te maken als je in Venetië meedoet aan een groepsexpositie. Dat zegt Floor Wullems, directeur bij de Annet Gelink Gallery in Amsterdam, vertegenwoordiger van vijf voormalige Biënnale-deelnemers. Het zijn toch vooral de solotentoonstellingen die in de herinnering blijven hangen, zegt ze. En omdat het kunstaanbod in Venetië zo groot is „toch vooral die met heel krachtig werk, de echte statements”.

Als voorbeeld noemt Wullems de expositie van de Israëlische Yael Bartana, al jaren verbonden aan de Annet Gelink Gallery. In het Poolse paviljoen presenteerde Bartana in 2011 drie video’s over een door haar bedachte politieke beweging, die zich sterkte maakte voor de terugkeer naar Polen van 3,3 miljoen gevluchte Joden. Wullems: „Die show was een enorme hit en leidde tot een Europese museumtour. Bartana kreeg een vaste New Yorkse galerie en het Guggenheim was een van de musea die werk van haar aankochten. Door de Biënnale schoot haar carrière omhoog.”

Dat gold volgens Wullems niet voor de vier andere Biënnale-deelnemers die haar galerie vertegenwoordigt. Zij namen in Venetië allen deel aan groepsexposities. Fotograaf Johannes Schwartz deed dat in 2011, met zeven andere andere kunstenaars uit verschillende disciplines. Met elkaar maakten zij een gesamtkunstwerk, een compromisloos statement tegen de grootscheepse bezuinigingen in de cultuursector door het eerste kabinet Rutte. Schwartz: „Alleen door de plattegrond te bestuderen konden bezoekers achterhalen wie wat had gemaakt.”

Schwartz had op twee wanden in het Rietveldpaviljoen grote foto’s geplakt. Een daarvan maakte hij tijdens de verbouwing van het Rijksmuseum: een opname van de kale, deels ongeschilderde muur waar de Nachtwacht had gehangen.

Het effect van de Biënnale-deelname op zijn carrière is voor hem niet echt meetbaar, zegt Schwartz. „Met elkaar maakten we een weerbarstige, niet-commerciële presentatie.” Hij noemt het project „een belangrijk station” in zijn loopbaan. „Van de soms heftige samenwerking met de mede-exposanten heb ik geleerd. Met sommigen heb ik later vaker geëxposeerd.”

‘Cinema Olanda’ van Wendelien van Oldenborgh in het Nederlandse Paviljoen, 2017. Foto Bas Czerwinski/ ANP KIPPA

Startschot

Deelname aan de Biënnale gaat de boeken in. Voor het cv van een kunstenaar is de landententoonstelling waardevoller dan bijvoorbeeld een presentatie op een grote internationale kunstbeurs. Dat zegt Marianne van Tilborgh van Lumen Travo, een galerie in de hoofdstad met drie Biënnale-deelnemers.

Of ‘Venetië’ een kunstenaarsloopbaan echt stimuleert, hangt volgens Van Tilborgh van veel factoren af. Als een solopresentatie heel spectaculair is, zegt ze, kan dat het startschot betekenen voor een internationale carrièrre. Als voorbeeld noemt ze de grimmige performance Faust van Anne Imhof in het Duitse paviljoen in 2017. Die show was dat jaar de grote hit waar alle bezoekers over spraken. Imhof kreeg daarna een reeks van tentoonstelling in grote musea.

Net als collega Wullems zegt Van Tilborgh dat spektakel helpt. Wat volgens haar tegenwerkt, is dat in Venetië zo veel presentaties politiek getint zijn en vooral bedoeld lijken om het vertegenwoordigde land te promoten.

Filmmaker Wendelien van Oldenborgh, in 2017 de Nederlandse vertegenwoordiger, nam het uitgangspunt haar land te vertegenwoordigen heel serieus op. In het Rietveldpaviljoen toonde zij onder de noemer Cinema Olanda drie video’s waarin ze de postkoloniale geschiedenis van Nederland onderzocht. Na een lang verblijf in het buitenland was ze bij terugkomst geschrokken van de intolerantie en xenofobie in Nederland.

Vóór de Biënnale had ze al vele buitenlandse exposities, zegt Van Oldenborgh. Daar is geen verandering in gekomen. De Biënnale had voor haar vooral een sociaal effect. „Ik ben er trots op dat Cinema Olanda bijdroeg aan het discours over het gebrek aan inclusiviteit van kunstinstituten in Nederland.” Dat het Rotterdamse kunstcentrum Witte de With twee jaar geleden herdoopt werd tot Kunstinsituut Melly – voor haar gevoel heeft ze daar „een paar druppels” aan bijgedragen.

‘The New Utopia Begins Here #1’ van Iris Kensmil op de Biënnale, 2019. Foto Mirco Toniolo/AGF/REX

Kaapstad

De Biënnale had echt grote betekenis voor Remy Jungerman, in 2019 samen met Iris Kensmil de Nederlandse vertegenwoordiger. Hij betrad in Venetië voor het eerst een groot internationaal podium. Op dat moment had hij geen vaste galerie. Na het evenement had hij er twee: eentje in Amsterdam, en een grote galerie met vestigingen in Kaapstad, Johannesburg en Londen.

Het Kunstmuseum Den Haag en het Stedelijk Museum Amsterdam kochten zijn getoonde werken aan. In het Stedelijk had hij dit voorjaar een overzichtsexpositie en vanuit New York vertelt Jungerman bezig te zijn met de voorbereidingen voor een tentoonstelling komende zomer in upstate New York, later gevolgd door een expositie in Wolfsburg. Sinds Venetië heeft hij het razend druk.

Jungerman: „Carlos Amorales had tegen me gezegd: het Biënnale-effect heeft een beetje tijd nodig. Maar op de opening in Venetië vroeg galeriehouder Ron Mandos al of hij me mocht vertegenwoordigen.”

Zijn advies aan toekomstige deelnemers: „Focus en blijf dichtbij je zelf. Niet denken: voor zo’n groot podium ga ik extra mijn best doen en mijn beste werk ooit maken. Dan wordt het misschien te overdone.”

Te druk

Installatie- en videokunstenaar Aernout Mik, in 2007 de Nederlandse vertegenwoordiger, wijst op een curieus effect van zo’n grote presentatie als de Biënnale. „Dat leidt er soms toe dat je juist niet gevraagd wordt voor nieuwe exposities omdat galeriehouders en museumconservatoren veronderstellen dat je zo druk bent.”

Zijn werk is extreem moeilijk te verkopen, zegt Mik. Toch werd een van zijn Biënnale-installaties destijds verkocht. Verder vindt hij het lastig om het effect van de landententoonstelling aan te geven. „Had ik zonder Biënnale-deelname in 2019 ook in het MoMA in New York geëxposeerd? Ik heb geen idee, al voor Venetië had ik contact met dat museum.”

Dat het effect voor herman de vries wel zo goed meetbaar is, verbaast Mik niet. „Hij was een exponent van een half vergeten generatie die herontdekt werd omdat het werk zo goed aansloot bij de tijdgeest.”

Hoewel Mik zijn Biënnale-deelname „spannend en bijzonder” vond, is hij net als Wendelien van Oldenborgh kritisch over het uitgangspunt van de landententoonstelling. Hij vraagt zich af of zo’n negentiende-eeuws concept in de huidige opzet nog bestaansrecht heeft. „Met die vaste paviljoens voor de grote westerse landen is het ongelooflijk eenzijdig georiënteerd. Het lijkt me hard nodig om kritisch te kijken naar deze rare, niet kloppende afspiegeling van de wereld.”

Mik prijst daarom de beslissing om het Nederlandse paviljoen in de Giardini dit jaar aan Estland ter beschikking te stellen. Een kans voor zijn Estse collega’s Kristina Norman en Bita Razavi om de wereld te verbazen.

Biënnale van Venetië. 23 april t/m 27 november op diverse locaties in Venetië. Inl: . 23 april t/m 27 november op diverse locaties in Venetië. Inl: labiennale.org

Biënnale Nederlandse inzendingen sinds 2001 2001 Liza May Post 2003 Carlos Amorales (Mexico), Alicia Framis (Spanje), Meschac Gaba (Benin), Jeanne van Heeswijk en Erik van Lieshout 2005 Jeroen de Rijke en Willem de Rooij 2007 Aernout Mik 2009 Fiona Tan 2011 Joke Robaard, Johannes Schwartz (Duitsland), Barbara Visser samen met een ontwerper, schrijver, componist en twee architecten 2013 Mark Manders 2015 herman de vries 2017 Wendelien van Oldenborgh 2019 Remy Jungerman en Iris Kensmil 2022Melanie Bonajo