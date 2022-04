Vladimir houdt van J.K. Rowling, Harry niet

Arme J.K. Rowling. Op 25 maart identificeerde Vladimir Poetin zich in een speech met haar. Net als Rusland is zij het slachtoffer van ‘cancel culture’, pruilde hij. „Ze viel uit de gratie van fans van zogeheten gendervrijheid.” Rowling onttrok zich per tweet aan zijn giftige omhelzing. Iemand die burgers afslacht en critici vergiftigt moet het niet hebben over cancelcultuur.

Poetin is niet haar vriend, veel oude fans ook niet langer. De breuk stamt uit 2020, toen Rowling zich vastbeet in transseksualiteit na felle reacties op haar sarcastische tweet over types die eisen dat vrouwen ‘personen met baarmoeders’ worden genoemd. In een essay sprak ze de vrees uit dat mishandelde vrouwen straks hun schuilplaatsen verliezen omdat kerels daar onder het mom van vrije genderkeuze binnen komen banjeren. Een man is geen vrouw, punt. Alumni van Zweinstein – Harry, Hermione en Ron – keerden zich tegen J.K. Rowling ‘transfobie’, en die wond heelde niet. Reüniefilm Terug naar Zweinstein, over 20 jaar Harry Potter-films, op HBO Max bevat van Rowling slechts archiefbeelden.

Ze lijkt nu ook minder betrokken bij Fantastic Beasts, die Harry Potters succes moet voortzetten. Rond die filmreeks is veel gedoe. Zo werd Johnny Depp gecast als schurk Grindelwald terwijl hij al was beticht van mishandeling door zijn ex Amber Heard. Rowling verdedigde Depp vurig, hoewel ze zelf ooit werd mishandeld. Pas toen de rechter bepaalde dat tabloids Depp een ‘vrouwenmepper’ mogen noemen, nam Mads Mikkelsen zijn rol over. Recent was er dus vast paniek toen acteur Ezra Miller van Fantastic Beasts in Hawaii werd opgepakt voor dronken wangedrag. Hij kneep eerder een opdringerige vrouw de keel dicht in een nachtclub. Zo blijf je bezig.

Generatie Z, of generatie Potter, houdt zijn jeugdliefde inmiddels kritisch tegen het licht. Deugt toverschool Zweinstein waarvoor ze ooit zo graag een uitnodigingsbrief ontvingen wel? Tovenaars houden elven als huisslaaf en J.K. Rowling deed protesten van activiste Hermione tegen die misstand in haar boeken af als komisch gedram. Het vrijlaten van huiself Dobby door Harry Potter is een geste van een ‘witte redder’, Zweinstein een bastion van wit privilege, zonder helden van kleur. En al beweert Rowling al heel lang dat rector Dumbledore gay is, pas nu komt hij uit de kast in speelfilm The Secrets of Dumbledore.

Potter-fans winden zich proactief op over videogame Hogwarts Legacy. Een van de makers komt uit alt-right, terwijl goblins in die game een opstand beramen en kinderen ontvoeren. Goblins zijn als tweederangsburgers in de toverwereld belast met bankzaken. Met hun haakneuzen ogen ze als antisemitische karikaturen. En dan ook nog kinderen ontvoeren? Misschien om hun bloed te drinken? Is het ‘game over’ als je de emancipatiestrijd van de goblins met succes hebt onderdrukt?

Misschien niet: het spel Hogwarts Legacy is nog niet op de markt. Maar de premature opwinding bewijst hoe diep het wantrouwen nu is. Moet old school-progressieveling Rowling niet gewoon afstand doen van haar toverwereld, zoals George Lucas van Star Wars? En die twintigers en dertigers die nog steeds geobsedeerd zijn door Harry Potter zoiets ook niet overwegen? Nu verpesten zij het voor de kinderen.

Coen van Zwol is filmrecensent.