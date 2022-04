‘Ze eindigen anders in de nor of een kist’

Als een kind moet opgroeien bij ouders die verslaafd zijn of misbruik plegen, dan kan de jeugdrechter dat kind uit huis plaatsen. „Wat als we kinderen uit maffiagezinnen nou eens op dezelfde manier zouden beschermen?”, vroeg Roberto Di Bella, de jeugdrechter van Reggio Calabria, zich af in 2012. Tien jaar na de start van dit project, dat in het begin zeer controversieel was, zijn meer dan honderd minderjarigen tijdelijk elders geplaatst.

Reggio Calabria is een grauwe, troosteloze havenstad in Calabrië, diep in het zuiden van Italië. De streek is de bakermat van de misdaadorganisatie ’ndrangheta, die met de drugshandel fortuinen schept. Die miljarden investeert de georganiseerde misdaad uiteraard niet in de streek zelf. Van onderwijs tot banen en gezondheidszorg: in zowat alle ontwikkelingsstatistieken bungelt Calabrië onderaan.

De ’ndrangheta heeft zich sterk internationaal vertakt. Toch ligt de echte macht nog altijd hier, bij enkele misdaadfamilies in het diepe zuiden van Italië. Die sluiten gearrangeerde huwelijken, alsof het koningshuizen van de georganiseerde misdaad betreft. Omdat de clanleden daardoor vaak een bloedband hebben, kent de ’ndrangheta nog altijd relatief weinig spijtoptanten.

Maffiacyclus

Jeugdrechter Roberto Di Bella stelde vast dat een jongen uit een ’ndranghetafamilie daardoor vrijwel automatisch in de voetsporen van zijn vader, oom of neef stapte. „Ze eindigen altijd op dezelfde manier: in de nor of in een kist.” Di Bella ging op zoek naar een manier om de maffia-opvoeding te doorbreken. „Zo ontstond ‘Liberi di scegliere’ (Vrij om te kiezen)”, vertelt de jeugdrechter tegen NRC. „Het project laat deze jongeren proeven van een ander soort leven, ver weg van de misdaad. Ze krijgen de kans te studeren, plezier te maken, gewoon jong te zijn”, zegt Di Bella, die nu jeugdrechter op Sicilië is en zijn project daar voortzet.

Kinderen op bevel van de rechter weghalen uit hun gezin is nooit een manier om hun ouders een bijkomende straf op te leggen, benadrukt Di Bella. „We gaan uiterst omzichtig te werk en liggen nachtenlang wakker van zo’n beslissing”, zegt hij. Als de jongeren achttien worden, kunnen ze zelf kiezen hoe ze hun leven voortzetten: teruggaan naar de familie of niet. Het project kent wisselend resultaat en lijkt succesvoller met meisjes dan met jongens. „Maar er zijn ook jongens bij die achteraf dankbaar contact met ons houden. Steeds vaker zeggen moeders dat ze samen met hun kinderen willen vertrekken.”

Het project inspireerde de Italo-Amerikaanse regisseur Jonas Carpignano (38) om er in Calabrië een film over te draaien. A Chiara speelt zich af in de ruwe havenstad Gioia Tauro, berucht als overslaghaven voor drugs, en vertelt het verhaal van een tienermeisje uit een ’ndranghetafamilie. Chiara’s vader verhandelt drugs en slaat op de vlucht. Als Chiara door de jeugdrechter wordt weggehaald, zet ze het eerst ook op een lopen. Dan beseft ze dat ze voor een keus staat.

Carpignano werkt met niet-professionele acteurs die ook in het echt een familie vormen. De regisseur raakte bevriend met het acteursgezin toen hij zelf tien jaar in Calabrië woonde. „De sociale dynamiek die je tussen de familieleden ziet, is dus heel reëel”, zegt hij, „al is de familie in het echt nooit bij de ’ndrangheta geweest.”

Gewelddadig en ingrijpend

De regisseur en de acteurs zijn vertrouwd met het thema. Ze kennen een jongen in Calabrië die door de jeugdrechter in een gemeenschapshuis voor jongeren werd geplaatst, elders in Italië. „De rechters bedoelen het vast heel goed”, zegt Carpignano. „,Maar een kind weghalen blijft gewelddadig en ingrijpend. Ik wilde de emotionele impact ervan tonen.”

A Chiara is een maffiafilm, maar dan zonder de ‘ping-pang’. Tijdens de tien jaar dat Carpignano in Calabrië woonde, zag hij nooit een schietpartij of moord. „Hooguit vloog wel eens een auto in brand”, vertelt de filmmaker, die nu op Sicilië woont. Maar de ’ndrangheta zit zeker in het sociale weefsel. Dat betekent niet zozeer in angst leven. „Het is eerder een geheel aan sociale normen en regels die dicteren wat je al dan niet kan doen.” De film is doordrongen van zulke codes.

Alleen, hoe waarheidsgetrouw kan het zijn dat een tienermeisje in Calabrië wordt toegelaten in de zaakjes van haar vader bij een machoclub als de ’ndrangheta? Carpignano legt uit waarom zijn hoofdpersonage een tienermeisje moest zijn. Hij kent een meid van wie de vader onder huisarrest werd geplaatst, zag de impact ervan. Die vader-dochterrelatie verweefde hij met de échte band tussen Swamy Rotolo, die Chiara speelt, en Chiara’s vader Claudio, die Swamy’s echte vader is.

„Maar verder wilde ik ook graag aantonen dat het clichébeeld van de Calabrese vrouw – in het zwart gehuld, en thuis aan de haard, verstoken van de moderne, kosmopolitische wereld – echt niet meer strookt met de realiteit. In het echte Calabrië ken ik heel wat vrijgevochten meisjes als Chiara.”