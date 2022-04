Zelensky haalt in Veiligheidsraad uit naar Russen: ‘Er is geen misdaad die ze niet hebben begaan’

De Oekraïense president Volodymyr Zelenksy heeft in de VN-Veiligheidsraad snoeihard uitgehaald naar Rusland én naar de Raad zelf. Waar is de veiligheid die de Veiligheidsraad moet garanderen, vroeg hij tijdens een rechtstreekse videotoespraak die met applaus werd begroet in een zaal waar niet snel geapplaudisseerd wordt.

Zelensky liet een korte, maar niets verhullende beeldcompilatie van vermoorde Oekraïense burgers zien. Afschuwelijk verminkte lichamen in een na-winters landschap, soms deels verkoold, soms deels ontkleed, soms eenzaam onder een fiets, soms in hoopjes aan de rand van de weg.

„Er is geen misdaad die ze niet hebben begaan”, zei Zelensky over Russische militairen die zich uit Oekraïense plaatsen hebben teruggetrokken. Hij schetste hoe Oekraïense burgers door Russische tanks overreden waren, hoe ledematen afgesneden waren en kelen doorgehaald. „Allemaal tot vermaak van Russische militairen”. Hij vertelde over groepsverkrachting en verkrachtingen in het bijzijn van kinderen. Hij vertelde over burgers die ontvoerd zijn naar Rusland.

Berechting oorlogsmisdadigers

„De Russische krijgsmacht zocht en vermoordde met opzet iedereen die ons land dient. Ze schoten vrouwen dood voor hun huizen. Ze vermoordden hele families, volwassenen en kinderen, en ze probeerden hun lichamen te verbranden.”

Oorlogsmisdaden werden niet alleen begaan in Boetsja, maar ook in andere plaatsen, zei Zelensky. Hij riep op tot een tribunaal voor de berechting van oorlogsmisdadigers, naar voorbeeld van het Proces van Neurenberg, waar na de Tweede Wereldoorlog nazi-kopstukken werden berecht.

Als tirannie beantwoord zou zijn, dan zou het niet meer bestaan Volodymyr Zelensky president Oekraïne

Zelensky beschuldigde Rusland van de zwaarste oorlogsmisdaden sinds WOII en zei dat Russische militairen zich in niets onderscheiden van de terroristen van Islamitische Staat. Maar de Russische militairen treden wel op in naam van een vetomacht van de VN-Veiligheidsraad. Het Russische veto is „een recht om te moorden”, zei Zelensky.

Hij opperde Rusland uit de Raad te zetten en vroeg of zijn gehoor bereid was de VN op te heffen. Als de Raad niets kan doen om Oekraïne te helpen is dat het bewijs dat ze „niets anders kan dan praten”. Als schending van internationaal recht in Syrië, Somalië, Afghanistan en elders was aangepakt dan had Rusland het niet gewaagd Oekraïne aan te vallen. „Als tirannie beantwoord zou zijn, dan zou het niet meer bestaan.”

Inconsistenties

De Russische VN-ambassadeur wees de beschuldigingen van Zelensky van de hand. Volgens hem hangen de westerse en Oekraïense verhalen over Boetsja van inconsistenties aan elkaar.

De Amerikaanse VN-ambassadeur zei dat de Verenigde Staten „al hebben vastgesteld” dat er oorlogsmisdaden zijn begaan. Ze hield een pleidooi om Rusland uit de VN-Mensenrechtenraad te zetten.

De Chinese ambassadeur noemde de beelden uit Boetsja verontrustend en had kritiek op de sancties die het Westen Rusland oplegt. De EU kondigde dinsdag een vijfde pakket sancties af, waaronder een importverbod op steenkool. China heeft de Russische inval in Oekraïne niet veroordeeld.