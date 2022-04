Verre gasreus ontstond op een onconventionele manier

Op ongeveer vijfhonderd lichtjaar van de aarde is een bijzondere Jupiter-achtige planeet, een gasreus, gevonden met de Subaru-telescoop op Hawaii. Volgens de ontdekkers ervan staat de gasreus te ver van zijn moederster om op gangbare wijze te zijn ontstaan: door langzaam gas en stof rondom een moederster bij elkaar te rapen. De astronomen vermoeden dat de gasreus ontstond door een plotselinge verstoring waarbij gas en stof ineenstorten tot een planeet. De astronomen beschreven hun vondst deze week in Nature Astronomy.

1.500 Jupiters

Gasreuzen bestaan uit een vaste kern met daar omheen een dikke laag gas. Om de zon cirkelen twee gasreuzen, Jupiter en Saturnus. Die zijn niet bijzonder: buiten het zonnestelsel hebben astronomen sinds eind vorige eeuw zo’n 1.500 andere gasreuzen ontdekt.

Het conventionele idee is dat gasreuzen langzaam ontstaan uit de schijf van stof en gas die rondom een jonge moederster hangt. Door botsingen groeien stofdeeltjes van kiezelformaat over een periode van honderden miljoenen jaren uit tot protoplaneten die groter zijn dan de aarde. Met hun zwaartekracht trekken ze gas als een dikke deken om zich heen.

Maar de nú gevonden gasreus, AB Aurigae b, staat té ver van de moederster om op deze manier gevormd te zijn. De planeet cirkelt om de moederster op een afstand van 93 keer die van de aarde tot de zon (ter vergelijking, Jupiter staat vijf keer zo ver van de zon als de aarde, Saturnus tien keer). Ver van de moederster is er minder gas en stof dan dichtbij. Bovendien verdwijnt de stofschijf naarmate de moederster ouder wordt. Zo ver van de moederster is dus niet lang genoeg materie aanwezig om langzaam bij elkaar te vegen.

Hoe ontstond de planeet dan wel? Volgens de ontdekkers past de vondst in het plaatje van een gasreus die, zoals een ster, op een snelle manier ontstaat wanneer gas en materie plots ineenstorten onder hun eigen zwaartekracht. Deze alternatieve theorie voor het ontstaan van gasreuzen werd eind vorige eeuw voor het eerst geopperd.

Computersimulaties

Zo’n ineenstorting gebeurt door een verstoring waarbij materie naar elkaar toe beweegt, bijvoorbeeld wanneer een zware ster in de buurt sterft en daarbij ontploft. De omgeving van de vondst komt overeen met computersimulaties van zo’n verstoring: uit de moederster lopen spiraalarmen waar materie zit samengedrukt.

„Mooie vondst”, reageert Ignas Snellen, sterrenkundige aan de Universiteit Leiden en niet bij de studie betrokken. „Er zijn vaker gasreuzen gevonden die ver van hun moederster staan, maar die kunnen ook op de langzame manier ontwikkeld zijn en later pas naar buiten zijn geknikkerd door interactie met andere objecten. Maar dat is niet het geval bij AB Aurigae b, die zit midden in zijn ontwikkeling.”

Daphne Stam, planeetonderzoeker aan de TU Delft en evenmin bij de studie betrokken: „Jupiter en Saturnus zijn vermoedelijk wél op de langzame manier gevormd. Die staan dicht bij de zon en hadden dus lang genoeg materie in de buurt.”