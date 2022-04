Aan een snel Nederlands afscheid van Russisch gas zit een prijskaartje

Stop direct de Nederlandse import van Russische energie. Die vergaande oproep van de Partij voor de Dieren kreeg deze week in de Tweede Kamer de steun van coalitiepartijen D66 en ChristenUnie.

Maar tot een Nederlandse boycot komt het nog niet. Wel schaarde ruim een derde van de Kamer zich dinsdag achter de motie van Christine Teunissen. En de woorden waarmee minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) de motie namens het kabinet ontraadde, waren opvallend mild. „Op dit moment moeten wij deze motie ontraden.” Een Europese aanpak verdient vooralsnog de voorkeur.

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) gaat deze maand al wel aan de slag met „een concreet afbouwplan” van de Nederlandse import van olie, gas en kolen uit Rusland. Een motie van GroenLinks en PvdA met die strekking kreeg deze week ruime steun van de Kamer. Ook het kabinet steunde de strekking.

„We willen zo snel mogelijk een boycot. Geef nou een paar landen binnen Europa de ruimte om de import versneld af te bouwen”, aldus Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks. „Net als in Duitsland willen wij dat de minister met alle partijen om tafel gaat om afspraken te maken over een snelle importstop voor Nederland.”

Gas voor huizen

Deze week wordt in Europees verband verder gesproken over meer handelsbeperkingen op energiegebied. Wat gebeurt er als Nederland, net als Litouwen, voor de troepen uit gaat lopen? En als bijvoorbeeld de gastoevoer op korte termijn wordt beëindigd?

Jetten benadrukte eerder dat de consequenties van een gasboycot in elk Europees land verschillend zijn. „In Nederland kunnen we het aan als we direct zouden stoppen, maar in Duitsland of Oostenrijk zit iedereen eigenlijk binnen 24 uur zonder verwarming en elektriciteit”, zei de klimaatminister zondag bij tv-programma Buitenhof.

Wat betreft energie-expert Kees van der Leun van adviesbureau Common Futures is die opvatting voor de Nederlandse situatie te rooskleurig. „Als Nederland zelfstandig tot een boycot besluit, leidt dat ertoe dat we een groter gastekort hebben dan andere landen. Dan lopen de prijzen hier extra op.”

Volgens Van der Leun wordt het belang van Russisch gas in Nederland gebagatelliseerd. „Het zou slechts 15 procent van ons totale gebruik beslaan. Dat kan wel zijn, maar hier wordt 95 procent van de huizen met aardgas verwarmd. In Duitsland [waar Russisch gas een veel groter aandeel heeft] is dat misschien de helft en in Oostenrijk een kwart.”

Hetzelfde geldt voor de grote rol van aardgas in de stroomproductie. „Nederlandse elektriciteit wordt voor ruim de helft geproduceerd met gas. In Duitsland en Oostenrijk zal dat op zo’n 15 procent liggen.”

Commerciële partijen

Dat wil niet zeggen dat een soloactie van Nederland tot ernstiger consequenties leidt dan een Europese boycot. Ook in dat geval is die 15 procent afhankelijkheid van Russisch gas betrekkelijk, zegt Van der Leun, die zich al sinds de jaren tachtig met energietransitie bezighoudt. „Veel gas in Nederland komt bijvoorbeeld uit Noorwegen. Daardoor houden wij het Russische belang beperkt. Maar die inkoop gebeurt niet door de overheid, maar door commerciële partijen. Als hun dat uitkomt, kunnen zij dat Noorse gas ook weer doorverkopen aan buitenlandse klanten.”

Die commerciële partijen zijn onder meer internationale energiebedrijven als Vattenfall, Eneco en RWE. „Door de marktwerking wordt de pijn van zo’n boycot uiteindelijk over Europa uitgesmeerd.”

VEMW-directeur Hans Grünfeld heeft zich als vertegenwoordiger van de energie-intensieve industrie verbaasd over het gemak waarmee Jetten sprak over een Nederlands afscheid van Russisch gas. „Het simplisme waarmee wordt gepleit voor een energieboycot ergert mij”, zegt hij. „Afscheid nemen van Russisch gas heeft ook voor Nederland grote gevolgen. Zo’n stap van één land zou volgens mij vooral symbolisch zijn en weinig of geen effect hebben.”

Zonder Russisch gas wordt het volgens Grünfeld nog lastiger om de ondergrondse bergingen te vullen. „Dat betekent dat we komende winter afstevenen op een tekort aan gas. Tegelijkertijd wil het kabinet de middelen die we hebben om een gastekort te compenseren – zoals meer gas uit Groningen of meer stroomproductie van kolencentrales – niet inzetten. Dat zit in de taboesfeer.”

Paardenmiddel

Maar Nederland heeft toch een Bescherm- en Herstelplan voor het geval de gastoevoer stokt? Op die manier moet de beschikbare energie zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. „Dat is een noodgreep, een paardenmiddel”, zegt Grünfeld. Naast hogere prijzen kan deze aanpak volgens hem zomaar tot sluiting van bedrijven leiden. En tot allerlei tekorten, zoals van voedingsmiddelen, medische hulpmiddelen en bouwmaterialen. „De maatschappelijke gevolgen zijn voor Nederland nauwelijks voor te stellen.”

Over de gevolgen van een olieboycot door Nederland bestaan minder zorgen, ook al gaat het bij de import van olie jaarlijks om bijna driemaal zoveel geld – circa 11 miljard euro – als bij gas. Nederland is binnen Europa de grootste importeur van Russische olie. Het grote verschil is het vervoer: gas komt vooral via pijpleidingen. Bij olie (en kolen) is, dankzij het scheepstransport, sprake van een wereldmarkt met talloze afnemers en aanbieders.

Dankzij de grote Rotterdamse haven kan Nederland relatief gemakkelijk switchen naar olie uit andere landen, denkt Marnix Koopmans van branchevereniging VNPI, waarin de raffinaderijen zijn verenigd. Nu al loopt het aandeel Russische olie terug. „Voor benzine en chemische producten [met olie als grondstof] voorzie ik weinig problemen. Wel moet er meer diesel – waarvoor de Russische ruwe olie nu belangrijk is – worden geïmporteerd. Bij diesel zijn elders nu al tekorten, en in Nederland kan dat dan ook gebeuren.”

Over een volledig Europese boycot maakt de industrie zich volgens Koopmans meer zorgen. „Een groot deel van oostelijk Europa is afhankelijk van de Russische oliepijpleiding Droezjba. Stokt die toevoer, dan zullen landen als Polen en Tsjechië en delen van Duitsland hun raffinaderijen op een andere manier van olie moeten voorzien.” En dat is niet eenvoudig. „Er zijn te weinig binnenvaartschepen en aanvoer via vrachtwagens is praktisch niet haalbaar. Zo’n tekort voor zo’n groot gebied doet zich in heel Europa voelen.”

Volgens Koopmans kan een puur Nederlandse olieboycot door de internationale rol van Rotterdam nooit waterdicht zijn. „Er is een constante stroom van olie en olieproducten tussen de havens. Veel olie – ook de Russische – die in Antwerpen aankomt, wordt doorgeleverd aan Rotterdam en gaat vervolgens via de Maas naar het Duitse achterland.”

Van der Leun van Common Futures hoopt dat de gebeurtenissen in Oekraïne Nederland bewuster maken van hoe afhankelijk het is van de energieleveranties van dictators. „Versnelling van de energietransitie en serieus besparen kunnen ons snel minder afhankelijk maken.”

En daardoor worden de consequenties van een boycot volgens hem minder groot. Jetten begon zaterdag een overheidscampagne om energie te besparen. Eerder was al besloten tot een groter isolatieprogramma. Van der Leun: „Prima, maar we hebben voor die besparing veel duidelijker doelen van de overheid nodig. Een besparing van 5 miljard kuub gas [12 procent] is echt snel te realiseren. Kom als kabinet met reguliere persconferenties en hou op wekelijkse basis de vorderingen bij.”