Viruswaarheid-voorman Engel opnieuw vrijgelaten en mag weer op sociale media

Viruswaarheid-voorman Willem Engel wordt opnieuw vrijgelaten en mag weer op sociale media. Hij werd afgelopen zondag voor de tweede keer aangehouden, omdat hij zich niet aan zijn opgelegde schorsingsvoorwaarden zou hebben gehouden door uitingen te doen op sociale media. De raadkamer van de Rotterdamse rechtbank oordeelt dinsdag dat deze voorwaarde „te ruim omschreven” was en daarom geschrapt moet worden.

Engel werd in maart opgepakt op verdenking van opruiing op Twitter en Facebook. Hij leverde volgens het OM gedurende een lange periode opruiende kritiek op het coronabeleid. Engel kwam vorige week woensdag vrij na twee weken voorarrest, maar werd op zondag opnieuw opgepakt en moet op 13 juni voor de rechter verschijnen.

In de rechtbank beloofde Engel vorige week geen uitingen te zullen doen op sociale media. Vrijdagavond was de coronascepticus echter te zien in een uitzending van YouTube-kanaal Café Weltschmerz, waarin hij zich onder meer uitliet over zijn arrestatie. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie kon zondag niet bevestigen of de aanhouding van Engel te maken had met zijn optreden in de video.