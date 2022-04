Baudet staat met zijn Poetin-liefde ook in Europa tamelijk alleen

De wreedheden in Boetsja zijn „eerder het resultaat van zuivering door Oekraïense troepen dan door Russische troepen”. Niet de Russische president Vladimir Poetin is hier aan het woord, maar Marcel de Graaff, Europarlementariër namens Forum voor Democratie. Zijn – door satellietbeelden weerlegde – suggestie wekte maandag consternatie in het Europees Parlement. De Graaff, die op zijn Twitter-account de Oekraïense president Volodymyr Zelensky voor „nazi” uitmaakt, was een van de dertien Europarlementariërs die na de invasie in Oekraïne tegen een anti-Russische resolutie stemden.

Met zijn volgehouden Poetin-liefde staat Forum voor Democratie onder de radicaal-rechtse partijen in Europa tamelijk alleen. Weliswaar gaf de onlangs herkozen Hongaarse premier Viktor Orbán tijdens zijn overwinningstoespraak af op Zelensky, maar andere rechtse politici keren zich juist van Poetin af. Zo liet de kansrijke Franse presidentskandidate Marine Le Pen schielijk 1,2 miljoen verkiezingsfolders vernietigen waarin ze de Russische president de hand schudde. Zij schat in dat haar electoraat meer op de hand van Poetins tegenstander is, getuige ook het feit dat ze de Conventie van Genève aanhaalde om de opvang van Oekraïense vluchtelingen te bepleiten.

Vóór de Russische invasie van Oekraïne dweepten radicaal-rechtse leiders nog volop met de Russische heerser. Ze prezen hem om zijn autoritaire stijl van leidinggeven en om zijn nadruk op conservatieve waarden. Hun kiezers steunden deze opstelling: uit opinieonderzoek blijkt dat radicaal-rechtse kiezers in 2021 gemiddeld bijna drie keer vaker vertrouwen in Poetin uitten dan andere kiezers. Vooral kiezers van het Duitse AfD en de Lega van de Italiaan Matteo Salvini waren fan van de Russische president; in Frankrijk en Nederland gold dat minder. In het Verenigd Koninkrijk waren Brexit-aanhangers veel Poetingezinder dan Remainers.

Identificatie met vluchtelingen

Le Pen is niet de enige radicaal-rechtse leider bij wie de Poetin-liefde sinds de oorlog bekoeld is. Deze draai gaat ook bij andere leiders hand in hand met een uitgesproken identificatie met Oekraïense vluchtelingen. Van Matteo Salvini tot Geert Wilders: populistisch-rechtse politici die jarenlang zetels scoorden met hun antivluchtelingenretoriek doen voor Oekraïners plotseling alle moeite. Zo zei Salvini, die als minister van Binnenlandse Zaken (2018-2019) nog een erg kritische houding aannam tegenover migratie en de radicaal-rechtse vleugel van de Lega afdekt, dat het zijn uitdrukkelijke doel is om vluchtelingen naar Italië te halen.

In Frankrijk laat ook de niet al te kansrijke conservatief-rechtse presidentskandidate Valérie Pécresse, normaal gesproken voorstander van een streng immigratiebeleid, zich welwillend uit over de opvang van Oekraïners: zij stelde voor om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in in beslag genomen villa’s van Russische oligarchen.

Theo Francken, de voormalige Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie, die bij zijn partij N-VA de rechterflank bedient, trok zelf naar de Pools-Oekraïense grens. Dat deed ook Matteo Salvini, die ooit in het Europees Parlement verscheen in een T-shirt met de beeltenis van Vladimir Poetin erop. Burgemeester Wojciech Bakun van de grensstad Przemysl gaf de politicus, die zich als weldoener had willen herprofileren, voor het oog van de camera’s diens eigen Poetin-shirt.

Dat rechts ineens vluchtelingen verwelkomt, zegt de Belgische politicoloog Benjamin Biard van de Université catholique de Louvain, lijkt misschien paradoxaal. Maar hij ziet wel een aantal verklaringen. Ten eerste, zegt Biard, maakt de grote publieke gevoeligheid voor de gebeurtenissen in Oekraïne het moeilijk om een ​​restrictieve houding aan te nemen. Ten tweede zorgt de geografische nabijheid van Oekraïne voor een vorm van regionale solidariteit. En ten slotte zijn veel (radicaal-)rechtse leiders van mening dat deze nabijheid ook cultureel is: Europese en christelijke immigratie is voor hen acceptabeler dan Arabisch-islamitische immigratie of immigratie uit Afrika.

Het verwelkomen van Oekraïners, denkt Biard, stelt (radicaal-)rechtse politici in staat om hun ideologie en hun vijandbeeld te verduidelijken. „Ze willen laten zien dat ze niet zozeer alle immigranten, maar de islamitische en niet-Europese immigranten beschouwen als een bedreiging voor de beschaving.”

Het is politici op links niet ontgaan dat hun collega’s op rechts niet geheel consequent op verschillende vluchtelingen reageren. In Frankrijk memoreerde de marginale communistische presidentskandidaat Fabien Roussel dat Le Pen en Pécresse normaliter „het principe van een gesloten Fort Europa met muren en prikkeldraad verdedigen”. Anderen stellen dat de twee een onderscheid maken tussen „goede en slechte vluchtelingen”. Nog geen half jaar geleden wilde Pécresse het asielrecht strenger maken om „massamigratie” uit Afghanistan te voorkomen.

‘Echte vluchtelingen’

Maar wat links als een probleem ziet – het onderscheiden van vluchtelingen op basis van hun herkomst – vindt populistisch rechts juist een pre. „We moeten de echte vluchtelingen helpen, die echte oorlogen ontvluchten”, zei Matteo Salvini. De subtekst is dat Syriërs en Afghanen kennelijk geen echte oorlog ontvluchtten. Ook Bart De Wever, partijvoorzitter van de N-VA en burgemeester van Antwerpen, zei dat de Oekraïners „echte oorlogsvluchtelingen” zijn, net als Geert Wilders (PVV) in Nederland. De Wever richt in Antwerpen een nooddorp voor Oekraïners op.

De extreem-rechtse Franse presidentskandidaat Éric Zemmour (Reconquête!), die na een snelle populariteitsstijging inmiddels weinig kans meer maakt op de hoogste baan, zegt ronduit dat hij goede van slechte vluchtelingen onderscheidt: zijn redenering is dat „wij dichter staan bij christelijke Europeanen”, in vergelijking met „de migratiegolven van arabo-islamitische landen”. En Le Pen zei, bij tv-programma La France dans les Yeux: „Je kunt die twee niet vergelijken. Het probleem met de Syrische en Afghaanse migratiestromen [...] was dat het in veel gevallen ging om economische vluchtelingen en niet om oorlogsvluchtelingen. Het ging in de overgrote meerderheid om jonge mannen.”

Het gebruik van de term ‘echte vluchtelingen’ is bekend uit de geschiedenis. Echte vluchtelingen, díé willen politici altijd wel opvangen, en ‘onechte’ niet. Maar altijd, zegt hoogleraar economische en sociale geschiedenis Marlou Schrover van de Universiteit Leiden, ontstaat er vervolgens discussie over wat dan echte vluchtelingen zijn. „Neem de Hongaren, in 1956. Zij waren in zekere zin ideale vluchtelingen: de Hongaarse Opstand, die hard werd neergeslagen door de Russen, kon gezien worden als bewijs dat het communisme niet werkte. Daarom werden ze hartelijk ontvangen, maar al gauw ontstond er de angst dat er misschien wel communisten, beatniks en zigeuners bij zaten. Daar deed ook de Nederlandse overheid aan mee.”

Dat Theo Francken suggereerde dat vluchtende Oekraïense mannen per definitie deserteurs zijn, verbaast Schrover niet: „Dat werd letterlijk ook over de Hongaren gezegd. Mensen stonden indertijd met wiegjes klaar op het Centraal Station in Utrecht om hen op te vangen, maar toen stapten er allemaal jonge jongens uit. Dat was niet de bedoeling, jongens horen te vechten voor hun land. Alsof alleen vrouwen en kinderen onder geweld zouden lijden.”

Van de ongeveer een miljoen Syriërs die in 2015 naar Europa kwamen, was 62 procent man. Een groot deel van hen ontvluchtte de dienstplicht. Deze mannen vormden een voorhoede voor gezinnen die hen later zouden volgen. „Je stuurt geen moeder of opa om een ​​route naar een nieuw huis te verkennen. Je stuurt de meest geharden en minst kwetsbaren – mannen in hun late tienerjaren tot middelbare leeftijd”, schreef Time in 2015.

Ondergedompeld

Voor politicoloog Biard is het „nogal verrassend” dat Forum voor Democratie voluit de lijn van Poetin blijft volgen, aangezien de overgrote meerderheid van de meningen empathisch is voor Oekraïne. Van links tot rechts stapten Poetin-gezinde politici van hun geloof – zo steunt de radicaal-linkse Franse presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon, die voor de oorlog vond dat de NAVO Rusland geprovoceerd had, inmiddels de NAVO tegen datzelfde Rusland.

Maar bij Baudet, zegt Briand, strekt zijn persoonlijke netwerk zich uit tot in Rusland. „Ook probeert hij ongetwijfeld geloofwaardig te blijven, gezien zijn verklaringen in het verleden. Bovendien is hij waarschijnlijk van mening dat het feit dat hij zich niet tegen Rusland verzet, hem in staat stelt zijn nationalistische en anti-NAVO-discours te versterken.”

Een van de weinige overgebleven geestverwanten van Baudet is de Franse presidentskandidaat Éric Zemmour, wiens belangrijkste verkiezingsbelofte luidt dat hij als president de immigratie tot nul zal terugbrengen. Aanvankelijk verzette Zemmour zich als enige rechtse presidentskandidaat in Frankrijk fel tegen het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Hij stelde dat Oekraïners in Polen moeten worden opgevangen, onder meer omdat een toestroom van vluchtelingen zijn land, „dat al ondergedompeld is door immigratie”, zou destabiliseren. Intussen sprak hij zich ook bijzonder begripvol uit ten opzichte van Poetin en stelde hij onder meer dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne.

Zijn uitspraken over Oekraïense vluchtelingen kwamen hem meteen op kritiek te staan, óók van de partijen van Le Pen (RN) en Pécresse (Les Républicains). Zo stelde RN-voorzitter Jordan Bardella dat Zemmour „een ideoloog is die vergeet dat er achter ideeën, achter de concepten die we verdedigen in de politiek, ook mensen schuilen”. Ook Zemmours eigen achterban lijkt te zijn geschrokken van zijn uitspraken: binnen een paar dagen kelderde hij van 16 tot 12 procent in de peilingen. Zemmour zag zich gedwongen om terug te komen op zijn woorden en stelde, bij BFM TV, dat toch wel wat Oekraïners een visum zouden moeten krijgen.

In debat met de groene presidentskandidaat Yannick Jadot zei Zemmour vervolgens dat hij wel Oekraïners wil opnemen, maar dan alléén ‘echte’ Oekraïners. „Je moet erg opletten, want je ziet al dat er onder deze zogenaamde Oekraïense vluchtelingen ook Algerijnen, Marokkanen en Afrikanen zijn die via deze opening van het Schengen-gangpad naar binnen sluipen. [...] Ik wil best tijdelijk Oekraïense vluchtelingen opvangen, want dat zijn onze Europese broeders en christenen. Maar ik wil niet dat Afrikaanse immigranten daarvan kunnen profiteren.”

