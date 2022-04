‘Wees geen rolmodel voor het gokken’

„Voetballers laten hun geld makkelijk rollen in het gokcircuit”, schreef het AD afgelopen weekend. Na maandenlang onderzoek onthulde de krant dat meerdere Eredivisiespelers betrokken waren bij het illegale gokbedrijf Edobet. Twee spelers van Sparta (Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers) kochten aandelen en onder anderen Oranje-international Jordy Clasie maakte duizenden euro’s over op de rekening van het inmiddels opgeheven bedrijf.

Bas Brons keek nauwelijks van de berichtgeving op, zegt hij. Als behandelaar bij verslavingszorginstelling Solutions is hij gespecialiseerd in gokverslavingen. Vanwege de toegenomen vraag is bij de instelling een apart behandeltraject voor gokverslavingen opgetuigd. „Een op de tien cliënten heeft een topsportachtergrond. Daar zitten veel voetballers tussen.”

U las weinig nieuws?

„Voor mij was nieuw dat spelers zich inkopen bij zo’n bedrijf, maar niet dat topsporters, en dan met name profvoetballers, zijn verweven met gokken. Dat speelt al jarenlang. Sinds de invoering van de nieuwe kansspelwet in 2021 is er alleen meer aandacht voor gekomen. Je kunt daardoor legaal online gokken. Daardoor gaat het vaker over gokken. We zien ook meer reclames, met oud-voetballers.”

Als voetballers tegenover u zitten, wat ziet u dan?

„Meestal dat het goed mis is. Voetballers hebben vaak minder noodzaak om hulp te vragen. Zolang ze goed blijven verdienen, hebben ze het financiële uithoudingsvermogen om op een dag een paar duizend euro te verliezen. Meestal is het hun omgeving die aan de bel trekt. Zaakwaarnemers, partners, trainers. Zitten spelers eenmaal hier, dan zien ze wel in dat er iets moet veranderen.”

Wat is de eerste stap?

„Blokkades. Zoals je het huis van een alcoholist alcoholvrij maakt, zorg je dat iemand niet meer kan gokken voordat je overgaat tot het behandelen van de intrinsieke behoefte aan gokken. Accounts opheffen, geldzaken uit de handen geven, uitschrijving bij het Cruks [Centraal Register Uitsluiting Kansspelen]. Daarom vraag ik altijd of iemand een bekende mee wil nemen. Die kan dan controleren of afspraken worden nagekomen. Voetballers vinden dit moeilijk. Ze zijn gewend bewonderd te worden, hebben best vaak een groot ego. Onder bewind komen te staan past niet bij hun zelfbeeld.”

Jevgeni Levtsjenko, voorzitter van spelersvakbond VVCS, signaleerde vorig jaar in de Volkskrant dat de openstelling van de markt gokken „laagdrempeliger” en daarmee „gevaarlijker” had gemaakt. Hij wees daarbij op de mogelijke consequenties van een gokverslaving. Spelers zouden in de schulden kunnen belanden, waardoor ze vatbaar kunnen worden voor chantage en matchfixing. Ze zouden hun eigen duels kunnen manipuleren in ruil voor kwijtschelding van hun schulden.

Is dat niet dubbel: terwijl veel Eredivisieclubs een gokbedrijf als sponsor hebben, bestaan bij de VVCS zorgen over gokkende spelers?

„Als mensen gokken, is het goed dat het gebeurt bij een bedrijf met een vergunning. Die hebben een zorgplicht en doen aan preventie. Ik ben daarom voor legalisatie en monitoring. Alleen: je moet wel uitkijken met reclame maken voor iets wat je niet zou moeten doen.”

Het kabinet wil al een verbod op gokreclames.

„Het gaat met name om de jeugd, die moet beschermd worden. Ik vind ook dat bekende voetballers of sporters, zoals Andy van der Meijde, niet in zulke reclames zouden moeten figureren. Een idool dat gokt – daar moet je je niet mee associëren. Wees een rolmodel voor het milieu of gezond eten, niet voor gokken. Waarbij ik wel gezegd wil hebben, dat heel veel mensen wel met mate kunnen gokken.”

Doet het voetbal genoeg om spelers te behoeden tegen verkeerd gokgedrag?

„Ik weet dat het een actueel thema is bij de spelersvakbond. Die heeft bijvoorbeeld een app ontwikkeld waar spelers anoniem matchfixingsignalen kunnen melden. Als die een tijdje in gebruik is, zou je de VVCS moeten vragen of zij meer signalen ontvangen.

„Ik merk wel dat het aantal gokverslaafden toeneemt. Komt dat door de openstelling van de markt? Dat is voor mij te vroeg om te zeggen. Wel zie ik meer bewustwording, maar dan nog is het geen thema waarover makkelijk wordt gesproken. Ik merk het aan de voetballers die ik behandel. Die vinden het belangrijk om anderen te waarschuwen, maar zijn ook bang voor de publieke opinie. Pas na hun carrières willen zij hun verhaal doen.”