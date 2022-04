Zelfs bij de training van Tiger Woods staan duizenden mensen te kijken

Toen Tiger Woods eind maart in het gezelschap van zoon Charlie (12) en de bevriende topspeler Justin Thomas een oefenrondje op Augusta National speelde, bleef dat niet onopgemerkt. Sterker nog, fans kregen er al lucht van op het moment dat Woods’ privéjet in Orlando opsteeg. Op flighttracking-websites kon vervolgens heel snel de vliegroute naar Augusta National Airport worden gedetecteerd. Na die ontdekking ontploften alle platformen op sociale media in de Verenigde Staten.

Ruim een maand eerder had de 46-jarige Woods nog hardop zijn twijfels uitgesproken of hij een jaar na zijn zware auto-ongeluk The Masters fysiek wel aan zou kunnen. Maar dat ene oefenrondje voedde de hoop van miljoenen golffans. En het verlangen van Woods.

Zijn naam is nu op de toernooiwebsite terug te vinden onder het kopje ‘in the field’ en niet in het lijstje ‘kampioenen die niet in actie komen’.

Woods zelf hulde zich lang in stilzwijgen. Totdat hij afgelopen zondag via Twitter liet weten die dag een tweede oefenronde te zullen spelen en de knoop pas op het laatste moment door te hakken. Maandag speelde hij, met duizenden toeschouwers in zijn kielzog, weer een rondje. In theorie kan Woods tot de avond voor The Masters - het toernooi begint donderdag - wachten met een beslissing. Maar dinsdag maakte hij tijdens een persconferentie duidelijk dat hij wil meedoen: „Zoals ik me nu voel, zal ik spelen.”

Dat hij zichzelf kansrijk acht om te winnen wanneer hij meedoet staat buiten kijf. Want Woods speelt alleen als hij zichzelf kansen op de zege toedicht. Zo was het toen hij professional werd in 1996 en zo is het nog steeds. „Ik doe niet mee om het meedoen. Zo ben ik niet. Ik moet het gevoel en het vertrouwen hebben dat ik iedereen kan verslaan”, zei Woods onlangs.

Discussie over Saoedi-Arabië

De aanwezigheid van Tiger Woods op Augusta National zal de aandacht ook afleiden van de absentie van Phil Mickelson. De 51-jarige Amerikaan ontbreekt voor het eerst sinds 1994 op de eerste major van het jaar - jaarlijks worden er vier gespeeld.

‘Lefty’ heeft een pauze ingelast. Of die geheel op eigen initiatief tot stand is gekomen, is overigens de vraag. Aannemelijk is dat de PGA Tour Mickelson heeft geschorst of heeft gedreigd met een schorsing, omdat hij zijn boekje te buiten is gegaan.

Mickelson vergaloppeerde zich door zich voorstander te tonen van de Saudi Golf League, een door rijke oliesjeiks gefinancierd initiatief voor een nieuwe tour die als een bedreiging voor de Amerikaanse PGA Tour wordt gezien. De Australische voormalige topgolfer Greg Norman wordt door de Saoedi’s gebruikt als vooruitgeschoven pion, die zieltjes moet winnen. Dat leek bij Mickelson gelukt, al is nog steeds onduidelijk of hij zal deelnemen aan de Saudi Golf League.

Veel topspelers, met de Noord-Ier Rory McIlroy als voorman, spraken zich fel uit tegen de Saudi Golf League, een jaar nadat veel ophef ontstond om een soortgelijk initiatief onder de naam Premier League Golf. Dat idee kwam nooit van de grond. Ook Tiger Woods verklaarde te zijn benaderd voor het Saoedische toernooi. Hij had er geen oren naar.

De aantrekkingskracht van de Saudi Golf League is geld. Niet meer en niet minder. Zo zou Bryson DeChambeau volgens diverse Amerikaanse golfmedia 135 miljoen dollar zijn geboden om mee te doen aan dit circuit, een astronomisch bedrag. De Amerikaanse speler ontkende overigens dat hij het bedrag aangeboden had gekregen. Bij elk toernooi op de ‘Saoedische toer’ – het eerste staat voor begin juni in Londen gepland – strijkt de winnaar minimaal vier miljoen dollar (3,65 miljoen euro) op. Veel meer dan deze week vermoedelijk de titel op Augusta National oplevert - vorig jaar was het prijzengeld twee miljoen dollar (1,82 miljoen euro). Hoeveel het dit jaar is wordt later bekend - vermoedelijk hetzelfde bedrag.

Loyaal aan de PGA

DeChambeau, en ook de voormalige nummer één van de wereld Dustin Johnson, maakten eind februari wereldkundig loyaal te blijven aan de PGA Tour. Hun statement kwam enkele dagen nadat Mickelson zichzelf in het nauw had gebracht met een interview, waarin hij de Saoedi’s neerzette als „moordenaars van de journalist Jamal Khashoggi en mensenrechtenschenders die homo’s executeren”.

In een ander interview liet Mickelson zich juist uit over zijn beweegredenen om de Saudi Golf League wél te omarmen: uit onvrede over het handelen en beleid van de PGA Tour. Die organisatie zou in zijn ogen te veel geld oppotten en te weinig uitkeren aan de spelers.

De laatste statements vielen slecht bij de PGA Tour, collega-golfers en een aantal sponsors, dat de handen van hem aftrok. Mickelson bood enkele dagen later zijn excuses aan voor zijn uitspraken en kondigde zijn pauze aan. Bekende spelers als Lee Westwood, Ian Poulter en Adam Scott hebben allemaal laten doorschemeren ook wel wat voor te voelen voor de Saoedische wedstrijd, maar zij houden zich nu stil. De PGA dreigt spelers met sancties als ze ook in de Saudi Golf League willen uitkomen.

Rivaliteit

Mickelson kreeg overigens niet veel later zes miljoen dollar uit het Player Impact Program (PIP) voor zijn bijdrage aan de ‘positieve aandacht voor de PGA Tour in 2021’. PIP werd in 2020 door de PGA Tour bedacht om spelers voor hun commerciële waarde te belonen. In totaal keerde de PGA Tour veertig miljoen dollar uit aan tien spelers, die punten hadden gescoord in de media en via sociale media.

De grootste bonus (acht miljoen) ging naar Tiger Woods, die in 2021 niet één officieel toernooi speelde maar op Google nog wel met afstand de meest populaire en aan golf gerelateerde zoekterm is. Ook deed Woods in december vorig jaar met zijn zoon Charlie mee aan een vader-zoon-toernooi dat veel mediawaarde genereerde.

Woods kon het niet laten om op sociale media Mickelson, die eerder nog had getwitterd dat híj de hoogste bonus in de wacht had gesleept, een steekje onder water te geven.

De twee zijn geen vrienden van elkaar. Nooit geweest, al is de laatste jaren van grote rivaliteit geen sprake meer. Ook al omdat Woods door blessures maar weinig aan spelen toekwam.

Woods en Mickelson hebben inmiddels plaatsgemaakt voor een nieuwe generatie, maar de twee helemaal afschrijven durft niemand. Woods won tenslotte volkomen onverwacht in 2019 The Masters en Mickelson schreef vorig jaar in het PGA Championship nog een major op zijn naam.

Vorig jaar kreeg de Masters in Hideki Matsuyama een gedenkwaardige winnaar: de eerste Aziaat die het toernooi won. Het meest memorabele beeld van die overwinning was niet het juichen van de Japanner zelf maar de eerbiedige buiging van diens caddie Shota Hayafuji op hole 18, nadat hij het vlaggetje had bemachtigd en stok had teruggeplaatst. De actie was zo onverwacht dat geen enkele fotograaf het moment vastlegde. Alleen tv-camera’s registreerden de slotact.