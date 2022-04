Zhang Yimou buigt altijd soepel mee

Oude strateeg of intrigant, zo noemden oud-klasgenoten regisseur Zhang Yimou (70), voorman van China’s ‘vijfde generatie’ filmmakers. Een generatie die opgroeiende tijdens Mao’s Culturele Revolutie (1966-1976) en uit de schoolbanken werd verdreven om ‘van de boeren te leren’. Zhangs kameraad Chen Kaige moest op een brute ‘strijdsessie’ van de Rode Garde zijn eigen vader verloochenen.

Voor China’s communistische partij zijn Mao’s rampzalige, tientallen miljoen levens verslindende campagnes een bron van gêne. Toch is het een raadsel waarom China in 2020 gezichtsverlies riskeerde door One Second van zijn oude steunpilaar Zhang Yimou op de valreep terug te trekken van het Berlinale-filmfestival vanwege „technische problemen in postproductie”. Later ging de film alsnog in roulatie en bleek hij welhaast nostalgisch te stemmen naar Mao: je had niets, maar gezellig dat het was! Misschien hing het samen met verwarring binnen de Chinese censuur: een staatstaak die sinds kort weer direct onder de partij valt.

Zhang Yimous verdiensten voor het moederland zijn groot. Hij regisseerde in 2008 de verbluffende opening van de Olympische Spelen in Beijing. Hij zette de Chinese film weer op de kaart, eerst met in het Westen aanbeden kunstfilms, in de 21ste eeuw met kleurrijke wuxia-spektakels vol paleisintriges en wervelende actie als The House of Flying Daggers (2004). Films met een onberispelijke politieke moraal: Hero (2002) draait uit op zelfopoffering in belang van de eenheid. Ook maakte hij patriottische blockbusters met Amerikaanse filmsterren: The Flowers of War (2011, met Christian Bale, over de Japanse massamoord in Nanking), The Great Wall (2016, een fantasyspektakel met Matt Damon.

Dubbel contra-revolutionair

Zhang Yimou heeft veel krediet, maar of ze hem vertrouwen? Hij stamt uit een ‘dubbel contrarevolutionair’ nest. Zijn ouders – een dermatoloog en een arts – waren niet alleen bourgeois, zijn vader streed ooit voor de nationalistische Kwomintang en zijn oom volgde maarschalk Tsjang Kai-sjek naar Taiwan. Voor anderen was de Culturele Revolutie een schok, zei Zhang ooit. Niet voor hem. „Ik woonde mijn hele leven al aan de foute kant van de rivier.”

Als tiener moest hij aan de bak als boerenknecht en fabrieksarbeider en onderging zijn lot stoïcijns: de avond besteedde hij aan zelfstudie. Als schilder van Mao-fresco’s viel hij zeer in smaak; in 1974 kocht hij van zijn spaargeld een camera en maakte indruk met landschapsfotografie. Zijn talent was onloochenbaar; toen in 1978 de Chinese filmacademie weer openging, schreef de minister van Cultuur persoonlijk een verzoek om de met 26 jaar veel te oude Zhang toch toe te laten.

Lees hier de recensie van ‘One Second’

Daar maakte Zhang, de ‘oudste broer’ van de klas, kennis met het klassieke Hollywood, Italiaans neorealisme, nouvelle vague. De wereld ging voor hem open. Na het succes van het sociaal-realistische Yellow Earth van zijn klasgenoot Chen Kaige in 1984 – Zhang was cameraman – bestormde zijn lichting de westerse filmfestivals en filmhuizen. Zhang Yimou won met zijn prachtig gestileerde, soms monochrome debuut Het Rode Korenveld in 1988 de Gouden Beer van Berlijn; vier jaar later volgde de Gouden Leeuw voor The Story of Qiu Ju.

Terugslag

Die historische drama’s met zijn toemalige echtgenote Gong Li als heldin tippelden nog om het maoïsme heen. Het neerslaan van het studentenprotest op het Tiananmenplein in 1989 bleek een terugslag; Zhangs gelauwerde Ju Dou en Raise the Red Lantern (1990, 1991) werden tijdelijk niet in China vertoond. Maar na een nieuwe ronde ontspanning vatte de ‘vijfde generatie’ de koe bij de hoorns met epische films over China onder Mao. Chen Kaiges Farewell My Concubine (Gouden Palm Cannes 1993) werd intern op last van het Politburo gekuist van homoseksualiteit en maoïstisch geweld.The Blue Kite (1993) bezorgde Tian Zhuangzhuang, een andere klasgenoot, een tienjarig filmverbod – daarin wordt een brave familie vermalen door wispelturige politieke campagnes en een actrice volksvijand doordat ze weigert het bed te delen (‘te dansen’) met partijbonzen; nog altijd een no go-area in China.

Zhang Yimou ging minder ver. In To Live (1994) zijn de woelingen van burgeroorlog, Grote Sprong Voorwaarts en Culturele Revolutie voor antiheld Fungui een loutering: de gokker, dandy en losbol verandert in een oprechte huisvader. Mao’s bloedige excessen zijn gevolg van overdreven enthousiasme.

Met die cyclus films bereikte de vijfde generatie zijn hoogtepunt. Zhang Yimou richtte zich op genre: wuxia, komedies, gangsterfilms. Artistiek werd hij ingehaald door de ‘zesde generatie’ van You Le en Jia Zhangke, wier focus de transformatie – en morele verwording – van boerenstaat China tot een semi-kapitalistische wereldmacht is. Mao bleef vagelijk taboe, maar ook een beetje oud nieuws.

Zhang Yimou is nog lang niet uitgefilmd. Op One Second volgde dit jaar een spionagefilm die zich afspeelt in het door Japan bezette Mantsjoerije en een oorlogsfilm over een scherpschutter die in Korea 214 Amerikanen raakt. Zo ziet men het nu graag: patriottische blockbusters, ongeschikt voor export. China kijkt weer naar binnen, en de oude strateeg buigt zoals altijd soepel mee.